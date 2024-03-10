Christopher Nolan'ın Oppenheimer'dan ne kadar kazandığı belli oldu

Tam Boyutta Gör Christopher Nolan'ın geçtiğimiz yaz vizyona giren son filmi Oppenheimer, üç saatlik bir biyofilm olmasına rağmen sinemaseverlerden büyük ilgi gördü ve yönetmenin kariyerindeki en başarılı işlerden birine dönüştü. Bu gece sahiplerini bulacak olan Oscar Ödülleri'nde En İyi Film dâhil pek çok ödülü kazanması beklenen Oppenheimer, gişede 957,7 milyon dolar hasılat yaptı. Filmin yakaladığı bu başarı, sadece Universal stüdyosuna değil, Nolan'a da kayda değer bir gelir getirdi.

Forbes tarafından paylaşılan bilgiler göre Christopher Nolan, Universal ile olan anlaşması kapsamında Oppenheimer'ın gişe hasılatından 85 milyon dolar aldı. Menajeri ve avukatı gibi temsilcilerinin payını ödedikten sonra Nolan'a yaklaşık 72 milyon dolar kalacağı tahmin ediliyor.

Oppenheimer, Peacock'ta izlenme rekoru kırdı 1 gün önce eklendi

Christopher Nolan, Yıldız Oyunculardan Bile Fazla Kazandı

Üstelik Nolan'ın filmden kazancı gişe hasılatından aldığı payla da sınırlı kalmayacak. Film bundan sonra dijital platformlardan ya da fiziki medya satışlarından gelir getirdikçe Nolan da kazanç sağlayacak.

Forbes tarafından paylaşılan bu bilgi, Christopher Nolan'ın ne kadar büyük bir yıldız olduğunu da gözler önüne seriyor. Zira pek çok yıldız oyuncu bile bu rakamları kazanamıyor. Hatırlarsanız Forbes, geçtiğimiz günlerde de "2023'ün en çok kazanan oyuncuları" listesini yayınlamıştı. Bu listede Nolan'dan daha fazla kazanan sadece bir isim vardı. Böylesine bir başarı, yönetmenler için son derece ender. Hatta Nolan dışında bu etkiyi yaratabilen tek isim James Cameron olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.