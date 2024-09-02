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    Chery, yeni elektrikli sedan modeli Fulwin E05'i tanıttı

    Gövde tasarımı ve özellikleriyle Chengdu Otomobil Fuarı'nın en dikkat çeken otomobillerinden biri olan Chery Fulwin E05, bu isimle Çin dışında diğer pazarlarda da satılacak.
    Chery, yeni elektrikli sedan modeli Fulwin E05'i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Chery, kendi evi Çin'de düzenlenen bir fuarda yeni elektrikli sedan modeli Fulwin E05'i görücüye çıkardı. 150 bin yuan yani 21 bin dolar civarında başlangıç fiyatına sahip olması beklenen modelin EREV yani benzinli motorun menzil artırıcı jeneratör olarak kullanıldığı bir versiyonu da olacak.

    Chery Fulwin E05, yumuşak hatların hakim olduğu aerodinamik bir tasarıma sahip. Kaslı ön kaput ve ince LED farlar, alçak burun kısmıyla agresif bir görüntü oluşturuyor. Tampon kenarlarında büyük dikey hava girişleri bulunan modelin alt kısmında da aktif kapaklara sahip merkez hava girişi yer alıyor. 

    Fulwin E05'e yandan baktığımızda çift renkli tasarıma sahip jantların otomobile fütüristik bir hava kattığını söyleyebiliriz. Fastback stili tavan yapısı, geniş omuz çizgisi ve gizli kapı kolları da bu alanda dikkat çeken tasarım detayları arasında. Ön cam üzerindeki Lidar sensörü de otomobilin gelişmiş sürüş asistan teknolojilerine yol gösteriyor. 

    Chery, yeni elektrikli sedan modeli Fulwin E05'i tanıttı Tam Boyutta Gör
    245/45 R20 Pirelli lastiklerle donatılan model 4800 mm uzunluğa ve 2900 mm aks mesafesine sahip. Arkada ise boydan boya uzanan LED stoplar ortadaki Fulwin logosuyla birleştirilmiş. Tepeden tırnağa pürüzsüz bir gövde tasarımına sahip olan otomobilin arka difüzörü de sportif görünümünü destekleyen detaylardan biri olmuş.

    Chery Fulwin E05'in iç mekanında birden fazla katmandan oluşan minimalist bir kokpit bizleri karşılıyor. Fonksiyon tuşlarına sahip iki kollu direksiyon simidinin arkasında sürüşle ilgili bilgi ve uyarıların yer aldığı küçük bir dijital gösterge ekranı mevcut. Ortada ise büyük bir dokunmatik multimedya ekranı var ki herhangi bir yerde düğme görmediğimiz için tüm fonksiyonların bu ekran içerisine toplandığını tahmin edebiliyoruz.

    Chery, yeni elektrikli sedan modeli Fulwin E05'i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Konsol üzerinde, kapı panellerinde ve hatta ayak uzatılan alt kısımlarda dahi ambiyans aydınlatması kullanılmış. Kullanılan paspaslar ve ambiyans aydınlatması sayesinde uzaydaki yıldızları anımsatan bir görüntü ortaya çıkmış. İki adet kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, mini buzdolabı, uyku ve rahatlama gibi dört farklı moda sahip yapay zeka destekli akıllı kabin gibi özellikler de Fulwin E05'in donanımları arasında yer alıyor.

    Chery Fulwin E05'in teknik detayları henüz açıklanmadı. Fulwin E05, diğer pazarlarda da satışa sunulan global bir model olacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 3 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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