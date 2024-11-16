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    The Boys’un 5. Sezonu için geri sayım başladı: Çekimler yakında başlıyor

    Son yılların en popüler dizileri arasında yer alan The Boys, beşinci sezonu ile bizlere veda edecek. Dizinin yaratıcısı Eric Kripke, yeni sezonun çekimlerinin çok yakında başlayacağını duyurdu.
    The Boys - Homelander Tam Boyutta Gör
    2019 yılında Prime Video’da yayınlanan The Boys, kısa sürede dünyanın en popüler dizileri arasında yer almayı başarmıştı. Süper kahramanların karanlık yüzünü gösteren ve Hollywood'daki bazı uygulamalarla dalga geçmesiyle tanınan ve şimdiye kadar dört farklı sezona ev sahipliği yapan dizi, beşinci sezonu ile ekranlara veda edecek. Peki sevilen dizi, yeni sezonuna ne zaman kavuşacak?

    The Boys’un yeni sezon çekimleri başlıyor

    The Boys çizgi roman serisini televizyona uyarlayarak sevilen dizinin hayata geçirilmesini sağlayan Eric Kripkie, For Your Consideration etkinliğinde dizinin yeni sezonu hakkında konuştu. Kripkie, The Boys’un beşinci sezon çekimlerinin 25 Kasım’da başlayacağını duyurdu. Ayrıca Kripkie, oldukça yoğun bir programı olmasından dolayı dizinin ekranlara veda edeceğini henüz kabul edemediğini de belirtti. 

    The Boys'un yaratıcısı Eric Kripke Tam Boyutta Gör
    The Boys’un yeni sezon çekimlerinin başlaması hayranları mutlu etse de dizinin yayınlanmasına daha uzun yıllar olduğunu hatırlatalım. Sevilen karakter Billy Butcher’ı canlandıran Karl Urban, geçtiğimiz aylarda yeni sezonun en erken 2026 yılında yayınlanacağını belirtmişti. The Boys evreninde geçen Gen V dizisinin ikinci sezonu ise gelecek yıl içerisinde yayınlanacak. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 1 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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