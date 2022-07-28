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    Christopher Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer'dan ilk video geldi

    Filmleri ile kalitesini kanıtlamış olan Christopher Nolan'ın İkinci Dünya Savaşı temalı yeni filmi Oppenheimer'ın ilk videosu geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.    
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    Christopher Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer'dan ilk video geldi
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    Sinema dünyasının son dönemde en popüler yönetmenlerinden biri olan Chistopher Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer'dan ilk video geldi.

    Paylaşılan video teaser tarzında ve ne yazık ki filmden çok fazla sahne göremiyoruz. Yine de filmin atmosferine dair fikir edinebilme açısından gayet başarılı diyebiliriz. Bahsi geçen videoyuaşağıda bulabilirsiniz.

    Oppenheimer İlk Video

    Oppenheimer, Robert Oppenheimer'a yani "ilk nükleer bombanın babası" olarak tanınan isme odaklanacak. Oppenheimer'ın vizyon tarihi 21 Temmuz 2023. Daha önce de ortaya çıktığı gibi film 100 gün boyunca vizyonda kalacak. Filmin oyuncu kadrosunda ise Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek, Kenneth Branagh, Alden Ehrenreich, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid ve Matthew Modine bulunuyor.

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