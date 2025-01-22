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    Toyota, dünyanın en değerli otomobil markası oldu: Tesla dördüncü sıraya geriledi

    Brand Finance, dünyanın en değerli markalarını açıkladı. Şirketin 2025 raporuna göre, Toyota en değerli otomobil markası olurken, Tesla dördüncü sırada yer aldı. İşte sıralama...
    Toyota, dünyanın en değerli otomobil markası oldu Tam Boyutta Gör
    Brand Finance, dünyanın en değerli markalarını açıkladı. Şirketin 2025 raporuna göre, Toyota bir önceki seneye göre değerini %23 arttırarak 64,7 milyar dolar marka değeriyle en değerli otomobil markası oldu.

    Mercedes, %11 düşüşe rağmen 53 milyar dolar değeriyle en değerli ikinci otomobil markası oldu. Hyundai'nin üçüncü sırada yer aldığı listede Tesla dördüncü sırada kendine yer buldu. Tesla'nın marka değeri iki yıl üst üste düşerek 43 milyar dolara geriledi.

    İşte dünyanın en değerli otomobil markaları (2025)

    Genel sıralama İsim Ülke
    18 Toyota Japonya
    23 Mercedes-Benz Almanya
    29 Hyundai Güney Kore
    36 Tesla ABD
    37 BMW Almanya
    40 Porsche Almanya
    61 Volkswagen Almanya
    70 Honda Japonya
    86 Ford ABD
    127 Audi Almanya
    158 Ferrari İtalya
    167 BYD Çin
    176 Chevrolet ABD
    200 Kia Güney Kore
    203 Volvo İsveç
    226 Nissan Japonya
    230 Lexus Japonya
    346 Renault Fransa
    385 Jeep ABD
    391 Subaru Japonya

    Burada belirtilen değerlerin şirket piyasa değeri olmadığını söyleyelim. Şirket olarak Tesla, 1,31 trilyon dolar piyasa değeriyle açık ara en değerli otomobil şirketi konumunda.

    Çalışmanın hesaplamaları yalnızca hisse senedi performansına veya basit satış rakamlarına dayanmıyor, aynı zamanda markalara yönelik tutumları ortaya koymayı amaçlayan binlerce anketten gelen geri bildirimleri, lisans anlaşmalarını ve daha fazlasını dikkate alıyor.

    Tesla'nın düşüşünün sebepleri

    Brand Finance, Tesla'nın yaşlanan araç serisinin düşüşten kısmen sorumlu olduğunu, ayrıca dünya politikası da dahil olmak üzere otomotiv endüstrisinin dışındaki faaliyetleri ve görüşleri nedeniyle Elon Musk'ın da bu düşüşün önemli bir sebebi olduğunu söylüyor.

    Toyota, dünyanın en değerli otomobil markası oldu Tam Boyutta Gör
    Brand Finance CEO'su David Haigh Musk ile ilgili şunları söylüyor: "Onu harika bulan insanlar var, ancak bunu düşünmeyen çok kişi var. Elektrikli araç satın alıyorsanız, onun kişiliği, şirketinin araçlarından birini alıp almayacağınıza dair görüşünüzü etkilemesi olasıdır, ancak bu birçok faktörden yalnızca biridir."

    Brand Finance'in araştırması yalnızca otomobil üreticilerini değil, farklı alanlardaki bütün büyük markaları içeriyor. Tesla genel sıralamada 36. sırada yer alırken (2024'te 18. ve 2023'te 9. sıradaydı), Mercedes 23. (2024'te 17.) ve Toyota 18. (2024'te 19.) oldu.

    Genel olarak, Apple 574,5 milyar dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli markası olurken, Microsoft 461,1 milyar dolar ile ikinci, Google 413 milyar dolarla üçüncü, Amazon 356,4 milyar dolar değerlemeyle dördüncü sırada yer aldı.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 3 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 4 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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