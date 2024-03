Christopher Nolan yeni filminin senaryosunu yazmaya başladı

Tam Boyutta Gör Günümüzün en başarılı yönetmeleri arasında yer alan Christopher Nolan, bu hafta ilk Oscar'ına kavuştu ve başarılarla dolu kariyerinin belki de en büyük eksiğini kapatmış oldu. Oppenheimer ile gerek gişede, gerek ödül sezonunda muhteşem bir iş çıkaran Nolan, ödül sezonunun tamamlanmasıyla birlikte artık Oppenheimer'ı geride bıraktı ve gözünü geleceğe dikti. Gelen son haberler, başarılı yönetmenin bir sonraki projesini belirlediğini gösteriyor.

Hollywood içinden bilgi paylaşan güvenilir kaynaklardan biri olan Matt Belloni'nin haberine göre Christopher Nolan, bir sonraki filminin senaryosunu yazmaya başladı. Ne var ki bu filmin içeriği hakkında henüz hiçbir şey bilinmiyor.

Christopher Nolan'ın Bir Sonraki Filmi The Prisoner Olabilir

Geçtiğimiz yıl gelen haberler, Nolan'ın bir James Bond filmi çekmeye sıcak baktığını, hatta Bond serisini kontrol eden yapımcılarla görüştüğünü göstermişti. Ancak son duyduğumuzda bu görüşmeler tıkanma noktasına gelmişti. Bu yüzden söz konusu bu yeni projenin Bond ile bir bağlantısı olmadığı düşünülüyor.

Nolan'ın bir sonraki filmi için akla gelen ilk ihitmal ise uzun süredir yönetmenin gündeminde olan The Prisoner. Nolan, 60'lı yılların popüler bilim-kurgu dizisi The Prisoner'ı filme uyarlamak için uzunca bir süre çalışmış, ancak 2009 yılında AMC kanalının bir The Prisoner yeniden çevrimi çekmesi üzerine bu projeyi rafa kaldırmıştı. AMC'nin mini dizisinin üzerinden artık 15 yıl geçtiği için, Nolan'ın bu projeyi yeniden ziyaret edebileceği düşünülüyor. Ancak elbette bu sadece bir söylenti. Şimdilik netleşen tek şey, yönetmenin yeni filminin senaryosunu yazmaya başladığı.

