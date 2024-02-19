Christopher Nolan korku filmi çekmek istiyor

"Korku filmleri sinematik açıdan çok ilginç bir tür"
İzleyicilerden birinin korku filmi yapmayı düşünüp düşünmeyeceği sorusuna yanıt veren Nolan, "Oppenheimer'ın konusuna uygun olduğunu düşündüğüm için kesinlikle korku unsurları var. Bence korku filmleri çok ilginç çünkü çok sinematik araçlara dayanıyorlar, gerçekten olaylara verilen içgüdüsel tepkilerle ilgililer ve bu yüzden bir noktada bir korku filmi yapmayı çok isterim" ifadelerini kullandı.
Variety'nin aktardığına göre, Nolan sözlerine, "Ama gerçekten iyi bir korku filminin gerçekten olağanüstü bir fikir gerektirdiğini düşünüyorum. Ve bunlar çok az sayıda. Dolayısıyla buna uygun bir hikaye bulamadım" diye devam etti.
Korku filmlerinin sinematik açıdan çok ilginç bir tür olduğunu söyleyen Nolan, "Aynı zamanda stüdyoların bu tür filmlerden çok yaptığı az sayıdaki türden biri ve bunlar çok fazla kasvetli, çok fazla soyutlama içeren filmler. Hollywood'un genellikle film çekmeye karşı çok dirençli olduğu pek çok niteliğe sahipler." dedi.
Nolan'ın yönetmenliğini yaptığı Oppenheimer, 957 milyon dolar hasılat elde ederek tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden 2. Dünya Savaşı konulu film oldu ve 530 milyon dolar hasılat elde eden Dunkirk filminin rekorunu kırmış oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.