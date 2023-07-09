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    Chery Türkiye, satış ve satış sonrası ağını genişletiyor

    Küreselleşme stratejisinin önemli bir adımı olarak Mart ayında Türkiye pazarına giriş yapan Chery, hem satış adetleriyle hem de yetkili satış ve satış sonrası hizmet ağıyla büyümeye devam ediyor.
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    Chery Türkiye, satış ve satış sonrası ağını genişletiyor Tam Boyutta Gör
    Chery Türkiye; İstanbul’da Bostancoğlu ve Mez, Antalya’da Antoto ve Kocaeli’de de Kaya olmak üzere dört yeni yetkili satıcı ve servis noktası ile hizmet alanını genişletti. Chery Türkiye, yeni yetkili satıcı ve servis noktaları ile birlikte 21 ilde 30 noktaya ulaşan hizmet ağıyla dikkat çekiyor.

    Chery, Türkiye’deki tüm yetkili satış noktalarında satış sonrası servis hizmeti de sunarak müşterilerine tam teşekküllü bir hizmet sunmaya devam ediyor. Yetkili satıcı ağına katılan 4 yeni yetkili satış noktası ile Türk tüketicisi ile buluşmaya devam ettiklerini belirten Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

    “Chery’nin Türkiye’deki yeni yapılanması, Türk tüketicisi tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Bugün, satış ve satış sonrası ağımıza katılan 4 yeni yetkili satıcımızla birlikte, 21 ilimizde, 30 yetkili satıcı ve servis noktasına ulaşarak Türkiye’de müşterilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. 3 yeni SUV modelimiz ile hedefimiz, mutlu müşteriler yaratarak daha fazla tercih edilmek ve Chery’nin güvenilir, konforlu, teknolojik ürünler sunduğunu göstermektir.”

    Mart 2023’ten itibaren Türkiye pazarına giriş yapan Chery Türkiye, Marmara Bölgesi’nde 6, Ege Bölgesi’nde 4, İç Anadolu Bölgesi’nde 3, Karadeniz Bölgesi’nde 2, Akdeniz Bölgesi’nde 3, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 1 ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 2 ilde satış ve satış sonrası faaliyetlerini sürdürüyor.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 3 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 4 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 5 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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