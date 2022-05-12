Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NAMX, çıkarılabilir yakıt kapsüllerine sahip hidrojenli SUV konseptini tanıttı

    2025'te piyasaya sürülmesi planlanan bir hidrojenli SUV'un ön gösterimi olarak karşımıza çıkan konsept, tasarımının yanı sıra arka kısmındaki çıkarılabilir kapsüllerle dikkat çekiyor.
    5

    Çıkarılabilir yakıt kapsüllerine sahip hidrojenli SUV tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    NAMX isimli bir girişim, üretmeyi planladığı ilk aracın ön gösterimi olarak bir konsept tanıttı. Hidrojenle çalışan araç, şirketin geliştirdiği yeni bir teknolojiyi kullanıyor. Tasarım tarafında ise Pininfarina'nın imzası var.

    Üretim versiyonu 2025 yılına kadar gelmeyecek olsa da NAMX aracın teknik özellikleriyle alakalı bazı bilgiler paylaştı. Buna göre aracın iki farklı versiyonu bulunacak. İlk basamak 300 PS güç sunacak ve arkadan itişli olacak. 0-100 km/s hızlanmasını 6.5 saniyede tamamlaması ön görülen modelin azami hızının da 200 km/s olacağı belirtiliyor.

    Üst versiyon ise GTH takısıyla birlikte 550 PS güç ve dört tekerlekten çekiş özelliğine kavuşuyor. Bu da şirketin iddiasına göre 250 km/s azami hız ve 4.5 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresi sağlayacak. Fiyatların 65 bin euro'dan başlayıp 95 bin euro'ya kadar çıkacağı belirtiliyor.

    Hidrojenle çalışan SUV'un asıl özelliği yakıt depolama kısmında ortaya çıkıyor. Girişimin patentli teknolojisinde sabit bir hidrojen tankının yanı sıra altı tane de çıkarılabilir hidrojen depolama kapsülü bulunuyor. Böylece aracın 800 kilometreye kadar menzil sunduğu ifade edilirken şirket, çıkarılabilir kapsüller için bir dağıtım ağı da kurmayı planlıyor.

    Girişimin daha önce Marta ve Renault gibi şirketlerde görev almış deneyimli kişilerce yönetildiği belirtiliyor. Söz konusu modelin ilk fiziksel gösterimi Paris Otomobil Fuarı'nda yapılacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    POCO M4 Pro
    POCO M4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 4G6C2EA
    HP 4G6C2EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız