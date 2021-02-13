Game of Thrones yaratıcıları ve Hugh Jackman'ın yeni Netflix dizisi duyuruldu

Dünyanın en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in yeni dizisi duyuruldu. Dizinin başında ise tanınan isimler bulunuyor.İlginizi Çekebilir The Last of Us dizisinde Joel ve Ellie karakterlerini oynayacak isimler resmi olarak açıklandı!
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Bu yeni Netflix dizisi, Richard Powers'ın 2018'de W. W. Norton & Company tarafından yayınlanan Pulitzer ödüllü The Overstory romanından uyarlanacak. Kitap, 9 Amerikalının birkaç ağaçla olan benzersiz ilişkisini ve ormanların yok edilmesini konu alıyor.
Dizinin başındaki isimler, Game of Thrones dizisinin yaratıcıları olan D.B. Weiss ve David Benioff olacak. Ayrıca başarılı oyuncu Hugh Jackman, yönetici yapımcı olarak dizinin ekibine katıldı ancak dizinin ilerleyişine göre diziye oyuncu olarak da katılabilir.
Şu an için yayın tarihi, oyuncular ve nasıl bir uyarlama olacağı ile ilgili detaylar belli değil. Dizi geliştirme sürecinin ilk aşamalarında.
https://screenrant.com/hugh-jackman-db-weiss-david-benioff-netflix-series/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel roman serisini bile basit diziye çevirdiler
Got da 4. Sezon sonrası grrm senaryo kadrosundan ayrıldı. 4. Sezondan sonra dizini kalitesinden bir düşüş vardı izleyen bilir
Bu dizi izlenmeye değmez söyleyeyim