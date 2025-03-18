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    Kıyamet sonrası dünyaları konu alan en iyi kıyamet filmleri

    Nükleer kıyametlerden doğal felaketlere, çeşitli yıkım senaryolarını ele alıp post-apokaliptik dünyalarda yaşamın nasıl olacağını gözler önüne seren en iyi kıyamet filmleri!

    Dünyadaki yaşamın bir yıkım sonrası bitme noktasına geldiği ya da tamamıyla şekil değiştirdiği senaryoları ele alan post-apokaliptik filmler, özellikle soğuk savaş yıllarında artan nükleer felaket korkularıyla birlikte epey popüler hâle geldiler. Sonraki yıllarda çıkan başarılı örnekleriyle giderek daha popüler bir hâle gelen post-apokaliptik filmler, ya da bir diğer adıyla kıyamet filmleri, bugün artık koca bir alt tür oluşturuyor.

    Post-Apokaliptik Dünyalarda Geçen En İyi Kıyamet Filmleri

    Bu listemizde, nükleer kıyametlerden doğal felaketlere kadar çeşitli kıyamet senaryolarını ele alıp post-apokaliptik dünyalarda yaşamın nasıl olacağını gözler önüne seren en iyi filmleri derledik. İşte keyifle izleyebileceğiniz en iyi kıyamet filmleri:

    1️⃣ Son Umut (Children of Men)

    Children of Men Tam Boyutta Gör
    Alfonso Cuarón'un imzasını taşıyan Children of Men, 18 yıldır yeni bir bebeğin doğmadığı bir dünyada geçiyor. Tüm dünyayı etkileyen bu kısırlık salgını insanlığın artık sona yaklaştığı anlamına geldiği için dünya da yavaş yavaş kaosa sürükleniyor. 
    • Yapım yılı: 2006
    • Yönetmen: Alfonso Cuarón
    • Oyuncular: Clive Owen, Julianne Moore, Chiwetel Ejiofor, Michael Caine
    • Tür: Bilim-Kurgu, Drama
    • IMDb Puanı: 7.9

    Film, Clive Owen'ın hayat verdiği Theo Faron'u takip ediyor. Eski bir aktivist olan Theo, uzun süredir görmediği eski karısının isteği üzerine genç bir kadına zorlu bir yolculukta eşlik etmeyi kabul ediyor. Ancak yol ilerleyip Theo'nun görevi farklı bir boyuta evrilince, Theo kendisini dünyanın son umudunu korurken buluyor.

    2️⃣ Mad Max 2: The Road Warrior

    Mad Max Tam Boyutta Gör
    Mad Max serisinin hem orijinal üçlemesi hem de yıllar sorna gelen devam filmleri Fury Road ve Furiosa bu listede olmayı hak ediyor. Nitekim bu filmi de tüm seriyi temsil edecek şekilde listeye aldık.
    • Yapım yılı: 1981
    • Yönetmen: George Miller
    • Oyuncular: Mel Gibson, Bruce Spence, Michael Preston
    • Tür: Aksiyon, Macera
    • IMDb Puanı: 7.6

    Kıyamet sonrası Avustralya'nın çorak topraklarında hayatta kalma mücadelesi veren Max, ellerinde bolca petrol bulunan bir topluluk ile karşılaşıyor. Hayatta kalması için kritik olan petrolden istediği kadar alma fırsatını kaçırmak istemeyen Max, buna karşılık topluluğu tehdit eden haydutlarla savaşmayı kabul ediyor.

