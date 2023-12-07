Chery Group, kasım ayında satışlarını yüzde 111 artırdı

- TIGGO 7 en fazla satan Chery oldu
- Hem yüksek verimlilik hem enerji tasarrufu
- 2024 yılında hedef sektörün çok üzerinde olacak
- Yorumlar
Chery Group, yılın ilk 11 aylık döneminde ise yıllık yüzde 47,8’lik artış oranı yakaladı ve bu süreçte 1.665.626 adetlik toplam satış rakamına ulaştı. Böylece Çinli otomotiv grubu, arka arkaya 11 ay boyunca satış artışı kaydetmiş oldu.
TIGGO 7 en fazla satan Chery oldu
Chery markası ise kasım ayında yıllık bazda dikkate değer bir büyüme kaydetti ve yüzde 109 artışla satış hacmini 147 bin 916 adede taşıdı. Ocak-kasım dönemindeki kümülatif satışlar, yıllık yüzde 41,9 artışla 1.197.650 adede ulaştı. Kasım ayında üç Chery modeli birden 10 binin üzerinde satış kaydetti. TIGGO 7, TIGGO 8 ve Arrizo 8 modelleri sırasıyla 25 bin 924, 24 bin 932 ve 17 bin 198 adetlik satışla grubun büyümesine yön veren modeller oldu.
Bu sistem sürüşe dâhil olan çift motora sahip. Bu aynı zamanda Çinli bir otomotiv markasının çift motorlu ilk ve tek DHT çözümü olarak öne çıkıyor. Çin'deki ilk “3 motor, 3 vites, 9 mod, 11 vites” yeniliğine imza attı. Böylece yüksek güç, ultra yumuşak sürüş, uzun dayanıklılık ve üstün yakıt verimliliği gibi temel avantajlarla PHEV pazarının liderlerinden biri haline geldi.
Hem yüksek verimlilik hem enerji tasarrufu
Chery TIGGO 8 PRO Plug-in Hybrid ve TIGGO 7 PRO Plug-in Hybrid modelleri, Chery süper performanslı elektrikli hibrit sistemiyle donatılıyor. Bu, özel 3 motorlu güç kombinasyonu, markanın geliştirdiği ilk 3 vitesli DHT süper hibrit sistemine, 9 çalışma moduna ve tüm sürüş senaryolarını kapsayan 11 hıza sahip. Marka bu sayede hem yüksek verimlilik hem de enerji tasarrufunda öncü bir noktaya ulaşarak hibrit SUV pazarındaki algısını yeniden tanımlıyor.
Chery TIGGO 8 PRO Plug-in Hybrid ve TIGGO 7 PRO Plug-in Hybrid, kasım ayında aşırı soğuk kuzey yarımkürede 34 gün boyunca araç performans testleri gerçekleştirdi ve 7 bin kilometre yol kat etti. Her iki model de şiddetli soğuk koşullara yüksek uyum ve olağanüstü dayanıklılık özellikleri sergiledi.
Chery ayrıca, 30 Kasım ile 9 Aralık tarihleri arasında RISFF'de (Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali), isim sponsoru olarak yer aldı ve iş dünyasının amiral gemisi sedanı Arrizo 8 modelini ünlülerin aracı olarak tanıttı. Böylece Chery, tüm dünyanın dikkatini çekerken, üst düzey ve küresel gelişiminin stratejik sonuçları dışında kapsamlı ürün becerilerini de sergilemiş oldu.
2024 yılında hedef sektörün çok üzerinde olacak
Yıl başında 2023 hedeflerini açıklayan Chery Group, sektör ortalama büyüme oranının çok üzerinde bir büyüme gerçekleştirerek 2022 yılından daha büyük bir sıçrama yapacağını öngörmüştü. Sektörün ocak-kasım büyüme oranı henüz açıklanmamış olsa da, Chery Group’un yılın ilk 10 aylık dönemini yüzde 41,6’lık satış artışıyla geride bıraktı. Bu rakam bile, sektörün aynı dönemdeki ortalama yüzde 9,1 olan büyüme
oranına büyük fark attı ve hedeflerine ulaşmayı başardı. Chery Group, 2024'e girerken sektör trendleri ve pazar koşullarına yakından uyum sağlayacak, büyüme oranını sektörün yıllık hedefinin çok üzerinde tutmaya devam edecek, operasyonel kaliteye öncelik verecek ve yüksek kaliteli gelişim için çabalayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.