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    Nvidia ve MediaTek, otomobilleri yapay zeka kutularına dönüştürecek

    Birkaç hafta önce ortaya çıkan Nvidia ve MediaTek ortaklığı resmiyete döküldü. İki dev firma yapay zeka tabanlı otomobil teknoloji koşunda iş birliği yaptığını Computex 2023’te duyurdu.
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    Nvidia ve MediaTek otomobiller için yapay zeka ortaklığı Tam Boyutta Gör
    Nvidia ve MediaTek yaptıkları açıklamada, video veya oyun akışı sağlayabilen veya yapay zeka kullanarak sürücülerle etkileşime girebilen gelişmiş araç bilgi-eğlence sistemlerini güçlendirmek için teknoloji konusunda iş birliği yapacaklarını söyledi. Bu duyuru Computex 2023 kapsamında gerçekleştirildi.

    MediaTek ve Nvidia'dan otomotiv ortaklığı

    Nvidia ve MediaTek otomobiller için yapay zeka ortaklığı
    Taipei'deki Computex teknoloji fuarında duyurulan anlaşma kapsamında MediaTek, otomobil üreticilerine bilgi-eğlence ekranları için tedarik edeceği yongalara Nvidia grafik işlem birimi çipi ve Nvidia yazılımı entegre edecek. Şirketler, Nvidia yazılımını kullanan MediaTek sistemlerinin Nvidia teknolojisine dayalı otomatik sürüş sistemleriyle uyumlu olacağını söyledi.
    Nvidia ve MediaTek otomobiller için yapay zeka ortaklığı Tam Boyutta Gör
    Bu ortaklık ile MediaTek, otomobilin bağlantı, sürüş sensör ve diğer iş yüklerini halledecek. Nvidia ise araç içi sürücü takibi, eğlen sistemi, görselleştirme ve yapay zeka tarafına odaklanacak. Dolayısıyla Nvidia ve MediaTek ortaklığında otomobiller akıllı ve yapay zeka destekli bir kutu haline gelmiş olacak.

    Nvidia ve MediaTek otomobiller için yapay zeka ortaklığı Tam Boyutta Gör
    Nvidia CEO’su Jensen Huang, basın toplantısında yaptığı açıklamada, otomobil üreticileri için uzun bir ürün döngüsüne işaret ederek, "Otomotiv endüstrisi, uzunca bir süre birlikte çalışabilecek güçlü şirketlere ihtiyaç duyuyor. İki şirketimizin kalitesi, gücü ve pozisyonları otomotiv endüstrisine şirketlerini üzerine inşa edebilecekleri ortaklıklar verebilir" dedi. Huang ayrıca, bir otomobilin her bir segmentine güç verebilecek çipler sağlanacağını da sözlerine ekledi.

    Otomobil üreticileri oyun, sesle etkinleştirilen özellikler için yapay zeka, sürücü izleme sistemleri ve otomatik sürüşle ilgili ekranlar gibi özellikler ekledikçe araç içi ekranlar ve eğlence sistemleri daha karmaşık hale geliyor. MediaTek'in akıllı telefon pazarındaki başlıca rakibi olan Qualcomm da otomobil üreticilerine kur yapıyor. Qualcomm ve SalesForce bu yılın başlarında yeni bir bağlantılı araç platformu geliştirmek için bir ortaklık duyurmuştu.

    Gartner'a göre, araçlarda kullanılan bilgi-eğlence ve gösterge kümesi SoC'lerinin 2023 yılında 12 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte MediaTek CEO’su Rick Tsai, ilk ürünlerin 2025'in sonları için planlandığını söyledi.

    Kaynakça https://blogs.nvidia.com/blog/2023/05/28/mediatek-intelligent-cabin-solutions/ https://www.reuters.com/technology/nvidia-mediatek-partner-connected-car-technology-2023-05-29/
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