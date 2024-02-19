Christopher Nolan korku filmi çekmek istiyor

Tam Boyutta Gör Oppenheimer filmi 96. Oscar Ödülleri'nde 13 dalda aday olan ünlü yönetmen Christopher Nolan, Londra'daki İngiliz Film Enstitüsü'nde (BFI) bir söyleşiye katıldı. Nolan, yeterince iyi bir fikir olması koşuluyla bir korku filmi yapmak istediğini söyledi.

"Korku filmleri sinematik açıdan çok ilginç bir tür"

İzleyicilerden birinin korku filmi yapmayı düşünüp düşünmeyeceği sorusuna yanıt veren Nolan, "Oppenheimer'ın konusuna uygun olduğunu düşündüğüm için kesinlikle korku unsurları var. Bence korku filmleri çok ilginç çünkü çok sinematik araçlara dayanıyorlar, gerçekten olaylara verilen içgüdüsel tepkilerle ilgililer ve bu yüzden bir noktada bir korku filmi yapmayı çok isterim" ifadelerini kullandı.

Variety'nin aktardığına göre, Nolan sözlerine, "Ama gerçekten iyi bir korku filminin gerçekten olağanüstü bir fikir gerektirdiğini düşünüyorum. Ve bunlar çok az sayıda. Dolayısıyla buna uygun bir hikaye bulamadım" diye devam etti.

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Korku filmlerinin sinematik açıdan çok ilginç bir tür olduğunu söyleyen Nolan, "Aynı zamanda stüdyoların bu tür filmlerden çok yaptığı az sayıdaki türden biri ve bunlar çok fazla kasvetli, çok fazla soyutlama içeren filmler. Hollywood'un genellikle film çekmeye karşı çok dirençli olduğu pek çok niteliğe sahipler." dedi.

Nolan'ın yönetmenliğini yaptığı Oppenheimer, 957 milyon dolar hasılat elde ederek tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden 2. Dünya Savaşı konulu film oldu ve 530 milyon dolar hasılat elde eden Dunkirk filminin rekorunu kırmış oldu.

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