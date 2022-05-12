NAMX, çıkarılabilir yakıt kapsüllerine sahip hidrojenli SUV konseptini tanıttı

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NAMX isimli bir girişim, üretmeyi planladığı ilk aracın ön gösterimi olarak bir konsept tanıttı. Hidrojenle çalışan araç, şirketin geliştirdiği yeni bir teknolojiyi kullanıyor. Tasarım tarafında ise Pininfarina'nın imzası var.

Üretim versiyonu 2025 yılına kadar gelmeyecek olsa da NAMX aracın teknik özellikleriyle alakalı bazı bilgiler paylaştı. Buna göre aracın iki farklı versiyonu bulunacak. İlk basamak 300 PS güç sunacak ve arkadan itişli olacak. 0-100 km/s hızlanmasını 6.5 saniyede tamamlaması ön görülen modelin azami hızının da 200 km/s olacağı belirtiliyor.

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Üst versiyon ise GTH takısıyla birlikte 550 PS güç ve dört tekerlekten çekiş özelliğine kavuşuyor. Bu da şirketin iddiasına göre 250 km/s azami hız ve 4.5 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresi sağlayacak. Fiyatların 65 bin euro'dan başlayıp 95 bin euro'ya kadar çıkacağı belirtiliyor.

Hidrojenle çalışan SUV'un asıl özelliği yakıt depolama kısmında ortaya çıkıyor. Girişimin patentli teknolojisinde sabit bir hidrojen tankının yanı sıra altı tane de çıkarılabilir hidrojen depolama kapsülü bulunuyor. Böylece aracın 800 kilometreye kadar menzil sunduğu ifade edilirken şirket, çıkarılabilir kapsüller için bir dağıtım ağı da kurmayı planlıyor.

Girişimin daha önce Marta ve Renault gibi şirketlerde görev almış deneyimli kişilerce yönetildiği belirtiliyor. Söz konusu modelin ilk fiziksel gösterimi Paris Otomobil Fuarı'nda yapılacak.

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Çıkarılabilir yakıt kapsüllerine sahip hidrojenli SUV tanıtıldı