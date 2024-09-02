Chery, yeni elektrikli sedan modeli Fulwin E05'i tanıttı

Chery Fulwin E05, yumuşak hatların hakim olduğu aerodinamik bir tasarıma sahip. Kaslı ön kaput ve ince LED farlar, alçak burun kısmıyla agresif bir görüntü oluşturuyor. Tampon kenarlarında büyük dikey hava girişleri bulunan modelin alt kısmında da aktif kapaklara sahip merkez hava girişi yer alıyor.
Fulwin E05'e yandan baktığımızda çift renkli tasarıma sahip jantların otomobile fütüristik bir hava kattığını söyleyebiliriz. Fastback stili tavan yapısı, geniş omuz çizgisi ve gizli kapı kolları da bu alanda dikkat çeken tasarım detayları arasında. Ön cam üzerindeki Lidar sensörü de otomobilin gelişmiş sürüş asistan teknolojilerine yol gösteriyor.
Chery Fulwin E05'in iç mekanında birden fazla katmandan oluşan minimalist bir kokpit bizleri karşılıyor. Fonksiyon tuşlarına sahip iki kollu direksiyon simidinin arkasında sürüşle ilgili bilgi ve uyarıların yer aldığı küçük bir dijital gösterge ekranı mevcut. Ortada ise büyük bir dokunmatik multimedya ekranı var ki herhangi bir yerde düğme görmediğimiz için tüm fonksiyonların bu ekran içerisine toplandığını tahmin edebiliyoruz.
Chery Fulwin E05'in teknik detayları henüz açıklanmadı. Fulwin E05, diğer pazarlarda da satışa sunulan global bir model olacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.