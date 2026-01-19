Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Chery’den çarpıcı iddia: -30 derecede 1.500 km elektrikli menzil

    Chery, Exeed markasıyla 2026’da katı hâl bataryalı modeli yollara çıkarmayı planlıyor. -30 derecede 1.500 km menzil ve süper performans iddiası sektörde büyük tartışma yarattı.

    Chery’nin premium markası Exeed, otomotiv dünyasında uzun süredir konuşulan katı hâl batarya teknolojisini yollara indiren ilk markalardan biri olmaya hazırlanıyor. Şirket, 2026 yılında “Liefeng” isimli modelinde katı hâl batarya kullanmayı planladığını açıkladı. En dikkat çekici iddia ise oldukça çarpıcı: -30 derece gibi aşırı soğuk bir ortamda tam 1.500 kilometre menzil.

    -30 derecede dahi güvenilir ve kararlı batarya

    chery-katı-hal-batarya-1500-km-menzil Tam Boyutta Gör
    Bu bataryanın Chery tarafından geliştirilen Rhino S katı hâl bataryası olması bekleniyor. Enerji yoğunluğu tarafında da 600 Wh/kg gibi iddialı rakamlar telaffuz ediliyor. Katı hâl bataryalarda polimer, oksit ve sülfür olmak üzere üç ana elektrolit yaklaşımı bulunurken, Chery’nin tercihini oksit bazlı çözümden yana kullandığı ifade ediliyor.

    Katı hal batarya ile donatılacak Liefeng modeli, sadece menziliyle değil soğuk hava performansıyla da öne çıkarılıyor. Chery, bataryanın -30 derecede dahi güvenilir ve kararlı şekilde çalışabildiğini vurguluyor. Bu, özellikle kış şartlarının sert geçtiği pazarlar için önemli bir avantaj olarak görülüyor.

    Teknik tarafta iddialar bununla sınırlı değil. Liefeng’in 800 voltluk elektrik mimarisi, 30.000 devir/dakika çevirebilen elektrik motoru, 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyenin altına indirmesi ve 260 km/s maksimum hıza ulaşması bekleniyor.

    chery-katı-hal-batarya-1500-km-menzil Tam Boyutta Gör
    Aralık 2025’te Chery, Exeed ES8 modelinin markanın katı hâl batarya kullanan ilk seri üretim aracı olacağını açıklamıştı. ES8 için duyurulan elektrikli menzil ise 1.000 kilometre. Ön tasarıma bakıldığında ES8 ile Liefeng’in aynı far imzasını paylaştığı da dikkat çekiyor.

    Chery, katı hâl batarya geçişini aşamalı bir planla hayata geçirmeyi hedefliyor. Buna göre 2026 yılında ilk araçlar ağırlıklı olarak taksi, araç paylaşımı ve kiralama filolarında kullanılacak ve gerçek kullanım verileri toplanacak. 2027 yılında ise büyük ölçekli seri üretime geçilmesi planlanıyor.

    Önümüzdeki iki yıl, katı hal bataryalar için kritik süreç

    Sektör uzmanlarına göre 2026-2027 dönemi, katı hâl bataryaların gerçekten otomobillere entegre edilip edilemeyeceğini gösterecek kritik bir eşik olacak. Öte yandan Çin’in önde gelen batarya ve otomotiv şirketlerinden uzmanlar, 2025 Dünya Güç Bataryası Konferansı’nda bu teknolojinin hâlâ geniş çaplı ticarileşmeye uzak olduğu yönünde uyarılarda bulunmuştu.

    Not: Haberdeki görseller aracın konsept versiyonuna ait.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    insignia 1.6 cdti duster en çok tutulan modeli hangisi kira zammı ne zaman yapılır sondan kaç basamağı sıfırdır soruları japon bayrağı anlamı beşiktaş

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Yunseity 14.1
    Yunseity 14.1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum