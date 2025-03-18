Kıyamet sonrası dünyaları konu alan en iyi kıyamet filmleri

- Post-Apokaliptik Dünyalarda Geçen En İyi Kıyamet Filmleri
- 1️⃣ Son Umut (Children of Men)
- 2️⃣ Mad Max 2: The Road Warrior
- 3️⃣ İz Sürücü (Stalker)
- 4️⃣ 28 Gün Sonra (28 Days Later)
- 5️⃣ Ben Efsaneyim (I Am Legend)
- 6️⃣ Yol (The Road)
- 7️⃣ Kar Küreyici (Snowpiercer)
- 8️⃣ Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Dawn of the Planet of the Apes)
- 9️⃣ Şarküteri (Delicatessen)
- 🔟 Sessiz Bir Yer (A Quiet Place)
- 11) Ölümcül Deney 3: İnsanlığın Sonu (Resident Evil: Extinction)
- 12) Tanrının Kitabı (The Book of Eli)
- 13) Terminator: Kurtuluş (Terminator Salvation)
- Yorumlar
Dünyadaki yaşamın bir yıkım sonrası bitme noktasına geldiği ya da tamamıyla şekil değiştirdiği senaryoları ele alan post-apokaliptik filmler, özellikle soğuk savaş yıllarında artan nükleer felaket korkularıyla birlikte epey popüler hâle geldiler. Sonraki yıllarda çıkan başarılı örnekleriyle giderek daha popüler bir hâle gelen post-apokaliptik filmler, ya da bir diğer adıyla kıyamet filmleri, bugün artık koca bir alt tür oluşturuyor.
Post-Apokaliptik Dünyalarda Geçen En İyi Kıyamet Filmleri
Bu listemizde, nükleer kıyametlerden doğal felaketlere kadar çeşitli kıyamet senaryolarını ele alıp post-apokaliptik dünyalarda yaşamın nasıl olacağını gözler önüne seren en iyi filmleri derledik. İşte keyifle izleyebileceğiniz en iyi kıyamet filmleri:
1️⃣ Son Umut (Children of Men)
- Yapım yılı: 2006
- Yönetmen: Alfonso Cuarón
- Oyuncular: Clive Owen, Julianne Moore, Chiwetel Ejiofor, Michael Caine
- Tür: Bilim-Kurgu, Drama
- IMDb Puanı: 7.9
Film, Clive Owen'ın hayat verdiği Theo Faron'u takip ediyor. Eski bir aktivist olan Theo, uzun süredir görmediği eski karısının isteği üzerine genç bir kadına zorlu bir yolculukta eşlik etmeyi kabul ediyor. Ancak yol ilerleyip Theo'nun görevi farklı bir boyuta evrilince, Theo kendisini dünyanın son umudunu korurken buluyor.
2️⃣ Mad Max 2: The Road Warrior
- Yapım yılı: 1981
- Yönetmen: George Miller
- Oyuncular: Mel Gibson, Bruce Spence, Michael Preston
- Tür: Aksiyon, Macera
- IMDb Puanı: 7.6
Kıyamet sonrası Avustralya'nın çorak topraklarında hayatta kalma mücadelesi veren Max, ellerinde bolca petrol bulunan bir topluluk ile karşılaşıyor. Hayatta kalması için kritik olan petrolden istediği kadar alma fırsatını kaçırmak istemeyen Max, buna karşılık topluluğu tehdit eden haydutlarla savaşmayı kabul ediyor.
3️⃣ İz Sürücü (Stalker)
- Yapım yılı: 1979
- Yönetmen: Andrei Tarkovsky
- Oyuncular: Alisa Freyndlikh, Aleksandr Kaydanovskiy, Anatoliy Solonitsyn
- Tür: Bilim-Kurgu, Drama
- IMDb Puanı: 8
Fizik kurallarına aykırı olayların yaşanmaya başladığı Zone, yasak bölge ilan ediliyor. Ancak bu durum insanların bu bölgeye kaçak girmesine engel olmuyor. Film, Zone'a girmek isteyen insanlara rehberlik eden bir adama odaklanıyor. Stalker olarak bilinen bu rehber, bir yazar ve bir profesör ile birlikte Zone'un derinliklerine doğru ilerledikçe, hikâye daha da tuhaflaşmaya başlıyor.
4️⃣ 28 Gün Sonra (28 Days Later)
- Yapım yılı: 2002
- Yönetmen: Danny Boyle
- Oyuncular: Cillian Murphy, Naomie Harris, Christopher Eccleston
- Tür: Korku
- IMDb Puanı: 7.5
Oppenheimer ile Oscar kazanan Cillian Murphy'nin başrolünü üstlendiği 28 Days Later, bir laboratuvardan çıkan virüsün tüm Britanya'yı saran bir zombi salgınına dönüştüğü bir senaryoyu ele alıyor. Bu salgın başlamadan hemen önce bir bisiklet kazası geçirip komaya giren Jim, 28 gün sonra komadan uyandığında, hiç beklemediği bir dünyaya gözlerini açıyor.
* 28 Days Later gibi devam filmi 28 Weeks Later da türün meraklılarının şans vermesi gereken yapımlar arasında yer alıyor.
5️⃣ Ben Efsaneyim (I Am Legend)
- Yapım yılı: 2007
- Yönetmen: Francis Lawrence
- Oyuncular: Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan
- Tür: Aksiyon, Korku
- IMDb Puanı: 7.2
New York'ta hayatta kalan tek kişi olan bilim insanı Robert Neville (Will Smith), bir yandan hayatta kalan başka birilerini bulmak için dünyanın dört bir yanına mesajlar yollarken, diğer yandan araştırmasını tamamlayıp virüsün etkilerini tersine çevirmeye çalışıyor. Canavarlarla dolu şehirde hayatta kalmak giderek zorlaştığı için Robert'ın zamana karşı yarışması gerekiyor.
6️⃣ Yol (The Road)
- Yapım yılı: 2009
- Yönetmen: John Hillcoat
- Oyuncular: Viggo Mortensen, Kodi Smit-McPhee, Charlize Theron, Robert Duvall
- Tür: Drama, Gerilim
- IMDb Puanı: 7.2
Uyarlandığı eser gibi film de böyle bir dünyada kalmanın insan ruhu üzerindeki etkilerini inceliyor. Yemek ve yakıtın zor bulunduğu bu acımasız dünyada kimileri karanlık tarafına yenik düşüp yamyamlığa başvururken, kimileri her şeye rağmen insanlığını korumaya çalışıyor.
7️⃣ Kar Küreyici (Snowpiercer)
- Yapım yılı: 2013
- Yönetmen: Bong Joon-ho
- Oyuncular: Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton, Ed Harris, John Hurt, Song Kang-ho
- Tür: Bilim-Kurgu, Aksiyon
- IMDb Puanı: 7.1
Snowpiercer, bu trende oluşan çarpık sınıf sistemini ele alıyor. Ayrıcalıklı bir grup zengin öndeki vagonlarda lüks için yaşarken, geri kalanlar trenin arka tarafında zorlu şartlar içinde hayatta kalmaya çalışıyor. Ta ki Curtis adlı bir işçi bu çarpık düzene karşı bir isyan başlatana kadar. Curtis ve silah arkadaşları bir vagondan diğerine geçip isyan ateşini yayarken, her vagonda onları yeni bir sürpriz bekliyor.
8️⃣ Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Dawn of the Planet of the Apes)
- Yapım yılı: 2014
- Yönetmen: Matt Reeves
- Oyuncular: Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Keri Russell
- Tür: Bilim-Kurgu, Macera
- IMDb Puanı: 7.6
Tüm dünyaya yayılan virüsün insanların bilişsel kabiliyetlerini köreltip maymunları ise daha zeki hâle getirdiği bir gelecekte geçen film, Caesar'ın öncülük ettiği maymunlar ile hayatta kalan insanlar arasındaki çatışmanın başlamasını konu alıyor. Filmin merkezinde ise bu çatışmayı önleyip daha barışçıl bir çözüm bulmak isteyen bir grup insan ve tabii Caesar yer alıyor.
* Dawn of the Planet of the Apes gibi, üçlemenin son parçası olan War for the Planet of the Apes de türün başarılı örnekleri arasında yer alıyor.
9️⃣ Şarküteri (Delicatessen)
- Yapım yılı: 1991
- Yönetmen: Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro
- Oyuncular: Marie-Laure Dougnac, Dominique Pinon, Pascal Benezech, Jean-Claude Dreyfus
- Tür: Kara Komedi, Hiciv
- IMDb Puanı: 7.5
Steampunk türünün başarılı örneklerinden olan Delicatessen, etraflarındaki dünya yaşanmaz hâle gelmiş bir kasabada geçiyor ve bir apartmanın tuhaf sakinlerine odaklanıyor. Yemek bulmanın giderek zorlaştığı bu dünyada paranın yerini yiyecekler alırken, insanlar da kendisini menüde bulmaya başlıyor. Delicatessen, bu tuhaf ve vahşi dünyanın ortasında geçen bir aşk hikâyesi anlatıyor.
🔟 Sessiz Bir Yer (A Quiet Place)
- Yapım yılı: 2018
- Yönetmen: John Krasinski
- Oyuncular: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds, Noah Jupe
- Tür: Korku, Gerilim
- IMDb Puanı: 7.5
Film, en ufak bir sesin ölüm anlamına geldiği bu dünyada hayatta kalmaya çalışan bir aileye odaklanıyor. Abbott çifti, New York'tan çıkıp daha güvenli bir bölge bulmak için iki ufak çocuklarıyla birlikte seyahat ederken, her an ölümle burun buruna yaşadıkları gerilim dolu bir maceraya atılıyorlar.
11) Ölümcül Deney 3: İnsanlığın Sonu (Resident Evil: Extinction)
- Yapım yılı: 2007
- Yönetmen: Russell Mulcahy
- Oyuncular: Milla Jovovich, Ali Larter, Oded Fehr, Iain Glen
- Tür: Korku, Gerilim
- IMDb Puanı: 6.2
Şehirler harabeye dönmüş, çöller genişlemiştir; Hayatta kalan az sayıda insan, bu kıyamet sonrası dünyada zombilerden kaçarak yaşamak zorundadır. Olağanüstü yetenekleri sayesinde ölümcül bir savaşçıya döüşen Alice (Milla Jovovich), hayatta kalan bir grupla birlikte güvenli bir yer ararken, acımasız Umbrella Corporation'ın yeni deneyleriyle yüzleşmek zorunda kalır.
12) Tanrının Kitabı (The Book of Eli)
- Yapım yılı: 2010
- Yönetmen: Albert Hughes, Allen Hughes
- Oyuncular: Denzel Washington, Mila Kunis, Gary Oldman, Ray Stevenson
- Tür: Aksiyon, Macera
- IMDb Puanı: 6.8
Elinde kutsal bir kitapla Amerika boyunca seyahat eden Eli (Washington), insanlığın kurtuluşu olacağına inandığı bu kitabı doğru kişilere çalışıyor. Ancak küçük bir kasabada yolu acımasız bir suç baronuyla kesişince, kitabın yanlış elllere düşmemesi için zorlu bir mücadeleye atılmak zorunda kalıyor.
13) Terminator: Kurtuluş (Terminator Salvation)
- Yapım yılı: 2008
- Yönetmen: McG
- Oyuncular: Christian Bale, Sam Worthington, Anton Yelchin, Moon Bloodgood, Helena Bonham Carter
- Tür: Bilim-Kurgu, Aksiyon
- IMDb Puanı: 6.5
Terminator: Salvation, Skynet’in başlattığı kıyamet sonrası robotların kontrolü ele geçirdiği distopik bir gelecekte geçiyor. John Connor (Christian Bale) önderliğindeki direniş insalığın kurtuluşu için robotlara karşı savaş verirken, ortaya çıkan gizemli bir adam bu savaştaki dengeleri değiştirecek bir sırrı açığa çıkarıyor.
En İyi Kıyamet Filmleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 54634Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: