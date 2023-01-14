Google yeni bir Chromecast üzerinde çalışıyor

Depolama alanı genişleyebilir
Google Home’un önizleme süremine gelen güncelleme, YTC isimli yeni bir cihaza referans barındırıyor. 9to5Google’a göre bu cihaz, Google Home uygulamasında yeni nesil Chromecast with Google TV’nin kod adı olarak belirlenmiş. Uygun fiyatlı Chromecast’in geçtiğimiz aylarda güncellendiği düşünüldüğünde YTC’nin üst düzey bir Chromecast olacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Cihaz hakkında detaylar belli olmasa da şimdiki nesil Chromecast’in depolama sorunu firmanın dikkatini çekmiş olacaktır. Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Chromecast with Google TV, muhtemelen daha büyük bir depolama alanı ve daha güçlü bir işlemciye sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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