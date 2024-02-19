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    Christopher Nolan korku filmi çekmek istiyor

    Oppenheimer filmi 96. Oscar Ödülleri'nde 13 dalda aday olan ünlü yönetmen Christopher Nolan, katıldığı bir söyleşide yeterince iyi bir fikir olması koşuluyla bir korku filmi yapmak istediğini söyledi.
    Christopher Nolan korku filmi çekmek istiyor Tam Boyutta Gör
    Oppenheimer filmi 96. Oscar Ödülleri'nde 13 dalda aday olan ünlü yönetmen Christopher Nolan, Londra'daki İngiliz Film Enstitüsü'nde (BFI) bir söyleşiye katıldı. Nolan, yeterince iyi bir fikir olması koşuluyla bir korku filmi yapmak istediğini söyledi.

    "Korku filmleri sinematik açıdan çok ilginç bir tür"

    İzleyicilerden birinin korku filmi yapmayı düşünüp düşünmeyeceği sorusuna yanıt veren Nolan, "Oppenheimer'ın konusuna uygun olduğunu düşündüğüm için kesinlikle korku unsurları var. Bence korku filmleri çok ilginç çünkü çok sinematik araçlara dayanıyorlar, gerçekten olaylara verilen içgüdüsel tepkilerle ilgililer ve bu yüzden bir noktada bir korku filmi yapmayı çok isterim" ifadelerini kullandı.

    Variety'nin aktardığına göre, Nolan sözlerine, "Ama gerçekten iyi bir korku filminin gerçekten olağanüstü bir fikir gerektirdiğini düşünüyorum. Ve bunlar çok az sayıda. Dolayısıyla buna uygun bir hikaye bulamadım" diye devam etti. 

    Korku filmlerinin sinematik açıdan çok ilginç bir tür olduğunu söyleyen Nolan, "Aynı zamanda stüdyoların bu tür filmlerden çok yaptığı az sayıdaki türden biri ve bunlar çok fazla kasvetli, çok fazla soyutlama içeren filmler. Hollywood'un genellikle film çekmeye karşı çok dirençli olduğu pek çok niteliğe sahipler." dedi. 

    Nolan'ın yönetmenliğini yaptığı Oppenheimer, 957 milyon dolar hasılat elde ederek tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden 2. Dünya Savaşı konulu film oldu ve 530 milyon dolar hasılat elde eden Dunkirk filminin rekorunu kırmış oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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