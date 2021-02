Christian Bale ve Margot Robbie'nin de kadroda olduğu yıldızlarla dolu filmin setinden yeni görüntüler paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz ay çekimlerine başlanan yönetmen David O. Russel'ın yeni filminin setinden yeni görseller paylaşıldı. Filmin çekimleri hala devam ediyor.

Ayrıca Bkz. "Game of Thrones yaratıcıları ve Hugh Jackman'ın yeni Netflix dizisi duyuruldu"

İlginizi Çekebilir

Marvel dizisi The Falcon and the Winter Soldier'dan yeni görseller paylaşıldı