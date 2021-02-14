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    Christian Bale ve Margot Robbie'nin de kadroda olduğu yıldızlarla dolu filmin setinden yeni görüntüler paylaşıldı

    David O. Russel'ın henüz ismi belli olmayan yeni filminin çekimlerinden yeni görseller paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    14 Şubat 2021, 10:00 (Güncellendi, 3 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Christian Bale ve Margot Robbie'nin de kadroda olduğu yıldızlarla dolu filmin setinden yeni görüntüler paylaşıldı
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    Geçtiğimiz ay çekimlerine başlanan yönetmen David O. Russel'ın yeni filminin setinden yeni görseller paylaşıldı. Filmin çekimleri hala devam ediyor.

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    Paylaşılan görsellere baktığımızda filmin bir dönem filmi olduğu varsayımında bulunabiliriz. Kostümler sanki günümüzde değil gibi hissettiriyor. Paylaşılan görsellerde ise özellikle Christian Bale, Margot Robbie, Robert De Niro ve John David Washington'ı görüyoruz.

    American Hustle, Silver Linings Playbook ve Three Kings gibi filmlerin yönetmeni olan David O. Russell'ın yeni filmi şu anda çekimlerine devam ediyor. Filmin ismi, yayın tarihi ve konusu gibi detayları henüz belli değil. 

    Filmin şu an için açıklanan oyuncu kadrosu ise şöyle: Robert De Niro, Mike Myers, Timothy Olyphant, Michael Shannon, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana ve Christian Bale.

    Görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.



    https://www.gamesradar.com/christian-bale-margot-robbie-and-john-david-washington-spotted-on-set-of-new-david-o-russell-movie/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    m-99 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu Margot Robbieyi şişire şişire bitiremediler.
    2 Yanıt Yanıtla +12
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    A aysensS 2 gün ( Mesaj Silindi )
    k[color=#141414]adro güzel bu kadroyu birleştiren ne film çıkarır ama
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Margot Robbie ve Christian Bale her filmde evrim geçiriyorlar kesinlikle doğru seçim. Öyle tek stilden ibaret insanları mı oynatsınlar
    Yanıtla +1
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Margot robbie'ye de overrated demezsin be kardesim. Neyse super kadro net guzel bir sey geliyor.
    Yanıtla +1
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    197140emir (Dr Sherlock ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Christian bale deme kendimden geçiyorum...
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    lumosmaksima91 (Lumos Maksima) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Samara Weaving varken margot? Neyse bi şey demicem.
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    m-99 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu Margot Robbieyi şişire şişire bitiremediler.
    2 Yanıt Yanıtla +12
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    Liquist 3 gün ( Mesaj Silindi ) m-99
    Şimdi buna kardeş geliyor - Anya Taylor-Joy
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    Moueson 2 gün ( Mesaj Silindi ) m-99
    Bence haksızlık ediyorsunuz .
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