Valve, Steam Machine çıkışı için kesin konuşamıyor

Valve, yayımladığı 2025 yılına ait Steam değerlendirmesiyle birlikte Steam Machine, Steam Controller ve Steam Frame ile ilgili planlarını güncelledi ancak açıklamalar şirketin bu ürünleri 2026’da çıkaracağına dair net bir güvence vermiyor. Şubat ayında Valve, bellek ve depolama eksikliklerinin planlarını etkilediğini ve fiyatların yükselme ihtimalini paylaşmıştı. O dönem “yılık ilk yarısı” ifadesi kullanılmıştı.

Belirsizlik hakim

Ancak son blog güncellemesi bu hedefin artık daha belirsiz olduğunu gösteriyor. Valve, yazıda “Kısa süre önce bellek ve depolama sıkıntısı yaşadığımızı paylaşmıştık ancak üç ürünü de bu yıl içinde piyasaya süreceğiz. Planlarımızı kesinleştirdikçe daha fazla güncelleme paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.

Daha önce ürünlerin 2026’nın başlarında çıkacağı aktarılmıştı. Bu durum, özellikle Steam Machine’in fiyatlandırması konusunda belirsizlik yaratıyor çünkü bellek ve depolama sorunları halen çözülmüş değil.

Bellek ve depolama tedarikinde yaşanan sıkıntılar sadece Valve için geçerli değil. Şubat ayında HP, RAM’in PC maliyetlerinin üçte birini oluşturduğunu belirtmiş, sektördeki analistler de RAM kıtlığının PC piyasasında fiyat artışlarına yol açabileceğini öngörmüştü. Valve halihazırda Steam Deck stoklarını da RAM tedarikinde yaşadığı sorunlar nedeniyle zar zor koruyabiliyor.

