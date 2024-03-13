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    Christopher Nolan yeni filminin senaryosunu yazmaya başladı

    Bu hafta Oppenheimer ile kariyerinin ilk Oscar'ına kavuşan Christopher Nolan, bir sonraki projesini belirledi. Başarılı yönetmen, yeni filminin senaryosunu yazmaya başladı.

    Christopher Nolan sıradaki projesini belirledi Tam Boyutta Gör
    Günümüzün en başarılı yönetmeleri arasında yer alan Christopher Nolan, bu hafta ilk Oscar'ına kavuştu ve başarılarla dolu kariyerinin belki de en büyük eksiğini kapatmış oldu. Oppenheimer ile gerek gişede, gerek ödül sezonunda muhteşem bir iş çıkaran Nolan, ödül sezonunun tamamlanmasıyla birlikte artık Oppenheimer'ı geride bıraktı ve gözünü geleceğe dikti. Gelen son haberler, başarılı yönetmenin bir sonraki projesini belirlediğini gösteriyor.

    Hollywood içinden bilgi paylaşan güvenilir kaynaklardan biri olan Matt Belloni'nin haberine göre Christopher Nolan, bir sonraki filminin senaryosunu yazmaya başladı. Ne var ki bu filmin içeriği hakkında henüz hiçbir şey bilinmiyor.

    Christopher Nolan'ın Bir Sonraki Filmi The Prisoner Olabilir

    Geçtiğimiz yıl gelen haberler, Nolan'ın bir James Bond filmi çekmeye sıcak baktığını, hatta Bond serisini kontrol eden yapımcılarla görüştüğünü göstermişti. Ancak son duyduğumuzda bu görüşmeler tıkanma noktasına gelmişti. Bu yüzden söz konusu bu yeni projenin Bond ile bir bağlantısı olmadığı düşünülüyor.

    Nolan'ın bir sonraki filmi için akla gelen ilk ihitmal ise uzun süredir yönetmenin gündeminde olan The Prisoner. Nolan, 60'lı yılların popüler bilim-kurgu dizisi The Prisoner'ı filme uyarlamak için uzunca bir süre çalışmış, ancak 2009 yılında AMC kanalının bir The Prisoner yeniden çevrimi çekmesi üzerine bu projeyi rafa kaldırmıştı. AMC'nin mini dizisinin üzerinden artık 15 yıl geçtiği için, Nolan'ın bu projeyi yeniden ziyaret edebileceği düşünülüyor. Ancak elbette bu sadece bir söylenti. Şimdilik netleşen tek şey, yönetmenin yeni filminin senaryosunu yazmaya başladığı.

    Kaynakça https://www.worldofreel.com/blog/2024/3/12/christopher-nolan https://variety.com/2024/film/news/christopher-nolan-oppenheimer-pay-1235938430/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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