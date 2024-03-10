Oppenheimer başarısını dijital platformlarda da sürdürüyor

Gişede böylesine inanılmaz bir başarıya imza atan Oppenheimer, şimdi de dijital platformlarda benzer bir grafik çiziyor. NBCUniversal stüdyosunun dijital platformu olan Peacock'ta yayınlanan film, burada da izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Peacock'taki ilk haftasında 821 milyon saat izlenmeye ulaşan Oppenheimer, bugüne kadar Peacock'ta en çok izlenen film oldu.
Oppenheimer, Bu Hafta Sonu En İyi Film Oscarı'na Kavuşabilir
Peacock, Netflix ya da Disney+ kadar popüler bir dijital platform değil belki ama Universal filmlerine ev sahipliği yaptığı için bugüne kadar pek çok dikkat çekici filmin çıkışına sahne oldu. Hâl böyleyken Oppenheimer'ın daha ilk haftasından Peacock'ın film rekorunu kırmış olması, filmin ne kadar ilgi gördüğünün göstergesi.
Öte yandan Oppenheimer, yarın gece sahiplerini bulacak olan Oscar Ödülleri'ne de damga vuracak gibi görünüyor. En İyi Film Oscarı'nın bir numaralı favorisi olan Oppenheimer'ın yan dallarda da pek çok ödülü kazanması bekleniyor. Oscar Ödülleri'ndeki bu başarısı filmin yeniden gündeme taşınmasını sağlayacaktır ki bu da Peacock'taki izlenme rakamlarını daha da yukarı çekecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.