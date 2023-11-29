Amazon, ChatGPT rakibi yapay zeka sohbet robotu Q’yu tanıttı

Amazon Q, strateji belgelerini özetlemeden şirket politikalarıyla ilgili soruları yanıtlamak gibi günlük görevlerde çalışanlara yardımcı olmayı amaçlıyor. Amazon Web Services'in CEO'su Adam Selipsky bir röportajda "Q'nun milyonlarca insanın çalışma hayatında bir iş arkadaşı olma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Amazon yarışa “Q” ile dahil oldu
Amazon, yapay zeka rekabetinde geride kaldığı algısından kurtulmak için yarışıyor. OpenAI'ın ChatGPT'yi yayınlamasından bu yana geçen bir yıl içinde Google, Microsoft ve diğerleri kendi sohbet robotlarını tanıtarak ve yapay zeka gelişimine büyük yatırımlar yaparak bu çılgınlığa dahil oldular. Amazon ise yakın zamana kadar yapay zeka planları konusunda daha sessizdi ancak özellikle eylül ayında OpenAI ile rekabet eden bir yapay zeka start-up'ı olan Anthropic'e 4 milyar dolar yatırım yapılması firmayı sürece hızla dahil etti.
Şirketler ayrıca Amazon Q'ya Slack ve Gmail ile bağlantı kurmak gibi Amazon'un sunucularında bulunmayan kurumsal verileriyle çalışma izni verebilir.
Amazon Q için fiyatlandırması ise kullanıcı başına aylık 20 dolardan başlıyor. Microsoft, Google ve benzer kurumsal yapay zeka sohbet robotları sunan firmalar genellikle kullanıcı başına ayda 30 dolar ücret alıyor. Amazon Q, şirketin Las Vegas'taki yıllık bulut bilişim konferansında yaptığı duyurulardan birisiydi. Şirket ayrıca yapay zeka için bilgi işlem altyapısını güçlendirme planlarını paylaşırken kendi yapay zeka işlemcileri olan Trainium2 ve Graviton4 işlemcilerini tanıttı.Kaynakça https://www.nytimes.com/2023/11/28/technology/amazon-ai-chatbot-q.html https://press.aboutamazon.com/2023/11/aws-announces-amazon-q-to-reimagine-the-future-of-work Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.