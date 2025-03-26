Chery’den Türkiye’ye 1 milyar dolarlık yatırım: 200 bin üretim kapasitesi ve detaylar

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Tam Boyutta Gör 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı kapsamında yapılan duyuruya göre Çinli otomotiv devi Chery, bir diğer Çinli üretici BYD’nin ardından Türkiye’ye devasa bir yatırım yapıyor. Toplantı kapsamında yatırım için teşekkür belgesinin verildiği Chery, Samsun'da kurulacak tesislerde, yeni nesil elektrikli araçlar ve parçalarının üretimini gerçekleştirecek.

1 milyar dolarlık yatırım

Türkiye'nin 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi tanıtım programı sonrasında Erdoğan tarafından Türkiye'ye yatırım yapan şirketlere teşekkür belgesi verildi. Burada Chery yetkililerine de yatırım için teşekkür belgesi takdim edildi.

Chery paydaşları, Samsun'da yapacağı yatırımla yıllık 200 bin araç üretim kapasiteyle kurulacak tesislerde, yeni nesil elektrikli araçlar ve parçalarının üretimini gerçekleştirecek. Bununla birlikte Ar-Ge merkezinde kurulması planlanan projede toplam 1 milyar dolar olması hedeflenen yatırımda 5 bin kişiye istihdam sağlanacak.

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Chery yetkililerinden henüz konuya dair bir açıklama yapılmış değil. Ancak yatırımın Karadeniz kıyısında liman kenti olan Samsun’a yapılacak olması Türkiye’nin otomotiv endüstrisinde bölgesel üretim merkezi olma hedeflerini destekleyecek.

BYD sonrasında Chery

Geçtiğimiz yıl bir diğer Çinli otomotiv devi BYD, ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik 1 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştı. BYD'nin Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi kuracağı açıklanmıştı. Bu tesis özelinde inşaat faaliyetleri devam ediyor. Üretimin ise 2026 yılı sonunda başlaması bekleniyor.

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Chery’den Türkiye’ye 1 milyar dolarlık yatırım: İşte detaylar