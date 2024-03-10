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    Anlık Bildirim

    Oppenheimer başarısını dijital platformlarda da sürdürüyor

    Gişede akıl almaz bir performans sergileyen Oppenheimer, bu başarısını dijital platformlarda da sürdürüyor. Film, Peacock platformunda yeni bir izlenme rekoruna imza attı.
    Oppenheimer, Peacock'ta izlenme rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Robert Oppenheimer gibi, bilim dünyasıyla ilgili olmayanların belki de bugüne kadar adını bile duymadığı bir fizikçiye odaklanan, neredeyse yarısı siyah beyaz çekilmiş üç saatlik bir biyofilmin gişede 1 milyar dolara yakın hasılat yapması, başka bir yönetmenin elinde imkânsız olurdu. Ancak Christopher Nolan isminin seyircide yarattığı güven, Oppenheimer'ın en iyimser beklentilerin bile çok üzerine çıkarak bunu başarmasını sağladı. Barbie ile girdiği çekişmenin de etkisiyle bir gişe canavarına dönüşen Oppenheimer, dünya genlinde 957 milyon dolar hasılat yaptı.

    Gişede böylesine inanılmaz bir başarıya imza atan Oppenheimer, şimdi de dijital platformlarda benzer bir grafik çiziyor. NBCUniversal stüdyosunun dijital platformu olan Peacock'ta yayınlanan film, burada da izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Peacock'taki ilk haftasında 821 milyon saat izlenmeye ulaşan Oppenheimer, bugüne kadar Peacock'ta en çok izlenen film oldu.

    Oppenheimer, Bu Hafta Sonu En İyi Film Oscarı'na Kavuşabilir

    Peacock, Netflix ya da Disney+ kadar popüler bir dijital platform değil belki ama Universal filmlerine ev sahipliği yaptığı için bugüne kadar pek çok dikkat çekici filmin çıkışına sahne oldu. Hâl böyleyken Oppenheimer'ın daha ilk haftasından Peacock'ın film rekorunu kırmış olması, filmin ne kadar ilgi gördüğünün göstergesi.

    Öte yandan Oppenheimer, yarın gece sahiplerini bulacak olan Oscar Ödülleri'ne de damga vuracak gibi görünüyor. En İyi Film Oscarı'nın bir numaralı favorisi olan Oppenheimer'ın yan dallarda da pek çok ödülü kazanması bekleniyor. Oscar Ödülleri'ndeki bu başarısı filmin yeniden gündeme taşınmasını sağlayacaktır ki bu da Peacock'taki izlenme rakamlarını daha da yukarı çekecektir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 6 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    trt hariç diğer kanallar çekmiyor lustral saç döker mi kız arkadaş bulma gelincik sahiplenme altus buzdolabı alınır mı

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