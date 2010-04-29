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Chinavasion'dan Linux işletim sistemli projeksiyon cihazı

Chinavasion, özellikleriyle dikkat çeken projeksiyon cihazı CVOB-E72'yi tanıttıs
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,7b
1
5
Projeksiyonlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Chinavasion, CVOB-E72 adını verdiği yeni projeksiyon cihazını tanıttı. Pico formda üretilen projeksiyon sahip olduğu özellikler ile dikkat çekiyor. Linux işletim sistemine sahip olan pico projeksiyon cihazı barındırdığı WiFi özelliği ile internet sitelerine giriş yapabiliyor. İnternet üzerinden radyo dinlemek, hava durumlarını takip etmek ve video izlemek gibi çevrim içi işlemleri gerçekleştirebilen projeksiyon cihazı, kullanıcılara küçük ebatlara sahip kablosuz klavye sunuyor.

Chinavasion CVOB-E72 projeksiyon cihazı kullanıcılara 640 x 480 VGA çözünürlük, 10 ANSI lümen parlalık ve 200:1 kontrast oranı gibi teknik özellikler sunuyor. Chinavasion, pico projeksiyon cihazında SD kart girişi, USB girişi gibi arabirimlere de yer vermiş. Dahili batarya ile maksimum taşınabilirlik vaadeden projeksiyon cihazı CVOB-E72'nin 267$'dan satışa sunulacağı belirtildi.


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gun 9 yıl
Yinede ilginç bir cihaz, esas önemli olan ne gerçek dünyada ne yapabildiği ve neye hizmet edeceği.
Çok yüksek teknoloji olabilir ama insanlar almak için neden bulamazsa bir işe yaramaz. Bir çok üründe bu oldu bunda da olma ihtimali olabilir.
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Batuist 9 yıl
gerçekten çok hoş olmuş.. ama insanın içinden biraz daha çözünürlüğü yüksek olsaymış diye geçmiyor değil hani...
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yc#1 9 yıl
Teknik nedenlerden ötürü cepte taşınabilen projektörlerin çözünürlük, karşıtlık ve parlaklık değerleri düşük oluyor.
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DiciQ 9 yıl
çözünürlük biraz düşük kalmış en azından böle bir cihazda 1024x768 civarı bir çözünürlük olmalı
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TELESCOPE 9 yıl
evet teknik olarak bilgi sahibi olan kullanıcının, elbette çözünürlüğe gözü takılır,ve takıldı,ama ürün güzel
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