Chery, yeni elektrikli sedan modeli Fulwin E05'i tanıttı

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Tam Boyutta Gör Chery, kendi evi Çin'de düzenlenen bir fuarda yeni elektrikli sedan modeli Fulwin E05'i görücüye çıkardı. 150 bin yuan yani 21 bin dolar civarında başlangıç fiyatına sahip olması beklenen modelin EREV yani benzinli motorun menzil artırıcı jeneratör olarak kullanıldığı bir versiyonu da olacak.

Chery Fulwin E05, yumuşak hatların hakim olduğu aerodinamik bir tasarıma sahip. Kaslı ön kaput ve ince LED farlar, alçak burun kısmıyla agresif bir görüntü oluşturuyor. Tampon kenarlarında büyük dikey hava girişleri bulunan modelin alt kısmında da aktif kapaklara sahip merkez hava girişi yer alıyor.

Fulwin E05'e yandan baktığımızda çift renkli tasarıma sahip jantların otomobile fütüristik bir hava kattığını söyleyebiliriz. Fastback stili tavan yapısı, geniş omuz çizgisi ve gizli kapı kolları da bu alanda dikkat çeken tasarım detayları arasında. Ön cam üzerindeki Lidar sensörü de otomobilin gelişmiş sürüş asistan teknolojilerine yol gösteriyor.

Tam Boyutta Gör 245/45 R20 Pirelli lastiklerle donatılan model 4800 mm uzunluğa ve 2900 mm aks mesafesine sahip. Arkada ise boydan boya uzanan LED stoplar ortadaki Fulwin logosuyla birleştirilmiş. Tepeden tırnağa pürüzsüz bir gövde tasarımına sahip olan otomobilin arka difüzörü de sportif görünümünü destekleyen detaylardan biri olmuş.

Chery Fulwin E05'in iç mekanında birden fazla katmandan oluşan minimalist bir kokpit bizleri karşılıyor. Fonksiyon tuşlarına sahip iki kollu direksiyon simidinin arkasında sürüşle ilgili bilgi ve uyarıların yer aldığı küçük bir dijital gösterge ekranı mevcut. Ortada ise büyük bir dokunmatik multimedya ekranı var ki herhangi bir yerde düğme görmediğimiz için tüm fonksiyonların bu ekran içerisine toplandığını tahmin edebiliyoruz.

Tam Boyutta Gör Konsol üzerinde, kapı panellerinde ve hatta ayak uzatılan alt kısımlarda dahi ambiyans aydınlatması kullanılmış. Kullanılan paspaslar ve ambiyans aydınlatması sayesinde uzaydaki yıldızları anımsatan bir görüntü ortaya çıkmış. İki adet kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, mini buzdolabı, uyku ve rahatlama gibi dört farklı moda sahip yapay zeka destekli akıllı kabin gibi özellikler de Fulwin E05'in donanımları arasında yer alıyor.

Chery Fulwin E05'in teknik detayları henüz açıklanmadı. Fulwin E05, diğer pazarlarda da satışa sunulan global bir model olacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Chery, yeni elektrikli sedan modeli Fulwin E05'i tanıttı