Amazon, ChatGPT rakibi yapay zeka sohbet robotu Q’yu tanıttı

Tam Boyutta Gör OpenAI'ın ChatGPT'si, Google'ın Bard’ı ve Microsoft'un Copilot’u var. Ve şimdi Amazon da yapay zekalı sohbet robotu yarışına katılıyor: Amazon Q. Amazon'un bulut bilişim bölümü tarafından geliştirilen sohbet robotu tamamen iş yerlerine odaklanıyor, yani tüketicilere yönelik değil. Dolayısıyla Amazon Q, Copilot, Google'ın Duet AI ve ChatGPT Enterprise gibi diğer kurumsal sohbet robotlarıyla rekabet edecek.

Amazon Q, strateji belgelerini özetlemeden şirket politikalarıyla ilgili soruları yanıtlamak gibi günlük görevlerde çalışanlara yardımcı olmayı amaçlıyor. Amazon Web Services'in CEO'su Adam Selipsky bir röportajda "Q'nun milyonlarca insanın çalışma hayatında bir iş arkadaşı olma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Amazon yarışa “Q” ile dahil oldu

Amazon, yapay zeka rekabetinde geride kaldığı algısından kurtulmak için yarışıyor. OpenAI'ın ChatGPT'yi yayınlamasından bu yana geçen bir yıl içinde Google, Microsoft ve diğerleri kendi sohbet robotlarını tanıtarak ve yapay zeka gelişimine büyük yatırımlar yaparak bu çılgınlığa dahil oldular. Amazon ise yakın zamana kadar yapay zeka planları konusunda daha sessizdi ancak özellikle eylül ayında OpenAI ile rekabet eden bir yapay zeka start-up'ı olan Anthropic'e 4 milyar dolar yatırım yapılması firmayı sürece hızla dahil etti.

Bununla birlikte halen kurumsal firmalar yapay zekayı iş yüklerinde kullanmaktan çekiniyor zira bu sistemlerde bir güven ve gizlilik endişesi var. Amazon, Q'yu bir tüketici sohbet robotundan daha güvenli ve özel olacak şekilde geliştirdiğini söyledi. Amazon Q, kurumsal müşterilerin kullanıcıları için zaten ayarlamış oldukları güvenlik izinlerinin aynısına sahip olabiliyor. Yani, şirketin hassas finansal verilerine erişimi olmayan pazarlama departmanında çalışan birisi Q’ya bu alanda sorular sorsa bile cevap almayacak veya ne derece ayrıntılı cevap alacağı ayarlanabilecek.

Şirketler ayrıca Amazon Q'ya Slack ve Gmail ile bağlantı kurmak gibi Amazon'un sunucularında bulunmayan kurumsal verileriyle çalışma izni verebilir.

ChatGPT ve Bard'ın aksine Amazon Q, belirli bir yapay zeka modeli üzerine inşa edilmemiş durumda. Bunun yerine, Amazon'un kendi Titan'ının yanı sıra Anthropic ve Meta tarafından geliştirilenler de dahil olmak üzere çeşitli yapay zeka sistemlerini birbirine bağlayan Bedrock olarak bilinen bir Amazon platformunu kullanıyor.

Amazon Q için fiyatlandırması ise kullanıcı başına aylık 20 dolardan başlıyor. Microsoft, Google ve benzer kurumsal yapay zeka sohbet robotları sunan firmalar genellikle kullanıcı başına ayda 30 dolar ücret alıyor. Amazon Q, şirketin Las Vegas'taki yıllık bulut bilişim konferansında yaptığı duyurulardan birisiydi. Şirket ayrıca yapay zeka için bilgi işlem altyapısını güçlendirme planlarını paylaşırken kendi yapay zeka işlemcileri olan Trainium2 ve Graviton4 işlemcilerini tanıttı.

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Amazon, ChatGPT rakibi yapay zeka sohbet robotu Q’yu tanıttı