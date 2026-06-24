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    OpenAI'ın yeni sesli modeli Bidi 1 sızdı; ChatGPT artık çok daha akıcı konuşuyor

    OpenAI'ın sızdırılan yeni ses modeli GPT-Bidi-1, aynı anda konuşup dinleyebiliyor. Kullanıcının sözünü kesmeden tepki verebilen model, ChatGPT'nin sesli konuşma moduna sınıf atlatabilir.

    ChatGPT, yeni Bidi 1 modeliyle sesli konuşmada sınıf atlayacak Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi ChatGPT, Gemini, Grok gibi modellerde hâlihazırda sesli konuşma özellikleri bulunuyor. Ancak bu yapay zekâlarla yapılan konuşmalar, bir insanla konuşur gibi doğal şekilde ilerlemiyor. Çünkü yapay zekâ aynı anda dinleyip tepki verebilen insanlar gibi davranmak yerine, genellikle kullanıcının sözünü bitirmesini bekliyor ve ardından yanıt üretmeye başlıyor. Ancak bu durum yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Zira son dönemde aynı anda hem dinleyip hem konuşabilen, bu sayede de çok daha akıcı diyalog kurabilen sesli modeller görmeye başladık. Görünüşe bakılırsa yakında ChatGPT de böyle bir yeteneğe kavuşacak.

    OpenAI, ChatGPT İçin Yeni Ses Modelini Test Etmeye Başladı

    Bu hafta gelen sızıntılar, OpenAI'ın "GPT-Bidi-1" adını taşıyan yeni bir ses modelini test etmeye başladığını ortaya çıkardı. İlk olarak TestingCatalog tarafından tespit edilen kod referanslarına göre GPT-Bidi-1, ChatGPT'nin mevcut ses modunun yerini alabilecek yeni nesil bir ses modeli olarak geliştiriliyor. "Bidi" adının ise "bidirectional" yani çift yönlü tasarımdan geldiği belirtiliyor. Bu yaklaşım sayesinde yapay zekâ aynı anda hem konuşabiliyor hem de kullanıcıyı dinlemeyi sürdürebiliyor. Böylece sohbet sırasında yaşanan kesintiler veya konu değişiklikleri çok daha doğal bir şekilde ele alınabiliyor.

    GPT-Bidi-1, ChatGPT ayarları içerisindeki model seçicisine eklenmiş durumda. Standart ve gelişmiş ses seçeneklerinin yanında yer alan bu yeni model seçildiğinde, sesli sohbet arayüzündeki konuşma balonu sarı renge dönüyor. Bu da modelin artık yalnızca şirket içi test aşamasında olmadığını, belirli kullanıcı gruplarıyla gerçek ortamda denenmeye başlandığını gösteriyor.

    GPT-Bidi-1'in en dikkat çekici özelliği ise konuşmalar sırasında insan benzeri geri bildirimler verebilmesi. Aktarılan bilgilere göre kullanıcı konuşurken kısa bir duraksama yaşadığında model, sözünü kesmeden "tamam" ya da benzeri küçük onaylamalar yapabiliyor. Daha da önemlisi, konuşmanın yönü aniden değiştiğinde yeni komutlara anında adapte olabiliyor. Bu da sesli etkileşimi mevcut sistemlere kıyasla çok daha akıcı hâle getiriyor. Nitekim bu yeni modeli deneme şansı yakalayan kullanıcılar ve AI meraklıları da Bidi-1'den epey etkilenmiş görünüyor.

    ChatGPT, Yeni Sesli Modelini Bu Hafta Tanıtabilir

    OpenAI'ın üzerinde çalıştığı yenilik bununla da sınırlı değil. Test raporlarında yer alan bilgilere göre GPT-Bidi-1, uzun konuşmalarda bağlamı koruma konusunda da önemli iyileştirmeler sunacak. Bugüne kadar ChatGPT'nin sesli modunda karşılaşılan en büyük sorunlardan biri, uzun sohbetlerde önceki konuşma detaylarının zaman zaman gözden kaçırılmasıydı. Yeni modelin ise sohbet boyunca oluşturulan bağlamı daha tutarlı şekilde takip edebildiği ve konuşmanın önceki bölümlerine daha sağlıklı şekilde referans verebildiği belirtiliyor.

    GPT-Bidi-1 şimdiden ChatGPT uygulamasını kullanan bazı kullanıcılara sunulmaya başlanmış durumda. Bu da modelin resmi olarak tanıtılmasının çok yakın olduğuna işaret ediyor. Hatta bazı kaynaklar, OpenAI'ın bu hafta içerisinde GPT-Bidi-1'i duyurabileceğini öne sürüyor.

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    H
    hasandemirrr 6 gün önce

    çok güzel

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