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    Çift sürücülü XPG PRECOG ANALOG oyuncu kulaklığı duyuruldu

    Sektörde ilk kez çift sürücü teknolojisini kullanan XPG PRECOG oyuncu kulaklığı serisine biraz daha maliyete oynayan XPG PRECOG ANALOG eklendi. XPG PRECOG ANALOG özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Çift sürücülü XPG PRECOG ANALOG oyuncu kulaklığı duyuruldu
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    ADATA firmasının oyuncu ve profesyonel pazardaki iddialı markası XPG bu hafta uygun fiyatı ile geniş bir kitleye hitap etmeyi amaçlayan PRECOG ANALOG oyuncu kulaklığını piyasaya sürdü.

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    XPG PRECOG ANALOG özellikleri ve fiyatı

    XPG PRECOG ANALOG oyuncu kulaklığı PRECOG serisinin iddialı özelliklerini biraz daha uygun fiyat ile oyunculara sunmayı amaçlıyor. Dikkat çekici tarafı ise çift elektrostatik dinamik sürücüler barındırması. Seri bu sürücüyü sektörde ilk kez sunmuştu.

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    Çift sürücü teknolojisinin avantajı elektrostatik sürücüler ile kristal berraklığında yüksek frekanslı sesler; dinamik sürücüler ile de derin bass ve düşük frekanslı sesler üretilmesi. Aradaki ince diyafram da tüm yüzeyinde sesi üreterek daha hızlı tepki süreleri sağlıyor.

    Hi-Res Audio sertifikası olan kulaklık modeli 5Hz-50000Hz aralığında tepki verebiliyor. Yüksek hassasiyete sahip mikrofon çıkarılabilir yapıda. 3.5mm kulaklık da çıkarılabiliyor. Kulaklığın kapak yapıları patentli bir malzemeden ve nefes alabilir şekilde tasarlanmış. XPG PRECOG ANALOG modeli 100$ fiyat etiketi ile satılıyor.



    https://www.techpowerup.com/271995/xpg-launches-precog-analog-gaming-headset Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    renega (Ömer C. IŞIK) 1 gün
    ram firmasından kulaklık almak.. özellikler herşey değil bu sektörde elde tutulut işler yapsalardı herkesin gözü bu kulaklıkta olurdu
    1 Yanıt Yanıtla
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    Sipihrz 21 sa. renega
    Kingston da aynı girişimi yaptı ve acayip başarılı oldu. Hyper X ile
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    homebird (Bilen BİLİR) 1 gün (düzenlendi)
    Kağıt üstünde özellikler muazzam. Ama ses cihazları; tecrübe etmeden, özelliklerine bakılarak alınacak ürünler değil.
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    Fatic (Fatih Karacan) 1 gün
    100 dolar acaba kaç TL?
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