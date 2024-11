The Boys’un 5. Sezonu için geri sayım başladı: Çekimler yakında başlıyor

Tam Boyutta Gör 2019 yılında Prime Video’da yayınlanan The Boys, kısa sürede dünyanın en popüler dizileri arasında yer almayı başarmıştı. Süper kahramanların karanlık yüzünü gösteren ve Hollywood'daki bazı uygulamalarla dalga geçmesiyle tanınan ve şimdiye kadar dört farklı sezona ev sahipliği yapan dizi, beşinci sezonu ile ekranlara veda edecek. Peki sevilen dizi, yeni sezonuna ne zaman kavuşacak?

Half-Life 2'nin 20. yılına özel yeni güncellemeler yayınlandı 2 sa. önce eklendi

The Boys’un yeni sezon çekimleri başlıyor

The Boys çizgi roman serisini televizyona uyarlayarak sevilen dizinin hayata geçirilmesini sağlayan Eric Kripkie, For Your Consideration etkinliğinde dizinin yeni sezonu hakkında konuştu. Kripkie, The Boys’un beşinci sezon çekimlerinin 25 Kasım’da başlayacağını duyurdu. Ayrıca Kripkie, oldukça yoğun bir programı olmasından dolayı dizinin ekranlara veda edeceğini henüz kabul edemediğini de belirtti.

Tam Boyutta Gör The Boys’un yeni sezon çekimlerinin başlaması hayranları mutlu etse de dizinin yayınlanmasına daha uzun yıllar olduğunu hatırlatalım. Sevilen karakter Billy Butcher’ı canlandıran Karl Urban, geçtiğimiz aylarda yeni sezonun en erken 2026 yılında yayınlanacağını belirtmişti. The Boys evreninde geçen Gen V dizisinin ikinci sezonu ise gelecek yıl içerisinde yayınlanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.