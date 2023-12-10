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    ChatGPT tembelleşmeye başladı: İstekleri reddediyor

    ChatGPT sohbet robotu tembellik sorunuyla gündemde. Ücretli GPT-4 aboneleri, sohbet robotunun kendisine verilen görevleri "bunu kendin yapabilirsin" diyerek reddettiğini söylüyor.

    ChatGPT tembelleşmeye başladı: İstekleri reddediyor Tam Boyutta Gör

    Ücretli GPT-4 aboneleri, sohbet robotunun tembelliği hakkında şikayette bulunmaya başladı. Kullanıcılar zaman zaman sohbet robotunun kendisine verilen görevleri yerine getirmeyi reddettiğini söylüyorlar. OpenAI, artan bildirimlerin ardından bir açıklama yapma gereği duydu.

    Sorun sinir ağının dördüncü versiyonunda ortaya çıktı. GPT-3'te bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. GPT-4 bazı durumlarda kullanıcılara "bunu kendin yapabilirsin" şeklinde bir yanıt veriyor. Örneğin bir kod parçası talep edildiğinde bazı kısımları kullanıcının tamamlamasını istiyor.

    Maliyetleri azaltmak için kasıtlı mı yapıldı?

    Geliştirici firma ise tembellik işlevini bilinçli bir şekilde programlamadığını söylüyor. Ancak yapılan açıklamaya rağmen bu konuda bazı spekülasyonlar var. OpenAI'nin yüksek operasyonel maliyetleri azaltmak için bu yönde bir değişiklik yapmış olabileceği konuşuluyor.

    Şirket kullanıcılardan gelen bir dizi şikayet üzerine bu durumu düzeltme sözü verdi. Geliştiricilere göre yaşanan sıkıntı yapay zeka modelinin uzun bir süredir güncellenmemiş olmasından kaynaklanıyor olabilir. En son güncelleme 11 Kasım'da yayınlanmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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