F1, Türkiye’ye geri dönüyor: F1 yönetimi niyet mektubu bekliyor!

İstanbul GP 2026 takvimine girecek
Gazeteci İlhan Tüysüz, F1 görüşmelerinin olumlu sonuçlandığını duyurdu. Son gelinen aşamada Türkiye’nin 1 ay içerisinde teminat mektubunu F1 yönetimine iletmesi gerekiyor. Bu süreçte teminat mektubu iletilirse İstanbul GP, 2026 takviminde yer alacak.
Daha önce çeşitli kaynaklardan yapılan açıklamalarda da hükümetin istekli olması nedeniyle Türkiye’nin takvime girme ihtimalinin yüksek olduğu belirtilmişti. F1 yönetimi de İstanbul GP’nin takvimde yer alması konusunda istekli görünüyor zira Formula 1’in son zamanlardaki düşüşü nedeniyle farklı kültürlerin ve farklı ülkelerin katılımı önemseniyor. Önümüzdeki haftalarda F1 2026 takvimi için resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. F1 2025 sezonu ise 14-16 Mart tarihlerinde Avustralya Grand Prix'si ile başlayıp 5-7 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek. Türkiye, 2025 takviminde yer almayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: