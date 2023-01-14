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    Google yeni bir Chromecast üzerinde çalışıyor

    2020 yılında eski Chromecast ürünlerini bırakan ve geçtiğimiz aylarda uygun fiyatlı yeni bir Chromecast ürünün tanıtan Google, şimdi de üst düzey bir Chromecast üzerinde çalışıyor.
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    Chromecast with Google TV yakında yenilenebilir Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonlar ve Chrome tarayıcıları üzerinden televizyonlara medya akışı sunmak amacı ile üretilen Chromecast, kısa sürede Google’ın başarılı ürünlerinden biri olmuştu. Ancak Roku ve Fire TV gibi ürünler, Chromecast ürünlerini geri plana atmıştı. Bu doğrultuda 2020 yılında Chromecast with Google TV’yi tanıtan firma, eski Chromecast fikrini geride bırakarak gerçek bir Android TV deneyimi sunmayı hedeflemişti. Yeni Chromecast, oldukça beğenildi ve Google, geçtiğimiz aylarda uygun fiyatlı bir Chromecast daha tanıttı. Görünüşe göre firma, 2020 yılında tanıttığı üst düzey Chromecast modelini yakında yenileyecek.

    Depolama alanı genişleyebilir

    Google Home’un önizleme süremine gelen güncelleme, YTC isimli yeni bir cihaza referans barındırıyor. 9to5Google’a göre bu cihaz, Google Home uygulamasında yeni nesil Chromecast with Google TV’nin kod adı olarak belirlenmiş. Uygun fiyatlı Chromecast’in geçtiğimiz aylarda güncellendiği düşünüldüğünde YTC’nin üst düzey bir Chromecast olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

    Cihaz hakkında detaylar belli olmasa da şimdiki nesil Chromecast’in depolama sorunu firmanın dikkatini çekmiş olacaktır. Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Chromecast with Google TV, muhtemelen daha büyük bir depolama alanı ve daha güçlü bir işlemciye sahip olacak. 

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