Chery 2023 fiyat listesi belli oldu! İşte Mayıs ayı fiyatları

- Chery Omoda 5 fiyat listesi 💸 (Mayıs 2023)
- Chery Tiggo 7 Pro fiyat listesi 💰 (Mayıs 2023)
- Chery Tiggo 8 Pro fiyat listesi 💸 (Mayıs 2023)
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Geçtiğimiz Mart ayında 7 kişilik Chery Tiggo 8 Pro'nun başlangıç fiyatı lansmana özel olarak 1.050.000 TL olarak açıklanmıştı. Mayıs ayında artık bu fiyat 1.100.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bir üst versiyonun fiyatı ise 1.200.000 TL seviyesinde. Chery Omoda 5'in fiyatı 860 ila 980 bin TL aralığında değişirken Tiggo 7 Pro da 875 bin TL başlangıç fiyatıyla karşımıza çıkıyor.
İşte 2023 Mayıs Chery fiyat listesi 🔽
|Versiyon
|Mayıs 2023
|Comfort
|860.000 TL
|Luxury
|920.000 TL
|Excellent
|980.000 TL
|Versiyon
|Mayıs 2023
|Comfort
|875.000 TL
|Luxury
|935.000 TL
|Excellent
|995.000 TL
|Versiyon
|Mayıs 2023
|Luxury
|1.100.000 TL
|Excellent
|1.200.000 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.