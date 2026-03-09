ChatGPT’nin “Yetişkin Modu” özelliği bir kez daha ertelendi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

OpenAI, ChatGPT için planlanan “yetişkin modu” özelliğinin lansmanını bir kez daha erteledi. Bu mod, doğrulanmış yetişkin kullanıcıların erotik içerik ve diğer yetişkin odaklı materyallere erişimini sağlayacak şekilde tasarlanıyor.

Öncelikler arasında değil

Özelliğin ilk duyurusu OpenAI CEO’su Sam Altman tarafından geçen yıl Ekim ayında yapılmıştı. Altman, o dönemde yaptığı açıklamada “Aralık ayında, yaş sınırlamasını daha kapsamlı bir şekilde uygulamaya koyarken ve ‘yetişkin kullanıcılara yetişkin gibi muamele etme’ ilkemizin bir parçası olarak, doğrulanmış yetişkinlere erotik içerik gibi daha fazla erişim sunacağız” yazmıştı.

Ancak planlanan lansman Altman’ın şirket içinde gönderdiği ve “kırmızı alarm” olarak nitelendirdiği bir iç yazının ardından önce Aralık’tan bu yılın ilk çeyreğine ertelenmişti. Yazıda, ekiplerin öncelikle ChatGPT’nin temel deneyimine odaklanması gerektiği vurgulanmıştı.

OpenAI sözcüsünün Axios’a verdiği bilgide, yetişkin modu özelliğinin tekrar ertelendiğini ve bunun sebebinin daha fazla kullanıcı için öncelikli olan geliştirme çalışmalarına odaklanmak olduğunu belirtti. Bu çalışmalar arasında yapay zekanın zeka düzeyi, kişilik özellikleri ve sohbet botunun daha proaktif hale getirilmesi gibi geliştirmeler bulunuyor. Sözcü, “Yetişkinlere yetişkin gibi davranma ilkesine hala inanıyoruz ancak deneyimi doğru hale getirmek daha fazla zaman alacak” dedi.

