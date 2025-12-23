Çin'in en büyük bataryalı EREV modeli Leapmotor D19'un iç mekanı ortaya çıktı

Leapmotor D19’un ön kabin tasarımı, markanın diğer modelleriyle benzer bir çizgi izliyor. Kokpitte yatay konumlandırılmış 17,3 inçlik merkezi multimedya ekranı ile 10,25 inçlik dijital gösterge paneli yer alıyor. Arka yolcular için ise tavana entegre edilmiş 21,4 inç boyutunda 3K çözünürlüklü eğlence ekranı dikkat çekiyor.
İkinci sırada sunulan iki adet “zero-gravity” koltuk, 120 dereceye kadar yatabiliyor ve 4 yönlü ayarlanabilir bacak destekleri ile üst düzey konfor hedefliyor. D19’un iç mekânında ayrıca küçük bir buzdolabı bulunuyor. Dokuz adet 380 ml’lik şişe alabilen bu sistem, -6 ile 50 derece arasında sıcaklık ayarı sunuyor.
D19’un BEV versiyonunda 115 kWsa kapasiteli batarya yer alıyor. Bu batarya ile 720 kilometreye kadar menzil hedefleniyor. EREV versiyonunda ise 80,3 kWsa’lik batarya kullanılıyor. Bu batarya, Çin pazarında şimdiye kadar bir EREV modelinde sunulan en yüksek kapasiteli batarya olma özelliğini taşıyor ve 500 kilometreye kadar elektrikli sürüş menzili sağlıyor.
Tam elektrikli D19, 1000V yüksek voltaj platformu üzerine inşa ediliyor. 540 kW güç üreten bu versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyenin altında tamamlayabiliyor. EREV versiyonu ise 800V hızlı şarj desteğine sahip ve 400 kW güç üreterek 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyenin altında gerçekleştiriyor.
Çin pazarında bu yıl EREV modeller arasındaki rekabet, özellikle daha büyük bataryalar ve daha uzun elektrikli menzil üzerine yoğunlaşmış durumda. Xpeng, IM Motors ve GAC Group’un Hyptec markası gibi üreticiler, saf elektrikli otomobillere yakın menzil sunan EREV modellerini birbiri ardına piyasaya sürüyor. Leapmotor D19 da bu yeni rekabet dalgasının en iddialı oyuncularından biri olmaya aday görünüyor.
