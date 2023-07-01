Ford Fiesta devri kapanıyor: Üretimi önümüzdeki hafta sona erecek

Son yıllarda Avrupa'da geleneksel içten yanmalı motorlara sahip kompakt otomobillere yönelik talep hızla düşüyor. Ford Fiesta'nın üretimine son verilme kararının temel nedeni de bu. Şirket Köln fabrikasında yeni Ford Explorer elektrikli SUV modelinin üretimine yer açmak için böyle bir karar almak zorunda kaldığını söylüyor.
Ford Fiesta macerası 1976'da başladı
Ford Fiesta, 1976 yılında yani bundan tam 47 yıl önce Amerikalı otomobil üreticisinin model yelpazesine dahil oldu. Dünya genelinde 22 milyondan fazla üretildi ve birçok ülkede satıldı. Fiesta, markanın üretimi durdurulan en son uzun soluklu modeli olarak kayıtlara geçti.
Ford'un değişen pazar koşullarına uyum sağlamak için son birkaç yıl içinde Mondeo de dahil olmak üzere birçok modelini üretimden kaldırdığını hatırlatalım. Focus'un üretimini 2025 yılında sona erdirmeye hazırlanan şirket SUV ve crossover araçlara ağırlık verecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D