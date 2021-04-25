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    The Walking Dead'in final sezonunda Rick Grimes dönebilir

    Dizi dünyasının popüler yapımlarından The Walking Dead'in final sezonunda Rick Grimes diziye geri dönebilir. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    25 Nisan 2021, 20:30 (7 sa.)
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    9
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    The Walking Dead'in final sezonunda Rick Grimes dönebilir
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    2010'lu yılların en popüler dizilerindan biri olan The Walking Dead için final yaklaştı. Geçtiğimiz saatlerde de dizinin final sezonu ile ilgil izleyenleri heyecanlandıran olasılık ortaya çıktı.

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    Diziyi izleyenlerin bileceği gibi uzun bir süre dizinin başrolü olan Andrew Lincoln, yani Rick Grimes karakteri diziden ayrıldı. Geri dönmeyeceği konusunda da fazlasıyla iddialı konuşulmuştu ve hatta bir diğer başrol Norman Reedus, Andrew Lincoln'ü ikna etmeye çalıştığını ancak kendisinin pek istekli olmadığını söylemişti.

    Geçtiğimiz günlerde ise Andrew Lincoln, SFX Magazine'e konuştu ve orada yeni sezon hakkında olumsuz konuşmadı. Andrew Lincoln, "Bu çok güzel bir soru. Kolay cevap, hiçbir fikrim yok. Henüz böyle bir şey yazıldığını sanmıyorum ancak asla dönmem demesem iyi olur." dedi.

    The Walking Dead'in 11. sezonu, yani final sezonu 22 Ağustos'ta başlayacak. İlk 8 bölümün ardından dizi ufak bir ara verecek. Dizinin final bölümü 2022'de yayınlanacak. Son sezon 24 bölümden oluşacak. Son olarak şu anda yapım aşamasında olan bir Rick Grimes filmi olduğunu da hatırlatalım. Ne yazık ki dizi hakkında pek bir bilgi yok.



    https://screenrant.com/walking-dead-season-11-rick-grimes-return-andrew-lincoln/
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    TearsForFears 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Güzel spoiler yedik sağolasınız
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    khrmndgn (Kahraman Doğan) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    zombi savaşını bırakıp hayatta kalmaktan vazgeçip çete savaşlarına döndüler. zombiler öyle ööö ööö diyerek ortalıkta kafalarına göre geziniyor..

    5. sezondan sonra bıraktım. dayanamadım artık.
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım gelir, böyle hiç tadı yok.
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    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    5. sezon 11. bölümde bırakıp bir daha geri dönmedim. Rezil hal almıştı dizi.
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    TITAN (L L L A İ M İ K) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu kadar iyi başlayıp bu kadar kötüleşen bir dizi yok rezalet bi diziydi hele 6. sezondan sonra
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    ReflexAction (Emre ) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) TITAN
    çizgi roman kafasına girip ergen dizisine dönüştü,gerçekten ilk sezonları harikaydı.
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    Bay Robot ( tunc) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu nasıl başlık spoiler yedim
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    C Chillout 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sonunda bitiyor lanet dizi
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    TearsForFears 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Güzel spoiler yedik sağolasınız
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    ?Roovu (Umut Caglar) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben Rick olmasa da olur diyordum ama adam bıraktığından beri son 1,5 sezon aşırı sıkıcı geldi.
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