Christopher Nolan yeni filminin senaryosunu yazmaya başladı

Hollywood içinden bilgi paylaşan güvenilir kaynaklardan biri olan Matt Belloni'nin haberine göre Christopher Nolan, bir sonraki filminin senaryosunu yazmaya başladı. Ne var ki bu filmin içeriği hakkında henüz hiçbir şey bilinmiyor.
Christopher Nolan'ın Bir Sonraki Filmi The Prisoner Olabilir
Geçtiğimiz yıl gelen haberler, Nolan'ın bir James Bond filmi çekmeye sıcak baktığını, hatta Bond serisini kontrol eden yapımcılarla görüştüğünü göstermişti. Ancak son duyduğumuzda bu görüşmeler tıkanma noktasına gelmişti. Bu yüzden söz konusu bu yeni projenin Bond ile bir bağlantısı olmadığı düşünülüyor.
Nolan'ın bir sonraki filmi için akla gelen ilk ihitmal ise uzun süredir yönetmenin gündeminde olan The Prisoner. Nolan, 60'lı yılların popüler bilim-kurgu dizisi The Prisoner'ı filme uyarlamak için uzunca bir süre çalışmış, ancak 2009 yılında AMC kanalının bir The Prisoner yeniden çevrimi çekmesi üzerine bu projeyi rafa kaldırmıştı. AMC'nin mini dizisinin üzerinden artık 15 yıl geçtiği için, Nolan'ın bu projeyi yeniden ziyaret edebileceği düşünülüyor. Ancak elbette bu sadece bir söylenti. Şimdilik netleşen tek şey, yönetmenin yeni filminin senaryosunu yazmaya başladığı.Kaynakça https://www.worldofreel.com/blog/2024/3/12/christopher-nolan https://variety.com/2024/film/news/christopher-nolan-oppenheimer-pay-1235938430/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.