ChatGPT tembelleşmeye başladı: İstekleri reddediyor

Ücretli GPT-4 aboneleri, sohbet robotunun tembelliği hakkında şikayette bulunmaya başladı. Kullanıcılar zaman zaman sohbet robotunun kendisine verilen görevleri yerine getirmeyi reddettiğini söylüyorlar. OpenAI, artan bildirimlerin ardından bir açıklama yapma gereği duydu.
Sorun sinir ağının dördüncü versiyonunda ortaya çıktı. GPT-3'te bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. GPT-4 bazı durumlarda kullanıcılara "bunu kendin yapabilirsin" şeklinde bir yanıt veriyor. Örneğin bir kod parçası talep edildiğinde bazı kısımları kullanıcının tamamlamasını istiyor.
Maliyetleri azaltmak için kasıtlı mı yapıldı?
Geliştirici firma ise tembellik işlevini bilinçli bir şekilde programlamadığını söylüyor. Ancak yapılan açıklamaya rağmen bu konuda bazı spekülasyonlar var. OpenAI'nin yüksek operasyonel maliyetleri azaltmak için bu yönde bir değişiklik yapmış olabileceği konuşuluyor.
Şirket kullanıcılardan gelen bir dizi şikayet üzerine bu durumu düzeltme sözü verdi. Geliştiricilere göre yaşanan sıkıntı yapay zeka modelinin uzun bir süredir güncellenmemiş olmasından kaynaklanıyor olabilir. En son güncelleme 11 Kasım'da yayınlanmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.