Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Valve, Steam Machine çıkışı için kesin konuşamıyor

    Valve, Steam Machine, Steam Frame ve Steam Controller için net bir çıkış tarihi veremiyor. Şirket, ürünlerin çıkışına yönelik olarak “bu yıl içinde” söylemini kullanıyor.

    Valve, Steam Machine çıkışı için kesin konuşamıyor Tam Boyutta Gör

    Valve, yayımladığı 2025 yılına ait Steam değerlendirmesiyle birlikte Steam Machine, Steam Controller ve Steam Frame ile ilgili planlarını güncelledi ancak açıklamalar şirketin bu ürünleri 2026’da çıkaracağına dair net bir güvence vermiyor. Şubat ayında Valve, bellek ve depolama eksikliklerinin planlarını etkilediğini ve fiyatların yükselme ihtimalini paylaşmıştı. O dönem “yılık ilk yarısı” ifadesi kullanılmıştı.

    Belirsizlik hakim

    Ancak son blog güncellemesi bu hedefin artık daha belirsiz olduğunu gösteriyor. Valve, yazıda “Kısa süre önce bellek ve depolama sıkıntısı yaşadığımızı paylaşmıştık ancak üç ürünü de bu yıl içinde piyasaya süreceğiz. Planlarımızı kesinleştirdikçe daha fazla güncelleme paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.

    Daha önce ürünlerin 2026’nın başlarında çıkacağı aktarılmıştı. Bu durum, özellikle Steam Machine’in fiyatlandırması konusunda belirsizlik yaratıyor çünkü bellek ve depolama sorunları halen çözülmüş değil.

    Bellek ve depolama tedarikinde yaşanan sıkıntılar sadece Valve için geçerli değil. Şubat ayında HP, RAM’in PC maliyetlerinin üçte birini oluşturduğunu belirtmiş, sektördeki analistler de RAM kıtlığının PC piyasasında fiyat artışlarına yol açabileceğini öngörmüştü. Valve halihazırda Steam Deck stoklarını da RAM tedarikinde yaşadığı sorunlar nedeniyle zar zor koruyabiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Conduran 2 saat önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 1 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 4 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 4 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tüm zamanların en iyi dizileri göz bebeği büyüten damla etkisi geçmiyor arabanın şarj dinamosu bozulursa ne olur airfel klima yorumları st dupont çakmak orjinali nasıl anlaşılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer AL16-52P
    Acer AL16-52P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum