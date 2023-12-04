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    Chery'nin Aralık kampanyasında ücretsiz Çin seyahati ve iPhone 15 kazanma fırsatı var

    Pazara sunduğu 3 farklı SUV modeliyle Türk tüketicisinin takdirini kazanan Chery, Aralık ayında sunduğu kampanya ile yine adından söz ettirecek.                  

    Son dönemde Türkiye'de yükselen satış grafiğiyle dikkat çeken Chery, ürün gamındaki modelleriyle kazandırmaya devam ediyor. Şirket, aralık ayında devreye aldığı yeni kampanyasıyla müşterilerine süper hediyeler kazanma imkânı tanıyor.

    Geleceğin Chery modellerini test etme fırsatı

    Chery’nin başlattığı yıl sonu kampanyasında, 12 kişiye ücretsiz Çin seyahati, 15 kişiye de iPhone 15 kazanma fırsatı sunuluyor. Kampanya kapsamında, yeni bir Chery marka otomobil satın alanlar, dünyanın harikalarından biri olan görkemli Çin Seddi’ni ve modern metropol Şanghay’ın gökdelenlerini ücretsiz olarak ziyaret etme şansına sahip olacak. Ayrıca kazanan müşteriler, Chery fabrikasını ziyaret ederek otomobillerin nasıl üretildiğini görebilecek ve Chery’nin gelecekteki ürünlerini test edebilecekler.

    Chery'den ücretsiz Çin seyahati ve iPhone 15 kazanma şansı
    Otomobil endüstrisinde bugüne kadar yapılan, alanında ilk olan kampanyada tüm çekiliş sürecini Milli Piyango İdaresi gerçekleştirecek, devamındaki hakların teslim edilmesi ve ilgili düzenlemeleri de yine idare takip edecek. Kampanya süresince her 10 günde bir çekiliş yapılacak ve ardından kazananlar açıklanacak.

    Türkiye’de 9 ayda 35 bini aşkın Chery satıldı

    Chery, mart ayında pazara sunduğu üç SUV modeli; Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omoda 5 ile Türkiye otomotiv pazarına hızlı bir giriş yaptı. Chery modelleri üstün kalite seviyesi ve kapsamlı teknolojik donanımlarıyla tüketicilerin beğenisini kazandı. Üstün kalitesi ve rekabetçi fiyat seviyesiyle Chery, ağustos ayında binek otomobil pazarında satış açısından ikinci sırada yer aldı ve şu ana kadar toplam 35 bini aşkın satış adedine ulaştı.

    Chery’nin Türkiye pazarındaki başarısı, markanın son 20 yılda kaydettiği gelişim ve ilerlemenin sonucunda ortaya çıktı. Temel stratejisi bağımsız inovasyon olan Chery, teknoloji Ar-Ge’sini esas alan bir ürün inovasyon sistemi kurarak küresel tüketicilere yüksek kaliteli kullanıcı deneyimi sunmaya devam ediyor.

    Dünya genelinde 6 büyük Ar-Ge merkezi var

    Chery'den ücretsiz Çin seyahati ve iPhone 15 kazanma şansı
    Chery, Kuzey Amerika, Avrupa ve Şanghay’da 6 büyük Ar-Ge merkezi kurdu. Dünya genelinde 80’in üzerinde ülkede ve bölgede faaliyet gösteren Chery, toplamda 12 milyonun üzerinde küresel otomobil kullanıcısına sahip. Chery, Çinli markaların binek otomobil ihracatında 20 yıldır üst üste birinci sırada yer alıyor.

    Chery Group, Ocak 2023’ten Ekim 2023’e kadar toplam 1.453.550 otomobil sattı. Chery markası çevre dostu ve düşük karbonlu ürün stratejisine bağlı kalarak, yeni enerji, akıllı bağlantı, paylaşımlı seyahat, platform ve ekoloji ve diğer yeni çözümleri hızlandırıyor.

    Chery ayrıca, SASAC (Devlet Varlıkları Denetleme ve Yönetim Komisyonu) ve CICG (Çin Uluslararası İletişim Grubu) tarafından üst üste yapılan beş seçimde “En İyi 20 Denizaşırı İmaj Kuruluşu” unvanını aldı. Bunun dışında Chery, Kantar BrandZ En İyi 50 Çinli Marka Oluşturucu 2023 raporunda, otomotiv kategorisinde birinci sırada yer alıyor.

    Ayrıca J.D. Power tarafından gerçekleştirilen 2023 yılı çeşitli otomotiv endeks araştırmalarına göre Chery, Çin’in yerli markaları arasında IQS’de (İlk Kalite Araştırması) en üst sırada yer alıyor. Ayrıca TIGGO 8, TIGGO 7 ve TIGGO 4’ten oluşan araç serileri de kendi segmentlerinde birincilik elde etti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    siskojahrein 2 saat önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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