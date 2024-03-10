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    Christopher Nolan'ın Oppenheimer'dan ne kadar kazandığı belli oldu

    Christopher Nolan'ın Oppenheimer'dan ne kadar kazandığı belli oldu. Nolan'ın ünlü oyunculardan bile daha fazla kazanması, yönetmenin yıldız statüsünü güçlendirmesini sağladı.
    Christopher Nolan Oppenheimer'dan bir servet kazandı Tam Boyutta Gör
    Christopher Nolan'ın geçtiğimiz yaz vizyona giren son filmi Oppenheimer, üç saatlik bir biyofilm olmasına rağmen sinemaseverlerden büyük ilgi gördü ve yönetmenin kariyerindeki en başarılı işlerden birine dönüştü. Bu gece sahiplerini bulacak olan Oscar Ödülleri'nde En İyi Film dâhil pek çok ödülü kazanması beklenen Oppenheimer, gişede 957,7 milyon dolar hasılat yaptı. Filmin yakaladığı bu başarı, sadece Universal stüdyosuna değil, Nolan'a da kayda değer bir gelir getirdi.

    Forbes tarafından paylaşılan bilgiler göre Christopher Nolan, Universal ile olan anlaşması kapsamında Oppenheimer'ın gişe hasılatından 85 milyon dolar aldı. Menajeri ve avukatı gibi temsilcilerinin payını ödedikten sonra Nolan'a yaklaşık 72 milyon dolar kalacağı tahmin ediliyor.

    Christopher Nolan, Yıldız Oyunculardan Bile Fazla Kazandı

    Üstelik Nolan'ın filmden kazancı gişe hasılatından aldığı payla da sınırlı kalmayacak. Film bundan sonra dijital platformlardan ya da fiziki medya satışlarından gelir getirdikçe Nolan da kazanç sağlayacak.

    Forbes tarafından paylaşılan bu bilgi, Christopher Nolan'ın ne kadar büyük bir yıldız olduğunu da gözler önüne seriyor. Zira pek çok yıldız oyuncu bile bu rakamları kazanamıyor. Hatırlarsanız Forbes, geçtiğimiz günlerde de "2023'ün en çok kazanan oyuncuları" listesini yayınlamıştı. Bu listede Nolan'dan daha fazla kazanan sadece bir isim vardı. Böylesine bir başarı, yönetmenler için son derece ender. Hatta Nolan dışında bu etkiyi yaratabilen tek isim James Cameron olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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