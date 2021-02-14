Christian Bale ve Margot Robbie'nin de kadroda olduğu yıldızlarla dolu filmin setinden yeni görüntüler paylaşıldı

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Geçtiğimiz ay çekimlerine başlanan yönetmen David O. Russel'ın yeni filminin setinden yeni görseller paylaşıldı. Filmin çekimleri hala devam ediyor.

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Paylaşılan görsellere baktığımızda filmin bir dönem filmi olduğu varsayımında bulunabiliriz. Kostümler sanki günümüzde değil gibi hissettiriyor. Paylaşılan görsellerde ise özellikle Christian Bale, Margot Robbie, Robert De Niro ve John David Washington'ı görüyoruz.

American Hustle, Silver Linings Playbook ve Three Kings gibi filmlerin yönetmeni olan David O. Russell'ın yeni filmi şu anda çekimlerine devam ediyor. Filmin ismi, yayın tarihi ve konusu gibi detayları henüz belli değil.

Filmin şu an için açıklanan oyuncu kadrosu ise şöyle: Robert De Niro, Mike Myers, Timothy Olyphant, Michael Shannon, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana ve Christian Bale.

Görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

https://www.gamesradar.com/christian-bale-margot-robbie-and-john-david-washington-spotted-on-set-of-new-david-o-russell-movie/

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