ChatGPT tembelleşmeye başladı: İstekleri reddediyor

Tam Boyutta Gör

Ücretli GPT-4 aboneleri, sohbet robotunun tembelliği hakkında şikayette bulunmaya başladı. Kullanıcılar zaman zaman sohbet robotunun kendisine verilen görevleri yerine getirmeyi reddettiğini söylüyorlar. OpenAI, artan bildirimlerin ardından bir açıklama yapma gereği duydu.

Honor 90 GT'nin ilk görüntüsü ortaya çıktı: 24 GB RAM ile geliyor 1 gün önce eklendi

Sorun sinir ağının dördüncü versiyonunda ortaya çıktı. GPT-3'te bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. GPT-4 bazı durumlarda kullanıcılara "bunu kendin yapabilirsin" şeklinde bir yanıt veriyor. Örneğin bir kod parçası talep edildiğinde bazı kısımları kullanıcının tamamlamasını istiyor.

Maliyetleri azaltmak için kasıtlı mı yapıldı?

Geliştirici firma ise tembellik işlevini bilinçli bir şekilde programlamadığını söylüyor. Ancak yapılan açıklamaya rağmen bu konuda bazı spekülasyonlar var. OpenAI'nin yüksek operasyonel maliyetleri azaltmak için bu yönde bir değişiklik yapmış olabileceği konuşuluyor.

Şirket kullanıcılardan gelen bir dizi şikayet üzerine bu durumu düzeltme sözü verdi. Geliştiricilere göre yaşanan sıkıntı yapay zeka modelinin uzun bir süredir güncellenmemiş olmasından kaynaklanıyor olabilir. En son güncelleme 11 Kasım'da yayınlanmıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.