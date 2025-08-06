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Chery, yeni Fulwin X3 ve X3L adını verdiği SUV modelleri 16 Ağustos'ta Çin'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Fulwin X3 tamamen elektrikli (BEV), X3L ise uzatılmış menzilli elektrikli araç (EREV) olarak satışa çıkacak. Tasarımdan anlaşılabileceği üzere her iki model de iCar 03 modelini temel alıyor.

Fulwin X3; 4327 mm uzunluğa, 1910 mm genişliğe, 1715 mm yüksekliğe ve 2715 mm aks mesafesine sahip. Elektrikli SUV'un tek motora sahip arkadan itişli versiyonu 185 kW (248 hp) güç sunarken 68,3 kWsa'lik lityum demir fosfat (LFP) batarya ile CLTC'ye göre 520 kilometreye kadar menzil sunuyor. Çift motorla 255 kW (342 hp) güç sunan dört tekerlekten çekişli versiyonun batarya ve menzil değerleri ise henüz açıklanmadı.

Tam Boyutta Gör Fulwin X3L modeli ise 4545 mm uzunluğu ve 2783 mm aks mesafesiyle standart versiyona göre biraz daha büyük bir gövdeye sahip. Söz konusu modelde 154 hp güç üreten 1.5 litre turbo benzinli motorla kombine edilen uzatılmış menzilli elektrikli araç sistemine sahip. İki elektrik motoruyla toplam 315 kW (422 hp) güç ve 505 Nm tork sunan bu sistem, SUV'un 0-100 km/s hızlanmasını 4,7 saniyede tamamlamasını sağlıyor.

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X3L modelinin ağırlığı, versiyona göre 1842 kg ile 2000 kg arasında değişiklik gösteriyor. Batarya tarafında ise versiyona göre 90 km, 145 km ve 150 km saf elektrikli sürüş menzili vadeden 20,6 kWsa ve 33,7 kWsa'lik iki seçenek mevcut.

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Chery Fulwin X3 ve X3L, ağustosta Çin'de satışa çıkacak

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