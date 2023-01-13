Microsoft Edge 109 yayınlandı: İşte yenilikler

Yeni sürüm tarayıcının kendisi tarafından indirilip yüklendiği için ekstra birşey yapmanıza gerek yok. Sadece yeniden başlatmanız yeterli. Güncelleme tarayıcıyı bilgisayar korsanlığına karşı savunmasız hale getiren CVE-2023-21775 ve CVE-2023-21796 güvenlik yamalarını içeriyor.
Kelime ve cümle tahmini yapabiliyor
Microsoft Edge 109'un kararlı sürümü kullanıcıların daha hızlı ve daha az hatayla yazmasına yardımcı olacak kullanışlı bir özelliğe sahip oldu. Tarayıcı artık web sayfalarındaki metin alanları için kelime ve cümle önerileri sunabiliyor.
Metin tahmin özelliğinin şimdilik ABD, Hindistan ve Avustralya'da yalnızca İngilizce olarak kullanılabildiğini belirtelim. Dil desteği gelecek sürümlerle birlikte daha da genişletilecek. Edge 109 ayrıca TLS sunucu sertifikası doğrulamasıyla alakalı bazı değişiklikler de içeriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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