    3️⃣ İz Sürücü (Stalker)

    Stalker Tam Boyutta Gör
    Usta yönetmen Andrei Tarkovsky'nin imzasını taşıyan Stalker, yaşanan felaket sonrası dünyanın geri kalanından izole edilen Zone'da geçiyor.
    • Yapım yılı: 1979
    • Yönetmen: Andrei Tarkovsky 
    • Oyuncular: Alisa Freyndlikh, Aleksandr Kaydanovskiy, Anatoliy Solonitsyn
    • Tür: Bilim-Kurgu, Drama
    • IMDb Puanı: 8

    Fizik kurallarına aykırı olayların yaşanmaya başladığı Zone, yasak bölge ilan ediliyor. Ancak bu durum insanların bu bölgeye kaçak girmesine engel olmuyor. Film, Zone'a girmek isteyen insanlara rehberlik eden bir adama odaklanıyor. Stalker olarak bilinen bu rehber, bir yazar ve bir profesör ile birlikte Zone'un derinliklerine doğru ilerledikçe, hikâye daha da tuhaflaşmaya başlıyor.

    4️⃣ 28 Gün Sonra (28 Days Later)

    28 Days Later Tam Boyutta Gör
    Bir zombi salgının dünyadaki yaşamı neredeyse bitme noktasına getirdiği filmler post-apokaliptik türünün en çok ilgi gören örnekleri arasında yer alıyor. Danny Boyle'ın imzasını taşıyan 28 Days Later ise bu filmler arasında belki de en özeli.
    • Yapım yılı: 2002
    • Yönetmen: Danny Boyle
    • Oyuncular: Cillian Murphy, Naomie Harris, Christopher Eccleston
    • Tür: Korku
    • IMDb Puanı: 7.5

    Oppenheimer ile Oscar kazanan Cillian Murphy'nin başrolünü üstlendiği 28 Days Later, bir laboratuvardan çıkan virüsün tüm Britanya'yı saran bir zombi salgınına dönüştüğü bir senaryoyu ele alıyor. Bu salgın başlamadan hemen önce bir bisiklet kazası geçirip komaya giren Jim, 28 gün sonra komadan uyandığında, hiç beklemediği bir dünyaya gözlerini açıyor.

    * 28 Days Later gibi devam filmi 28 Weeks Later da türün meraklılarının şans vermesi gereken yapımlar arasında yer alıyor.

    5️⃣ Ben Efsaneyim (I Am Legend)

    I Am Legend Tam Boyutta Gör
    Ünlü oyuncu Will Smith'in başrolünü üstlendiği Ben Efsaneyim, tuhaf bir virüsün insanlığın büyük bölümünü öldürdüğü, geri kalanlarını ise canavarlaştırdığı bir dünyada geçiyor.
    • Yapım yılı: 2007
    • Yönetmen: Francis Lawrence
    • Oyuncular: Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan
    • Tür: Aksiyon, Korku
    • IMDb Puanı: 7.2

    New York'ta hayatta kalan tek kişi olan bilim insanı Robert Neville (Will Smith), bir yandan hayatta kalan başka birilerini bulmak için dünyanın dört bir yanına mesajlar yollarken, diğer yandan araştırmasını tamamlayıp virüsün etkilerini tersine çevirmeye çalışıyor. Canavarlarla dolu şehirde hayatta kalmak giderek zorlaştığı için Robert'ın zamana karşı yarışması gerekiyor.

    6️⃣ Yol (The Road)

    The Road Tam Boyutta Gör
    Cormac McCarthy'nin ödüllü romanından uyarlanan Yol, kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalmaya çalışan bir baba lle oğlunu takip ediyor.
    • Yapım yılı: 2009
    • Yönetmen: John Hillcoat
    • Oyuncular: Viggo Mortensen, Kodi Smit-McPhee, Charlize Theron, Robert Duvall
    • Tür: Drama, Gerilim
    • IMDb Puanı: 7.2

    Uyarlandığı eser gibi film de böyle bir dünyada kalmanın insan ruhu üzerindeki etkilerini inceliyor. Yemek ve yakıtın zor bulunduğu bu acımasız dünyada kimileri karanlık tarafına yenik düşüp yamyamlığa başvururken, kimileri her şeye rağmen insanlığını korumaya çalışıyor.

