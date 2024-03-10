Christopher Nolan'ın Oppenheimer'dan ne kadar kazandığı belli oldu

Forbes tarafından paylaşılan bilgiler göre Christopher Nolan, Universal ile olan anlaşması kapsamında Oppenheimer'ın gişe hasılatından 85 milyon dolar aldı. Menajeri ve avukatı gibi temsilcilerinin payını ödedikten sonra Nolan'a yaklaşık 72 milyon dolar kalacağı tahmin ediliyor.
Christopher Nolan, Yıldız Oyunculardan Bile Fazla Kazandı
Üstelik Nolan'ın filmden kazancı gişe hasılatından aldığı payla da sınırlı kalmayacak. Film bundan sonra dijital platformlardan ya da fiziki medya satışlarından gelir getirdikçe Nolan da kazanç sağlayacak.
Forbes tarafından paylaşılan bu bilgi, Christopher Nolan'ın ne kadar büyük bir yıldız olduğunu da gözler önüne seriyor. Zira pek çok yıldız oyuncu bile bu rakamları kazanamıyor. Hatırlarsanız Forbes, geçtiğimiz günlerde de "2023'ün en çok kazanan oyuncuları" listesini yayınlamıştı. Bu listede Nolan'dan daha fazla kazanan sadece bir isim vardı. Böylesine bir başarı, yönetmenler için son derece ender. Hatta Nolan dışında bu etkiyi yaratabilen tek isim James Cameron olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.