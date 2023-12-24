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    Çimentosuz beton negatif karbon emisyonu yapıyor

    Dünyada sudan sonra en çok kullanılan madde olan betonun ana karbon emisyonu yayan çimentonun nihayet CO2 yaymayan versiyonu geliyor.                                     

    Dünyada sudan sonra en çok kullanılan madde olan betonun üretimi esnasında yüksek miktarda karbon emisyonu yayılıyor. Çimentonun CO2 yaymayan versiyonu geliyor.

    Dünyadaki karbon emisyonun %8’i beton üretimi esnasında çıkıyor. Yakın zamana kadar bu soruna bir çözüm bulabilmiş değildik. Zira çimento üretimi için çok yüksek ısı kaynağı gerekiyor ve kimyasal reaksiyon olarak CO2 salınıyor. Kimyasal reaksiyon, emisyonun %60’nı oluşturuyor.

    Çimentosuz beton negatif karbon emisyonu yapıyor Tam Boyutta Gör

    Dolayısıyla tüm ısıyı yenilenebilir enerjiden elde etsek bile %60'lık emisyon salınımı devam ediyor. Doğal olarak bu durumun farkında olan bir bilim ekibi 2010 yılından beri 2000’in üzerinde reaksiyonu deneyip benzer bir beton elde etmeye çalıştı. Sonuçta beton mikserinden aynı beton gibi akışkan bir şekilde dökülebilen, yarım saatte donan ve %25 daha yüksek basınca dayanıklı bir beton üretmeyi başardı.

    Çimentosuz beton negatif karbon emisyonu yapıyor

    Bir sonraki versiyon ise zaman içersinde betonun havadan karbondioksit emerek hapsetmesi olacak. Üstelik bu oluşacak ekstra reaksiyon onu daha dayanıklı yapacak. Bu durumda devasa beton dökme işi, devasa bir karbondioksit emisyonu kaynağından karbondioksit emici hale gelecek.

    Firma ilk defa geçtiğimiz yaz 60 ton betonu eski bir binanın yenilenmesi sırasında temele ve perde duvarlara döktü. İşlem tamamen normal şekilde yürüdü sadece çimento yerine C-Crete’in hazırladığı bağlayıcı madde kullanıldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 3 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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