The Boys’un 5. Sezonu için geri sayım başladı: Çekimler yakında başlıyor

The Boys’un yeni sezon çekimleri başlıyor
The Boys çizgi roman serisini televizyona uyarlayarak sevilen dizinin hayata geçirilmesini sağlayan Eric Kripkie, For Your Consideration etkinliğinde dizinin yeni sezonu hakkında konuştu. Kripkie, The Boys’un beşinci sezon çekimlerinin 25 Kasım’da başlayacağını duyurdu. Ayrıca Kripkie, oldukça yoğun bir programı olmasından dolayı dizinin ekranlara veda edeceğini henüz kabul edemediğini de belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir