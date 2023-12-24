Dünyada sudan sonra en çok kullanılan madde olan betonun üretimi esnasında yüksek miktarda karbon emisyonu yayılıyor. Çimentonun CO2 yaymayan versiyonu geliyor.

Dünyadaki karbon emisyonun %8’i beton üretimi esnasında çıkıyor. Yakın zamana kadar bu soruna bir çözüm bulabilmiş değildik. Zira çimento üretimi için çok yüksek ısı kaynağı gerekiyor ve kimyasal reaksiyon olarak CO2 salınıyor. Kimyasal reaksiyon, emisyonun %60’nı oluşturuyor.

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Dolayısıyla tüm ısıyı yenilenebilir enerjiden elde etsek bile %60'lık emisyon salınımı devam ediyor. Doğal olarak bu durumun farkında olan bir bilim ekibi 2010 yılından beri 2000’in üzerinde reaksiyonu deneyip benzer bir beton elde etmeye çalıştı. Sonuçta beton mikserinden aynı beton gibi akışkan bir şekilde dökülebilen, yarım saatte donan ve %25 daha yüksek basınca dayanıklı bir beton üretmeyi başardı.

Bir sonraki versiyon ise zaman içersinde betonun havadan karbondioksit emerek hapsetmesi olacak. Üstelik bu oluşacak ekstra reaksiyon onu daha dayanıklı yapacak. Bu durumda devasa beton dökme işi, devasa bir karbondioksit emisyonu kaynağından karbondioksit emici hale gelecek.

Firma ilk defa geçtiğimiz yaz 60 ton betonu eski bir binanın yenilenmesi sırasında temele ve perde duvarlara döktü. İşlem tamamen normal şekilde yürüdü sadece çimento yerine C-Crete’in hazırladığı bağlayıcı madde kullanıldı.

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Çimentosuz beton negatif karbon emisyonu yapıyor