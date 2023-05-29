Nvidia ve MediaTek, otomobilleri yapay zeka kutularına dönüştürecek

Otomobil üreticileri oyun, sesle etkinleştirilen özellikler için yapay zeka, sürücü izleme sistemleri ve otomatik sürüşle ilgili ekranlar gibi özellikler ekledikçe araç içi ekranlar ve eğlence sistemleri daha karmaşık hale geliyor. MediaTek'in akıllı telefon pazarındaki başlıca rakibi olan Qualcomm da otomobil üreticilerine kur yapıyor. Qualcomm ve SalesForce bu yılın başlarında yeni bir bağlantılı araç platformu geliştirmek için bir ortaklık duyurmuştu.
Gartner'a göre, araçlarda kullanılan bilgi-eğlence ve gösterge kümesi SoC'lerinin 2023 yılında 12 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte MediaTek CEO’su Rick Tsai, ilk ürünlerin 2025'in sonları için planlandığını söyledi.
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)