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    Game of Thrones yaratıcıları ve Hugh Jackman'ın yeni Netflix dizisi duyuruldu

    Game of Thrones dizisi ile tanınan D.B. Weiss ve David Benioff'un Hugh Jackman ile birlikte çalıştığı Netflix dizisi duyuruldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    13 Şubat 2021, 14:00 (4 gün)
    15,2b
    1
    15
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Game of Thrones yaratıcıları ve Hugh Jackman'ın yeni Netflix dizisi duyuruldu
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    Dünyanın en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in yeni dizisi duyuruldu. Dizinin başında ise tanınan isimler bulunuyor.

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    Bu yeni Netflix dizisiRichard Powers'ın 2018'de W. W. Norton & Company tarafından yayınlanan Pulitzer ödüllü The Overstory romanından uyarlanacak. Kitap, 9 Amerikalının birkaç ağaçla olan benzersiz ilişkisini ve ormanların yok edilmesini konu alıyor. 

    Dizinin başındaki isimler, Game of Thrones dizisinin yaratıcıları olan D.B. Weiss ve David Benioff olacak. Ayrıca başarılı oyuncu Hugh Jackman, yönetici yapımcı olarak dizinin ekibine katıldı ancak dizinin ilerleyişine göre diziye oyuncu olarak da katılabilir. 

    Şu an için yayın tarihi, oyuncular ve nasıl bir uyarlama olacağı ile ilgili detaylar belli değil. Dizi geliştirme sürecinin ilk aşamalarında.



    https://screenrant.com/hugh-jackman-db-weiss-david-benioff-netflix-series/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunlar mı Game of Thrones dizisinin yaratıcısı? George R.R. Martin'in yazdığı kitapları diziye uyarladılar sadece. Yeni dizilerinde de başka bir şey yok. Yine hazıra konuyorlar.
    Bunlar mı Game of Thrones dizisinin yaratıcısı? George R.R. Martin'in yazdığı kitapları diziye uyarladılar sadece. Yeni dizilerinde de başka bir şey yok. Yine h...
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    Yanıtla +7
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şimdi hugh jackman'a ibne rolü oynayamazlar dolayısıyla ağaçlar ibne olur kesin bu defa.
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    Jon_Kar 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu iki çapsız cidden çok kötü senaristler

    Mükemmel roman serisini bile basit diziye çevirdiler



    Got da 4. Sezon sonrası grrm senaryo kadrosundan ayrıldı. 4. Sezondan sonra dizini kalitesinden bir düşüş vardı izleyen bilir



    Bu dizi izlenmeye değmez söyleyeyim
    Bu iki çapsız cidden çok kötü senaristler Mükemmel roman serisini bile basit diziye çevirdiler Got da 4. Sezon sonrası grrm senaryo ka...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    S sultanneb 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Uzun soluklu bir dizi olması dileğiylee
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    K konusancpu 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sabırsızlıkla bekliyorum
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    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ya senki gameof throne yönetmişsin çekeceğin filme hugh jackman ı almışsın hikayede 9 amerikalının ağaçla ilişkisi öyle mi? Bu nası film lan
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Tırrıvırrı, son sezonu recep ivedikin senaristine versen daha güzel yazar, bide starwars vericeklerdi bunlara, herşeyin kalitesi gitgide azalıyor.
    Yanıtla +1
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    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    ulan adam kanser diye wolverine rolünü bıraktı. madem oynayabiliyosun devam etsene
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    wolwes 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu ikisine anaokulu müsameresi bile emanet edilmez. Disney iyi ki tekmeyi koydu bunlara.
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    MPT-76 (Yahya Akça) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu ikisi gerçekten berbat senaristler diğer arkadaşların dediği gibi. Disney gördü bunların rezilliğini çabuk davranıp kovdular.
    Yanıtla +3
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    beden640 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    heyecanla bekliyoruz.
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    Rindaman ( -) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kitap bittiği anda gördük yeteneklerini..
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    Jon_Kar 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu iki çapsız cidden çok kötü senaristler

    Mükemmel roman serisini bile basit diziye çevirdiler



    Got da 4. Sezon sonrası grrm senaryo kadrosundan ayrıldı. 4. Sezondan sonra dizini kalitesinden bir düşüş vardı izleyen bilir



    Bu dizi izlenmeye değmez söyleyeyim
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    lumosmaksima91 (Lumos Maksima) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Jon_Kar
    got final repliği : "bize bi kerane lazım" anca bu iki zıpırdan çıkar zaten.
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    hugh jackman, netflix dizisi ve
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