Toyota, dünyanın en değerli otomobil markası oldu: Tesla dördüncü sıraya geriledi

Mercedes, %11 düşüşe rağmen 53 milyar dolar değeriyle en değerli ikinci otomobil markası oldu. Hyundai'nin üçüncü sırada yer aldığı listede Tesla dördüncü sırada kendine yer buldu. Tesla'nın marka değeri iki yıl üst üste düşerek 43 milyar dolara geriledi.
İşte dünyanın en değerli otomobil markaları (2025)
|Genel sıralama
|İsim
|Ülke
|18
|Toyota
|Japonya
|23
|Mercedes-Benz
|Almanya
|29
|Hyundai
|Güney Kore
|36
|Tesla
|ABD
|37
|BMW
|Almanya
|40
|Porsche
|Almanya
|61
|Volkswagen
|Almanya
|70
|Honda
|Japonya
|86
|Ford
|ABD
|127
|Audi
|Almanya
|158
|Ferrari
|İtalya
|167
|BYD
|Çin
|176
|Chevrolet
|ABD
|200
|Kia
|Güney Kore
|203
|Volvo
|İsveç
|226
|Nissan
|Japonya
|230
|Lexus
|Japonya
|346
|Renault
|Fransa
|385
|Jeep
|ABD
|391
|Subaru
|Japonya
Burada belirtilen değerlerin şirket piyasa değeri olmadığını söyleyelim. Şirket olarak Tesla, 1,31 trilyon dolar piyasa değeriyle açık ara en değerli otomobil şirketi konumunda.
Çalışmanın hesaplamaları yalnızca hisse senedi performansına veya basit satış rakamlarına dayanmıyor, aynı zamanda markalara yönelik tutumları ortaya koymayı amaçlayan binlerce anketten gelen geri bildirimleri, lisans anlaşmalarını ve daha fazlasını dikkate alıyor.
Tesla'nın düşüşünün sebepleri
Brand Finance, Tesla'nın yaşlanan araç serisinin düşüşten kısmen sorumlu olduğunu, ayrıca dünya politikası da dahil olmak üzere otomotiv endüstrisinin dışındaki faaliyetleri ve görüşleri nedeniyle Elon Musk'ın da bu düşüşün önemli bir sebebi olduğunu söylüyor.
Brand Finance'in araştırması yalnızca otomobil üreticilerini değil, farklı alanlardaki bütün büyük markaları içeriyor. Tesla genel sıralamada 36. sırada yer alırken (2024'te 18. ve 2023'te 9. sıradaydı), Mercedes 23. (2024'te 17.) ve Toyota 18. (2024'te 19.) oldu.
Genel olarak, Apple 574,5 milyar dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli markası olurken, Microsoft 461,1 milyar dolar ile ikinci, Google 413 milyar dolarla üçüncü, Amazon 356,4 milyar dolar değerlemeyle dördüncü sırada yer aldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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