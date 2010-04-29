Chinavasion'dan Linux işletim sistemli projeksiyon cihazı

Chinavasion, CVOB-E72 adını verdiği yeni projeksiyon cihazını tanıttı. Pico formda üretilen projeksiyon sahip olduğu özellikler ile dikkat çekiyor. Linux işletim sistemine sahip olan pico projeksiyon cihazı barındırdığı WiFi özelliği ile internet sitelerine giriş yapabiliyor. İnternet üzerinden radyo dinlemek, hava durumlarını takip etmek ve video izlemek gibi çevrim içi işlemleri gerçekleştirebilen projeksiyon cihazı, kullanıcılara küçük ebatlara sahip kablosuz klavye sunuyor.

Chinavasion CVOB-E72 projeksiyon cihazı kullanıcılara 640 x 480 VGA çözünürlük, 10 ANSI lümen parlalık ve 200:1 kontrast oranı gibi teknik özellikler sunuyor. Chinavasion, pico projeksiyon cihazında SD kart girişi, USB girişi gibi arabirimlere de yer vermiş. Dahili batarya ile maksimum taşınabilirlik vaadeden projeksiyon cihazı CVOB-E72'nin 267$'dan satışa sunulacağı belirtildi.