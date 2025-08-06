Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Chery Fulwin X3 ve X3L, ağustosta Çin'de satışa çıkacak

    2023 yılında tanıtılan iCar 03'ü temel alan Fulwin X3 ve X3L ikilisi 16 Ağustos itibarıyla satışa sunuluyor. Chery, bu yeni modellerle Çin'deki müşteri kitlesini genişletmeye çalışıyor.

    Chery Fulwin X3 ve X3L, ağustosta Çin'de satışa çıkacak
    Chery, yeni Fulwin X3 ve X3L adını verdiği SUV modelleri 16 Ağustos'ta Çin'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Fulwin X3 tamamen elektrikli (BEV), X3L ise uzatılmış menzilli elektrikli araç (EREV) olarak satışa çıkacak. Tasarımdan anlaşılabileceği üzere her iki model de iCar 03 modelini temel alıyor.

    Fulwin X3; 4327 mm uzunluğa, 1910 mm genişliğe, 1715 mm yüksekliğe ve 2715 mm aks mesafesine sahip. Elektrikli SUV'un tek motora sahip arkadan itişli versiyonu 185 kW (248 hp) güç sunarken 68,3 kWsa'lik lityum demir fosfat (LFP) batarya ile CLTC'ye göre 520 kilometreye kadar menzil sunuyor. Çift motorla 255 kW (342 hp) güç sunan dört tekerlekten çekişli versiyonun batarya ve menzil değerleri ise henüz açıklanmadı.

    Chery Fulwin X3 ve X3L, ağustosta Çin'de satışa çıkacak Tam Boyutta Gör
    Fulwin X3L modeli ise 4545 mm uzunluğu ve 2783 mm aks mesafesiyle standart versiyona göre biraz daha büyük bir gövdeye sahip. Söz konusu modelde 154 hp güç üreten 1.5 litre turbo benzinli motorla kombine edilen uzatılmış menzilli elektrikli araç sistemine sahip. İki elektrik motoruyla toplam 315 kW (422 hp) güç ve 505 Nm tork sunan bu sistem, SUV'un 0-100 km/s hızlanmasını 4,7 saniyede tamamlamasını sağlıyor.

    X3L modelinin ağırlığı, versiyona göre 1842 kg ile 2000 kg arasında değişiklik gösteriyor. Batarya tarafında ise versiyona göre 90 km, 145 km ve 150 km saf elektrikli sürüş menzili vadeden 20,6 kWsa ve 33,7 kWsa'lik iki seçenek mevcut.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli markadan tartışmalı çarpışma testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    okyanus koleji kimin iphone arayan numara yok bulma panel nasıl kullanılır turkcell tim nedir noctua nt h1

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum