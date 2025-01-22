Toyota, dünyanın en değerli otomobil markası oldu: Tesla dördüncü sıraya geriledi

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Tam Boyutta Gör Brand Finance, dünyanın en değerli markalarını açıkladı. Şirketin 2025 raporuna göre, Toyota bir önceki seneye göre değerini %23 arttırarak 64,7 milyar dolar marka değeriyle en değerli otomobil markası oldu.

Mercedes, %11 düşüşe rağmen 53 milyar dolar değeriyle en değerli ikinci otomobil markası oldu. Hyundai'nin üçüncü sırada yer aldığı listede Tesla dördüncü sırada kendine yer buldu. Tesla'nın marka değeri iki yıl üst üste düşerek 43 milyar dolara geriledi.

İşte dünyanın en değerli otomobil markaları (2025)

Genel sıralama İsim Ülke 18 Toyota Japonya 23 Mercedes-Benz Almanya 29 Hyundai Güney Kore 36 Tesla ABD 37 BMW Almanya 40 Porsche Almanya 61 Volkswagen Almanya 70 Honda Japonya 86 Ford ABD 127 Audi Almanya 158 Ferrari İtalya 167 BYD Çin 176 Chevrolet ABD 200 Kia Güney Kore 203 Volvo İsveç 226 Nissan Japonya 230 Lexus Japonya 346 Renault Fransa 385 Jeep ABD 391 Subaru Japonya

Burada belirtilen değerlerin şirket piyasa değeri olmadığını söyleyelim. Şirket olarak Tesla, 1,31 trilyon dolar piyasa değeriyle açık ara en değerli otomobil şirketi konumunda.

Çalışmanın hesaplamaları yalnızca hisse senedi performansına veya basit satış rakamlarına dayanmıyor, aynı zamanda markalara yönelik tutumları ortaya koymayı amaçlayan binlerce anketten gelen geri bildirimleri, lisans anlaşmalarını ve daha fazlasını dikkate alıyor.

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Tesla'nın düşüşünün sebepleri

Brand Finance, Tesla'nın yaşlanan araç serisinin düşüşten kısmen sorumlu olduğunu, ayrıca dünya politikası da dahil olmak üzere otomotiv endüstrisinin dışındaki faaliyetleri ve görüşleri nedeniyle Elon Musk'ın da bu düşüşün önemli bir sebebi olduğunu söylüyor.

Tam Boyutta Gör Brand Finance CEO'su David Haigh Musk ile ilgili şunları söylüyor: "Onu harika bulan insanlar var, ancak bunu düşünmeyen çok kişi var. Elektrikli araç satın alıyorsanız, onun kişiliği, şirketinin araçlarından birini alıp almayacağınıza dair görüşünüzü etkilemesi olasıdır, ancak bu birçok faktörden yalnızca biridir."

Brand Finance'in araştırması yalnızca otomobil üreticilerini değil, farklı alanlardaki bütün büyük markaları içeriyor. Tesla genel sıralamada 36. sırada yer alırken (2024'te 18. ve 2023'te 9. sıradaydı), Mercedes 23. (2024'te 17.) ve Toyota 18. (2024'te 19.) oldu.

Genel olarak, Apple 574,5 milyar dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli markası olurken, Microsoft 461,1 milyar dolar ile ikinci, Google 413 milyar dolarla üçüncü, Amazon 356,4 milyar dolar değerlemeyle dördüncü sırada yer aldı.

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Toyota, dünyanın en değerli otomobil markası oldu