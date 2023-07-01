Ford Fiesta devri kapanıyor: Üretimi önümüzdeki hafta sona erecek

Tam Boyutta Gör Ford geçen yıl Fiesta'yı emekliye ayırma kararı almıştı. Aracın üretimden kaldırılacağı tarih de belli oldu. Almanya'nın Köln şehrindeki fabrikada üretilen ikonik hatchback, 7 Temmuz'da montaj hattına veda edecek. Üretim bandından inen son iki Fiesta şirketin müzesinde kalacak.

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Son yıllarda Avrupa'da geleneksel içten yanmalı motorlara sahip kompakt otomobillere yönelik talep hızla düşüyor. Ford Fiesta'nın üretimine son verilme kararının temel nedeni de bu. Şirket Köln fabrikasında yeni Ford Explorer elektrikli SUV modelinin üretimine yer açmak için böyle bir karar almak zorunda kaldığını söylüyor.

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Ford Fiesta macerası 1976'da başladı

Ford Fiesta, 1976 yılında yani bundan tam 47 yıl önce Amerikalı otomobil üreticisinin model yelpazesine dahil oldu. Dünya genelinde 22 milyondan fazla üretildi ve birçok ülkede satıldı. Fiesta, markanın üretimi durdurulan en son uzun soluklu modeli olarak kayıtlara geçti.

Ford'un değişen pazar koşullarına uyum sağlamak için son birkaç yıl içinde Mondeo de dahil olmak üzere birçok modelini üretimden kaldırdığını hatırlatalım. Focus'un üretimini 2025 yılında sona erdirmeye hazırlanan şirket SUV ve crossover araçlara ağırlık verecek.

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