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    Yeni 2022 Kia Cerato Türkiye fiyatı ve özellikleri

    Yeni 2022 Kia Cerato Türkiye'de satışa sunuldu. Peki yeni Kia Cerato 2022 fiyatı ne kadar? Şimdilik tek motor ve donanım seçeneğiyle gelen yeni Cerato'nun özellikleri ve fiyatı haberimizde:
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    Yeni 2022 Kia Cerato Türkiye fiyatı ve özellikleri
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    Kia, yeni model atılımına devam ediyor. Sorento, Ceed ve Sportage gibi yeni modellerin ardından yeni 2022 Kia Cerato da Türkiye'de satışa sunuldu. Şimdilik tek bir versiyon üzerinden satılan Kia Cerato fiyatı 529.900 TL olarak açıklandı.

    Yeni Kia Cerato, özellikleriyle neler sunuyor?

    2022 Kia Cerato, 4640 mm uzunluğa, 1800 mm genişliğe, 1450 mm yüksekliğe ve 2700 mm aks mesafesine sahip. Boş ağırlığı minimum 1220 kg olan otomobilin bagaj kapasitesi 502 litre.

    Sedan model Türkiye'de 1.6 litre MPI benzinli motor ve 6 ileri otomatik şanzıman kombinasyonuyla tercih edilebiliyor. Cerato'nun kalbindeki motor 128 PS güç ve 155 Nm tork üretiyor. Azami hızı 195 km/s olan sedanın 0-100 km/s hızlanma süresi de 11,6 saniye olarak açıklandı. Karma yakıt tüketimi de 7,3 lt/100 km olarak karşımıza çıkıyor.

    Yeni Kia Cerato'nun Elegance donanım seviyesinde 16 inç alüminyum alaşımlı jantlar, projeksiyon tipi halojen ön farlar, LED gündüz aydınlatmaları, otomatik yanan farlar, ısıtmalı yan aynalar, manuel klima, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, 3,5 inç gösterge bilgi ekranı, 8 inç dokunmatik ekranlı multimedya, geri görüş kamerası, Bluetooth (sesli kontrol), USB girişi gibi standart özellikler mevcut.

    Güvenlik ve teknoloji tarafında ise hız sabitleyici, arka yolcu ve eşya uyarısı ve yokuş kalkış destek sistemi gibi özellikler görmekteyiz. Kia Cerato, yedi farklı dış renk seçeneğiyle tercih edilebiliyor.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 2 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 3 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 5 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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