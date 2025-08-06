Chery Fulwin X3 ve X3L, ağustosta Çin'de satışa çıkacak
2023 yılında tanıtılan iCar 03'ü temel alan Fulwin X3 ve X3L ikilisi 16 Ağustos itibarıyla satışa sunuluyor. Chery, bu yeni modellerle Çin'deki müşteri kitlesini genişletmeye çalışıyor.
Fulwin X3; 4327 mm uzunluğa, 1910 mm genişliğe, 1715 mm yüksekliğe ve 2715 mm aks mesafesine sahip. Elektrikli SUV'un tek motora sahip arkadan itişli versiyonu 185 kW (248 hp) güç sunarken 68,3 kWsa'lik lityum demir fosfat (LFP) batarya ile CLTC'ye göre 520 kilometreye kadar menzil sunuyor. Çift motorla 255 kW (342 hp) güç sunan dört tekerlekten çekişli versiyonun batarya ve menzil değerleri ise henüz açıklanmadı.
X3L modelinin ağırlığı, versiyona göre 1842 kg ile 2000 kg arasında değişiklik gösteriyor. Batarya tarafında ise versiyona göre 90 km, 145 km ve 150 km saf elektrikli sürüş menzili vadeden 20,6 kWsa ve 33,7 kWsa'lik iki seçenek mevcut.