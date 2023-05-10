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    Chery 2023 fiyat listesi belli oldu! İşte Mayıs ayı fiyatları

    Chery Mayıs ayı fiyat listesini açıkladı. İşte bayiden sıfır KM Chery otomobil fiyatlarını merak edenler için güncel Chery 2023 fiyat listesi:                    
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    Chery 2023 fiyat listesi: Sıfır Chery fiyatları Tam Boyutta Gör
    Chery, 2023 Mayıs ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. 2023 model Chery otomobillerde artık ilk etapta belirlenen lansman fiyatları geçerli değil. Bu da fiyatlarda ortalama 50 bin TL'lik artış anlamına geliyor. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; sıfır km Chery araç fiyatları kaç TL? 2023 Chery fiyatları ne kadar oldu? İşte Chery Mayıs 2023 fiyat listesi:

    Geçtiğimiz Mart ayında 7 kişilik Chery Tiggo 8 Pro'nun başlangıç fiyatı lansmana özel olarak 1.050.000 TL olarak açıklanmıştı. Mayıs ayında artık bu fiyat 1.100.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bir üst versiyonun fiyatı ise 1.200.000 TL seviyesinde. Chery Omoda 5'in fiyatı 860 ila 980 bin TL aralığında değişirken Tiggo 7 Pro da 875 bin TL başlangıç fiyatıyla karşımıza çıkıyor. 

    İşte 2023 Mayıs Chery fiyat listesi 🔽

    Chery Omoda 5 fiyat listesi 💸 (Mayıs 2023)
    Versiyon Mayıs 2023
    Comfort 860.000 TL
    Luxury 920.000 TL
    Excellent 980.000 TL

    Chery 2023 fiyat listesi: Sıfır Chery fiyatları Tam Boyutta Gör

    Chery Tiggo 7 Pro fiyat listesi 💰 (Mayıs 2023)
    Versiyon Mayıs 2023
    Comfort 875.000 TL
    Luxury 935.000 TL
    Excellent 995.000 TL

    Chery 2023 fiyat listesi: Sıfır Chery fiyatları Tam Boyutta Gör

    Chery Tiggo 8 Pro fiyat listesi 💸 (Mayıs 2023)
    Versiyon Mayıs 2023
    Luxury 1.100.000 TL
    Excellent 1.200.000 TL

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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 6 saat önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 12 saat önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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