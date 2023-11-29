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    Amazon, ChatGPT rakibi yapay zeka sohbet robotu Q’yu tanıttı

    Amazon, re:Invent konferansı kapsamında kendi yeni yapay zeka işlemcilerinin yanında yapay zeka sohbet robotu Q’yu da tanıttı. Amazon Q, kurumsal taraftaki müşterileri hedefliyor.
    Amazon, ChatGPT rakibi yapay zeka sohbet robotu Q’yu tanıttı Tam Boyutta Gör
    OpenAI'ın ChatGPT'si, Google'ın Bard’ı ve Microsoft'un Copilot’u var. Ve şimdi Amazon da yapay zekalı sohbet robotu yarışına katılıyor: Amazon Q. Amazon'un bulut bilişim bölümü tarafından geliştirilen sohbet robotu tamamen iş yerlerine odaklanıyor, yani tüketicilere yönelik değil. Dolayısıyla Amazon Q, Copilot, Google'ın Duet AI ve ChatGPT Enterprise gibi diğer kurumsal sohbet robotlarıyla rekabet edecek.

    Amazon Q, strateji belgelerini özetlemeden şirket politikalarıyla ilgili soruları yanıtlamak gibi günlük görevlerde çalışanlara yardımcı olmayı amaçlıyor. Amazon Web Services'in CEO'su Adam Selipsky bir röportajda "Q'nun milyonlarca insanın çalışma hayatında bir iş arkadaşı olma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz" dedi.

    Amazon yarışa “Q” ile dahil oldu

    Amazon, yapay zeka rekabetinde geride kaldığı algısından kurtulmak için yarışıyor. OpenAI'ın ChatGPT'yi yayınlamasından bu yana geçen bir yıl içinde Google, Microsoft ve diğerleri kendi sohbet robotlarını tanıtarak ve yapay zeka gelişimine büyük yatırımlar yaparak bu çılgınlığa dahil oldular. Amazon ise yakın zamana kadar yapay zeka planları konusunda daha sessizdi ancak özellikle eylül ayında OpenAI ile rekabet eden bir yapay zeka start-up'ı olan Anthropic'e 4 milyar dolar yatırım yapılması firmayı sürece hızla dahil etti.

    Amazon, ChatGPT rakibi yapay zeka sohbet robotu Q’yu tanıttı
    Bununla birlikte halen kurumsal firmalar yapay zekayı iş yüklerinde kullanmaktan çekiniyor zira bu sistemlerde bir güven ve gizlilik endişesi var. Amazon, Q'yu bir tüketici sohbet robotundan daha güvenli ve özel olacak şekilde geliştirdiğini söyledi. Amazon Q, kurumsal müşterilerin kullanıcıları için zaten ayarlamış oldukları güvenlik izinlerinin aynısına sahip olabiliyor. Yani, şirketin hassas finansal verilerine erişimi olmayan pazarlama departmanında çalışan birisi Q’ya bu alanda sorular sorsa bile cevap almayacak veya ne derece ayrıntılı cevap alacağı ayarlanabilecek.

    Şirketler ayrıca Amazon Q'ya Slack ve Gmail ile bağlantı kurmak gibi Amazon'un sunucularında bulunmayan kurumsal verileriyle çalışma izni verebilir.

    Amazon, ChatGPT rakibi yapay zeka sohbet robotu Q’yu tanıttı
    ChatGPT ve Bard'ın aksine Amazon Q, belirli bir yapay zeka modeli üzerine inşa edilmemiş durumda. Bunun yerine, Amazon'un kendi Titan'ının yanı sıra Anthropic ve Meta tarafından geliştirilenler de dahil olmak üzere çeşitli yapay zeka sistemlerini birbirine bağlayan Bedrock olarak bilinen bir Amazon platformunu kullanıyor.

    Amazon Q için fiyatlandırması ise kullanıcı başına aylık 20 dolardan başlıyor. Microsoft, Google ve benzer kurumsal yapay zeka sohbet robotları sunan firmalar genellikle kullanıcı başına ayda 30 dolar ücret alıyor. Amazon Q, şirketin Las Vegas'taki yıllık bulut bilişim konferansında yaptığı duyurulardan birisiydi. Şirket ayrıca yapay zeka için bilgi işlem altyapısını güçlendirme planlarını paylaşırken kendi yapay zeka işlemcileri olan Trainium2 ve Graviton4 işlemcilerini tanıttı.

    Kaynakça https://www.nytimes.com/2023/11/28/technology/amazon-ai-chatbot-q.html https://press.aboutamazon.com/2023/11/aws-announces-amazon-q-to-reimagine-the-future-of-work
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
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