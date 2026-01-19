Chery’den çarpıcı iddia: -30 derecede 1.500 km elektrikli menzil

Chery’nin premium markası Exeed, otomotiv dünyasında uzun süredir konuşulan katı hâl batarya teknolojisini yollara indiren ilk markalardan biri olmaya hazırlanıyor. Şirket, 2026 yılında “Liefeng” isimli modelinde katı hâl batarya kullanmayı planladığını açıkladı. En dikkat çekici iddia ise oldukça çarpıcı: -30 derece gibi aşırı soğuk bir ortamda tam 1.500 kilometre menzil.
-30 derecede dahi güvenilir ve kararlı batarya
Katı hal batarya ile donatılacak Liefeng modeli, sadece menziliyle değil soğuk hava performansıyla da öne çıkarılıyor. Chery, bataryanın -30 derecede dahi güvenilir ve kararlı şekilde çalışabildiğini vurguluyor. Bu, özellikle kış şartlarının sert geçtiği pazarlar için önemli bir avantaj olarak görülüyor.
Teknik tarafta iddialar bununla sınırlı değil. Liefeng’in 800 voltluk elektrik mimarisi, 30.000 devir/dakika çevirebilen elektrik motoru, 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyenin altına indirmesi ve 260 km/s maksimum hıza ulaşması bekleniyor.
Chery, katı hâl batarya geçişini aşamalı bir planla hayata geçirmeyi hedefliyor. Buna göre 2026 yılında ilk araçlar ağırlıklı olarak taksi, araç paylaşımı ve kiralama filolarında kullanılacak ve gerçek kullanım verileri toplanacak. 2027 yılında ise büyük ölçekli seri üretime geçilmesi planlanıyor.
Önümüzdeki iki yıl, katı hal bataryalar için kritik süreç
Sektör uzmanlarına göre 2026-2027 dönemi, katı hâl bataryaların gerçekten otomobillere entegre edilip edilemeyeceğini gösterecek kritik bir eşik olacak. Öte yandan Çin’in önde gelen batarya ve otomotiv şirketlerinden uzmanlar, 2025 Dünya Güç Bataryası Konferansı’nda bu teknolojinin hâlâ geniş çaplı ticarileşmeye uzak olduğu yönünde uyarılarda bulunmuştu.
Not: Haberdeki görseller aracın konsept versiyonuna ait.
