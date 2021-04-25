The Walking Dead'in final sezonunda Rick Grimes dönebilir

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2010'lu yılların en popüler dizilerindan biri olan The Walking Dead için final yaklaştı. Geçtiğimiz saatlerde de dizinin final sezonu ile ilgil izleyenleri heyecanlandıran olasılık ortaya çıktı.

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Diziyi izleyenlerin bileceği gibi uzun bir süre dizinin başrolü olan Andrew Lincoln, yani Rick Grimes karakteri diziden ayrıldı. Geri dönmeyeceği konusunda da fazlasıyla iddialı konuşulmuştu ve hatta bir diğer başrol Norman Reedus, Andrew Lincoln'ü ikna etmeye çalıştığını ancak kendisinin pek istekli olmadığını söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Andrew Lincoln, SFX Magazine'e konuştu ve orada yeni sezon hakkında olumsuz konuşmadı. Andrew Lincoln, "Bu çok güzel bir soru. Kolay cevap, hiçbir fikrim yok. Henüz böyle bir şey yazıldığını sanmıyorum ancak asla dönmem demesem iyi olur." dedi.

The Walking Dead'in 11. sezonu, yani final sezonu 22 Ağustos'ta başlayacak. İlk 8 bölümün ardından dizi ufak bir ara verecek. Dizinin final bölümü 2022'de yayınlanacak. Son sezon 24 bölümden oluşacak. Son olarak şu anda yapım aşamasında olan bir Rick Grimes filmi olduğunu da hatırlatalım. Ne yazık ki dizi hakkında pek bir bilgi yok.

https://screenrant.com/walking-dead-season-11-rick-grimes-return-andrew-lincoln/

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