Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Chery Türkiye, satış sonrası hizmetleriyle müşteri memnuniyetine odaklanıyor

    Sattığı araçları 5.000 km’de yetkili servislerinde ağırlayan Chery, parça değişimi olmadan genel bir check-up yaparak, satış sonrasında müşterileri ile sürekli iletişim halinde olmaya devam ediyor.
    Oy Ver
    Chery, satış sonrası hizmette müşteri memnuniyetine odaklanıyor
    Mart ayından itibaren 3 yeni SUV modelini Türkiye'de satışa sunan Chery ile ilgili en çok merak edilen konuların başında servis hizmeti ve yedek parça bulunurluğu geliyor. Chery'den bu konuyla alakalı yeni bir açıklama geldi.

    Türkiye'nin 19 ilinde 26 bayisinde hizmet veren Chery Türkiye, ürünlerini satın alan müşterilerine tüm yetkili satıcılarında satış ve satış sonrası hizmet vermeye devam ediyor. Chery, yüzde 80’i aşan parça mevcudiyeti ile satış sonrası hizmet verirken stokta bulunmayan acil parçalar için her ay 4 kez uçak kargo ile tedarik sağlıyor. Bu da bulunmayan acil parçaların bir an önce müşteri araçlarına teminini önemli ölçüde hızlandırıyor.

    OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO olmak üzere üç yeni SUV modelini mart sonunda Türkiye pazarında satışa sunan Chery Türkiye, 5 yıl veya 150.000 kilometrelik garantisiyle de dikkatleri çekiyor. Ayrıca Chery, satışını gerçekleştirdiği araçları 5.000 km’de yetkili servislerinde ağırlayarak, parça değişimi olmadan genel bir check-up yaparak, satış sonrasında müşterileri ile sürekli iletişim halinde olmayı sürdürüyor.

    Bu bakımda genel bir check-up hizmeti verilirken müşterilerin tüm soruları yanıtlanıyor ya da araçlarla ilgili merak edilen konular aydınlatılıyor. Bununla birlikte müşterilerine Tur Assist şirketi ile 7/24 ücretsiz yol yardımı sunan Chery, 15.000 km/1 yıl bakım aralıkları ile satış sonrası hizmetini sürdürüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bmw tahrik arızası boğaziçi tarih mezunu işsiz kalır mi tcl 65c835 odunlu semaver tavsiye aynı ağdaki bilgisayara bağlanma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM21 New Edition
    General Mobile GM21 New Edition
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 82KD0041TX03
    Lenovo V15 82KD0041TX03
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    VESTA-START
    VESTA-START
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız