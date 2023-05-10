Chery 2023 fiyat listesi belli oldu! İşte Mayıs ayı fiyatları

Tam Boyutta Gör Chery, 2023 Mayıs ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. 2023 model Chery otomobillerde artık ilk etapta belirlenen lansman fiyatları geçerli değil. Bu da fiyatlarda ortalama 50 bin TL'lik artış anlamına geliyor. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; sıfır km Chery araç fiyatları kaç TL? 2023 Chery fiyatları ne kadar oldu? İşte Chery Mayıs 2023 fiyat listesi:

Geçtiğimiz Mart ayında 7 kişilik Chery Tiggo 8 Pro'nun başlangıç fiyatı lansmana özel olarak 1.050.000 TL olarak açıklanmıştı. Mayıs ayında artık bu fiyat 1.100.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bir üst versiyonun fiyatı ise 1.200.000 TL seviyesinde. Chery Omoda 5'in fiyatı 860 ila 980 bin TL aralığında değişirken Tiggo 7 Pro da 875 bin TL başlangıç fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

İşte 2023 Mayıs Chery fiyat listesi 🔽

Chery Omoda 5 fiyat listesi 💸 (Mayıs 2023) Versiyon Mayıs 2023 Comfort 860.000 TL Luxury 920.000 TL Excellent 980.000 TL

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Chery Tiggo 7 Pro fiyat listesi 💰 (Mayıs 2023) Versiyon Mayıs 2023 Comfort 875.000 TL Luxury 935.000 TL Excellent 995.000 TL

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Chery Tiggo 8 Pro fiyat listesi 💸 (Mayıs 2023) Versiyon Mayıs 2023 Luxury 1.100.000 TL Excellent 1.200.000 TL

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Chery 2023 fiyat listesi: Sıfır Chery fiyatları