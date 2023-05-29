Nvidia ve MediaTek, otomobilleri yapay zeka kutularına dönüştürecek

Tam Boyutta Gör Nvidia ve MediaTek yaptıkları açıklamada, video veya oyun akışı sağlayabilen veya yapay zeka kullanarak sürücülerle etkileşime girebilen gelişmiş araç bilgi-eğlence sistemlerini güçlendirmek için teknoloji konusunda iş birliği yapacaklarını söyledi. Bu duyuru Computex 2023 kapsamında gerçekleştirildi.

MediaTek ve Nvidia'dan otomotiv ortaklığı

Taipei'deki Computex teknoloji fuarında duyurulan anlaşma kapsamında MediaTek, otomobil üreticilerine bilgi-eğlence ekranları için tedarik edeceği yongalara Nvidia grafik işlem birimi çipi ve Nvidia yazılımı entegre edecek. Şirketler, Nvidia yazılımını kullanan MediaTek sistemlerinin Nvidia teknolojisine dayalı otomatik sürüş sistemleriyle uyumlu olacağını söyledi.

Tam Boyutta Gör Bu ortaklık ile MediaTek, otomobilin bağlantı, sürüş sensör ve diğer iş yüklerini halledecek. Nvidia ise araç içi sürücü takibi, eğlen sistemi, görselleştirme ve yapay zeka tarafına odaklanacak. Dolayısıyla Nvidia ve MediaTek ortaklığında otomobiller akıllı ve yapay zeka destekli bir kutu haline gelmiş olacak.

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Tam Boyutta Gör Nvidia CEO’su Jensen Huang, basın toplantısında yaptığı açıklamada, otomobil üreticileri için uzun bir ürün döngüsüne işaret ederek, "Otomotiv endüstrisi, uzunca bir süre birlikte çalışabilecek güçlü şirketlere ihtiyaç duyuyor. İki şirketimizin kalitesi, gücü ve pozisyonları otomotiv endüstrisine şirketlerini üzerine inşa edebilecekleri ortaklıklar verebilir" dedi. Huang ayrıca, bir otomobilin her bir segmentine güç verebilecek çipler sağlanacağını da sözlerine ekledi.

Otomobil üreticileri oyun, sesle etkinleştirilen özellikler için yapay zeka, sürücü izleme sistemleri ve otomatik sürüşle ilgili ekranlar gibi özellikler ekledikçe araç içi ekranlar ve eğlence sistemleri daha karmaşık hale geliyor. MediaTek'in akıllı telefon pazarındaki başlıca rakibi olan Qualcomm da otomobil üreticilerine kur yapıyor. Qualcomm ve SalesForce bu yılın başlarında yeni bir bağlantılı araç platformu geliştirmek için bir ortaklık duyurmuştu.

Gartner'a göre, araçlarda kullanılan bilgi-eğlence ve gösterge kümesi SoC'lerinin 2023 yılında 12 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte MediaTek CEO’su Rick Tsai, ilk ürünlerin 2025'in sonları için planlandığını söyledi.

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Nvidia ve MediaTek otomobiller için yapay zeka ortaklığı