    7️⃣ Kar Küreyici (Snowpiercer)

    Snowpiercer Tam Boyutta Gör
    Daha sonra bir dizisi de çekilen Snowpiercer, tüm dünyanın buz tuttuğu bir gelecekte geçiyor. Hayatta kalan az sayıda insan, Snowpiercer olarak bilinen bir hızlı trende sürekli yol alarak hayatta kalmaya çalışıyor.
    • Yapım yılı: 2013
    • Yönetmen: Bong Joon-ho
    • Oyuncular: Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton, Ed Harris, John Hurt, Song Kang-ho
    • Tür: Bilim-Kurgu, Aksiyon
    • IMDb Puanı: 7.1

    Snowpiercer, bu trende oluşan çarpık sınıf sistemini ele alıyor. Ayrıcalıklı bir grup zengin öndeki vagonlarda lüks için yaşarken, geri kalanlar trenin arka tarafında zorlu şartlar içinde hayatta kalmaya çalışıyor. Ta ki Curtis adlı bir işçi bu çarpık düzene karşı bir isyan başlatana kadar. Curtis ve silah arkadaşları bir vagondan diğerine geçip isyan ateşini yayarken, her vagonda onları yeni bir sürpriz bekliyor.

    8️⃣ Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Dawn of the Planet of the Apes)

    Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Dawn of the Planet of the Apes) Tam Boyutta Gör
    Yeni Maymunlar Cehennemi serisinin ikinci filmi olan Dawn of the Planet of the Apes, aynı zamanda serinin kıyamet sonrası hikâyeyi de anlatmaya başladığı film.
    • Yapım yılı: 2014
    • Yönetmen: Matt Reeves
    • Oyuncular: Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Keri Russell
    • Tür: Bilim-Kurgu, Macera
    • IMDb Puanı: 7.6

    Tüm dünyaya yayılan virüsün insanların bilişsel kabiliyetlerini köreltip maymunları ise daha zeki hâle getirdiği bir gelecekte geçen film, Caesar'ın öncülük ettiği maymunlar ile hayatta kalan insanlar arasındaki çatışmanın başlamasını konu alıyor. Filmin merkezinde ise bu çatışmayı önleyip daha barışçıl bir çözüm bulmak isteyen bir grup insan ve tabii Caesar yer alıyor.

    * Dawn of the Planet of the Apes gibi, üçlemenin son parçası olan War for the Planet of the Apes de türün başarılı örnekleri arasında yer alıyor.

    9️⃣ Şarküteri (Delicatessen)

    Delicatessen Tam Boyutta Gör
    Amelie ve Kayıp Nişanlı gibi sevilen filmlerin yönetmeni olan Jean-Pierre Jeunet'nin Marc Caro ile birlikte çektiği Şarküteri, distopik bir dünyada geçen etkileyici bir kara komedi.
    • Yapım yılı: 1991
    • Yönetmen: Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro 
    • Oyuncular: Marie-Laure Dougnac, Dominique Pinon, Pascal Benezech, Jean-Claude Dreyfus
    • Tür: Kara Komedi, Hiciv
    • IMDb Puanı: 7.5

    Steampunk türünün başarılı örneklerinden olan Delicatessen, etraflarındaki dünya yaşanmaz hâle gelmiş bir kasabada geçiyor ve bir apartmanın tuhaf sakinlerine odaklanıyor. Yemek bulmanın giderek zorlaştığı bu dünyada paranın yerini yiyecekler alırken, insanlar da kendisini menüde bulmaya başlıyor. Delicatessen, bu tuhaf ve vahşi dünyanın ortasında geçen bir aşk hikâyesi anlatıyor.

    🔟 Sessiz Bir Yer (A Quiet Place)

    A Quiet Place Tam Boyutta Gör
    Sessiz Bir Yer, uzaydan gelen sese duyarlı canavarlar yüzünden dünyadaki yaşamın büyük ölçüde sona erdiği bir felaketin sonrasında geçiyor.
    • Yapım yılı: 2018
    • Yönetmen: John Krasinski
    • Oyuncular: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds, Noah Jupe
    • Tür: Korku, Gerilim
    • IMDb Puanı: 7.5

    Film, en ufak bir sesin ölüm anlamına geldiği bu dünyada hayatta kalmaya çalışan bir aileye odaklanıyor. Abbott çifti, New York'tan çıkıp daha güvenli bir bölge bulmak için iki ufak çocuklarıyla birlikte seyahat ederken, her an ölümle burun buruna yaşadıkları gerilim dolu bir maceraya atılıyorlar. 

