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    F1, Türkiye’ye geri dönüyor: F1 yönetimi niyet mektubu bekliyor!

    Formula 1 hayranlarına müjde! F1 yönetimi ile Türk yetkililer arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı. F1 yönetimi Türkiye'den niyet mektubu bekliyor.                
    F1, Türkiye’ye geri dönüyor: F1 yönetimi niyet mektubu bekliyor Tam Boyutta Gör
    İstanbul Park yarış pistinin el değiştirmesiyle birlikte Türkiye’ye Formula 1’i geri getirmek için dört koldan çalışmalar yürütülüyor. Önceki yıllardan farklı olarak bu defa devlet yetkileri de F1’i Türkiye’ye getirmek için kolları sıvamış durumda. Geçen ay Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Gençlik ve Spor Bakanı Bakanı Osman Aşkın Bak, F1 yetkilileri ile toplantı gerçekleştirmişti. Görüşmeler sonucunda gelinen aşama belli oldu.

    İstanbul GP 2026 takvimine girecek

    Gazeteci İlhan Tüysüz, F1 görüşmelerinin olumlu sonuçlandığını duyurdu. Son gelinen aşamada Türkiye’nin 1 ay içerisinde teminat mektubunu F1 yönetimine iletmesi gerekiyor. Bu süreçte teminat mektubu iletilirse İstanbul GP, 2026 takviminde yer alacak.

    Daha önce çeşitli kaynaklardan yapılan açıklamalarda da hükümetin istekli olması nedeniyle Türkiye’nin takvime girme ihtimalinin yüksek olduğu belirtilmişti. F1 yönetimi de İstanbul GP’nin takvimde yer alması konusunda istekli görünüyor zira Formula 1’in son zamanlardaki düşüşü nedeniyle farklı kültürlerin ve farklı ülkelerin katılımı önemseniyor. Önümüzdeki haftalarda F1 2026 takvimi için resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. F1 2025 sezonu ise 14-16 Mart tarihlerinde Avustralya Grand Prix'si ile başlayıp 5-7 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek. Türkiye, 2025 takviminde yer almayacak.

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