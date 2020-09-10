Çift sürücülü XPG PRECOG ANALOG oyuncu kulaklığı duyuruldu

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ADATA firmasının oyuncu ve profesyonel pazardaki iddialı markası XPG bu hafta uygun fiyatı ile geniş bir kitleye hitap etmeyi amaçlayan PRECOG ANALOG oyuncu kulaklığını piyasaya sürdü.

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XPG PRECOG ANALOG özellikleri ve fiyatı

XPG PRECOG ANALOG oyuncu kulaklığı PRECOG serisinin iddialı özelliklerini biraz daha uygun fiyat ile oyunculara sunmayı amaçlıyor. Dikkat çekici tarafı ise çift elektrostatik dinamik sürücüler barındırması. Seri bu sürücüyü sektörde ilk kez sunmuştu.

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Çift sürücü teknolojisinin avantajı elektrostatik sürücüler ile kristal berraklığında yüksek frekanslı sesler; dinamik sürücüler ile de derin bass ve düşük frekanslı sesler üretilmesi. Aradaki ince diyafram da tüm yüzeyinde sesi üreterek daha hızlı tepki süreleri sağlıyor.

Hi-Res Audio sertifikası olan kulaklık modeli 5Hz-50000Hz aralığında tepki verebiliyor. Yüksek hassasiyete sahip mikrofon çıkarılabilir yapıda. 3.5mm kulaklık da çıkarılabiliyor. Kulaklığın kapak yapıları patentli bir malzemeden ve nefes alabilir şekilde tasarlanmış. XPG PRECOG ANALOG modeli 100$ fiyat etiketi ile satılıyor.

https://www.techpowerup.com/271995/xpg-launches-precog-analog-gaming-headset

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