Oppenheimer başarısını dijital platformlarda da sürdürüyor

Tam Boyutta Gör Robert Oppenheimer gibi, bilim dünyasıyla ilgili olmayanların belki de bugüne kadar adını bile duymadığı bir fizikçiye odaklanan, neredeyse yarısı siyah beyaz çekilmiş üç saatlik bir biyofilmin gişede 1 milyar dolara yakın hasılat yapması, başka bir yönetmenin elinde imkânsız olurdu. Ancak Christopher Nolan isminin seyircide yarattığı güven, Oppenheimer'ın en iyimser beklentilerin bile çok üzerine çıkarak bunu başarmasını sağladı. Barbie ile girdiği çekişmenin de etkisiyle bir gişe canavarına dönüşen Oppenheimer, dünya genlinde 957 milyon dolar hasılat yaptı.

Gişede böylesine inanılmaz bir başarıya imza atan Oppenheimer, şimdi de dijital platformlarda benzer bir grafik çiziyor. NBCUniversal stüdyosunun dijital platformu olan Peacock'ta yayınlanan film, burada da izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Peacock'taki ilk haftasında 821 milyon saat izlenmeye ulaşan Oppenheimer, bugüne kadar Peacock'ta en çok izlenen film oldu.

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Oppenheimer, Bu Hafta Sonu En İyi Film Oscarı'na Kavuşabilir

Peacock, Netflix ya da Disney+ kadar popüler bir dijital platform değil belki ama Universal filmlerine ev sahipliği yaptığı için bugüne kadar pek çok dikkat çekici filmin çıkışına sahne oldu. Hâl böyleyken Oppenheimer'ın daha ilk haftasından Peacock'ın film rekorunu kırmış olması, filmin ne kadar ilgi gördüğünün göstergesi.

Öte yandan Oppenheimer, yarın gece sahiplerini bulacak olan Oscar Ödülleri'ne de damga vuracak gibi görünüyor. En İyi Film Oscarı'nın bir numaralı favorisi olan Oppenheimer'ın yan dallarda da pek çok ödülü kazanması bekleniyor. Oscar Ödülleri'ndeki bu başarısı filmin yeniden gündeme taşınmasını sağlayacaktır ki bu da Peacock'taki izlenme rakamlarını daha da yukarı çekecektir.

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