    11) Ölümcül Deney 3: İnsanlığın Sonu (Resident Evil: Extinction)

    Ölümcül Deney 3: İnsanlığın Sonu (Resident Evil: Extinction) Tam Boyutta Gör
    Zombi temalı bir aksiyon serisi olarak başlayan Resident Evil'ın post-apokaliptik dünyaya tam anlamıyla geçiş yaptığı film olan Extinction, aynı zamanda serinin en başarılı filmlerinden de biri.
    • Yapım yılı: 2007
    • Yönetmen: Russell Mulcahy
    • Oyuncular: Milla Jovovich, Ali Larter, Oded Fehr, Iain Glen
    • Tür: Korku, Gerilim
    • IMDb Puanı: 6.2

    Şehirler harabeye dönmüş, çöller genişlemiştir; Hayatta kalan az sayıda insan, bu kıyamet sonrası dünyada zombilerden kaçarak yaşamak zorundadır. Olağanüstü yetenekleri sayesinde ölümcül bir savaşçıya döüşen Alice (Milla Jovovich), hayatta kalan bir grupla birlikte güvenli bir yer ararken, acımasız Umbrella Corporation'ın yeni deneyleriyle yüzleşmek zorunda kalır.

    12) Tanrının Kitabı (The Book of Eli)

    The Book of Eli Tam Boyutta Gör
    Usta oyuncu Denzel Washington'ın başrolünü üstlendiği Tanrının Kitabı, Amerika'nın büyük bölümünün kanunsuz çorak topraklara döndüğü distopik bir gelecekte geçiyor.
    • Yapım yılı: 2010
    • Yönetmen: Albert Hughes, Allen Hughes
    • Oyuncular: Denzel Washington, Mila Kunis, Gary Oldman, Ray Stevenson
    • Tür: Aksiyon, Macera
    • IMDb Puanı: 6.8

    Elinde kutsal bir kitapla Amerika boyunca seyahat eden Eli (Washington), insanlığın kurtuluşu olacağına inandığı bu kitabı doğru kişilere çalışıyor. Ancak küçük bir kasabada yolu acımasız bir suç baronuyla kesişince, kitabın yanlış elllere düşmemesi için zorlu bir mücadeleye atılmak zorunda kalıyor.

     13) Terminator: Kurtuluş (Terminator Salvation)

    Terminator Salvation Tam Boyutta Gör
    Terminator Salvation bu efsanevi serinin en iyi filmi değil kesinlikle. Hatta pek çok sinemasever tarafından hayal kırıklığı olarak görülüyor. Ancak Terminator filmlerinde sadece ufak parçalar hâlinde gördüğümüz o post-apokaliptik evreni tam anlamıyla gözler önüne serdiği için, her şeye rağmen kıymetli bir tarafı da bulunuyor. Üstelik sonradan gelen Terminator filmlerinin daha kötü çıkmasıyla birlikte kıymetinin arttığı da söylenebilir.
    • Yapım yılı: 2008
    • Yönetmen: McG
    • Oyuncular: Christian Bale, Sam Worthington, Anton Yelchin, Moon Bloodgood, Helena Bonham Carter
    • Tür: Bilim-Kurgu, Aksiyon
    • IMDb Puanı: 6.5

    Terminator: Salvation, Skynet’in başlattığı kıyamet sonrası robotların kontrolü ele geçirdiği distopik bir gelecekte geçiyor. John Connor (Christian Bale) önderliğindeki direniş insalığın kurtuluşu için robotlara karşı savaş verirken, ortaya çıkan gizemli bir adam bu savaştaki dengeleri değiştirecek bir sırrı açığa çıkarıyor.

    En İyi Kıyamet Filmleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 54634

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