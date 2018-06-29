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ISS'in yeni üyesiyle tanışın: İşte yapay zekalı 'süzülen' robot CIMON

Alman uzay ajansı DLR, şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapmakta olan astronotu Alexander Gerst'e yapay zeka destekli kişisel bir robot asistan gönderdi. İşte CIMON'un detayları:
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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ISS'in yeni üyesiyle tanışın: İşte yapay zekalı 'süzülen' robot CIMON
Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, bugün NASA için çok önemli bir uzay görevine çıktı. Şirketin CRS-15 ismini verdiği bu görevde, daha önce kullanılmış bir Falcon 9 roketi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar için ikmal maddeleri ve bilimsel ekipmanlardan oluşan yaklaşık 2.7 tonluk bir kargoyu yörüngeye taşıdı. Görevin belki de en ilginç kısmıysa ISS'e gönderilen yapay zeka destekli asistan robot CIMON'du (Crew Interactive Mobile Companion).

IBM ve Airbus işbirliğinde Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) için geliştirilen CIMON, yaklaşık 5 kilogram ağırlığında küçük bir robot. Görünüş anlamında bir voleybol topunu andıran CIMON, şu anda ISS'de görev yapmakta olan Alman astronot Alexander Gerst'e işlerinde yardımcı olması için gönderildi.

IBM tarafından geliştirilen yapay zekasıyla tamamıyla otonom bir şekilde çalışabilen ve sesle kontrol edilebilen küçük robot, Avrupa Uzay Ajansı'nın ifadelerine göre astronotların uzayda robotlarla olan işbirliğini artırma yolunda çok önemli bir deney olacak.

Mikrofon ve kameralar yardımıyla Alexander Gerst'i tanıyıp Gerst'in emirlerine tepki verecek olan CIMON, içerisindeki pervaneleri kullanarak Uluslararası Uzay İstasyonu'nda istediği gibi süzülebilecek. Ayrıca robot, yüzünün de bulunduğu büyük ekranından görevlerle ilgili talimatları ve deney prosedürlerini gösterebilecek. Böylece astronotlar iki elini birden serbestçe kullanarak CIMON'a dokunma gereksinimi duymadan işlerini sürdürebilecek.
Reuters'a konuşan IBM mühendisi Matthias Biniok, CIMON projesiyle ilgili,"Şu andaki en büyük amacımız astronotlara günlük işlerinde yardımcı olmak onlara ve zaman kazandırmak şeklinde. Zira zaman, ISS'deki en değerli ve en pahalı şey." ifadelerini kullanıyor.

CIMON'un yapay zeka özelliklerinden de bahseden Biniok,"Watson AI servisi ile bir insanı taklit etmeye çalışıyoruz. CIMON'un bir ağzı var ve duygularını ifade edebiliyor. CIMON Watson AI'yi kullanarak astronotun ne söylediğini anlayabiliyor ve ona göre cevap verebiliyor. Airbus'ın IBM ile işbirliği yapmasının nedeni de Watson'un karşılıklı olarak derin konuşmalara girebiliyor olmasıydı." sözlerini kullanıyor.

Deneysel bir görev olan CIMON, değerini kanıtlaması halinde çok uzun bir süre Avrupalı astronotlara yardımcı olacak.  


https://www.bbc.com/news/technology-44655675 Yorum Yaz
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SeloTheCaptain 11 ay
Portaldaki wheatleye benzemiş şekli
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Umutcan 11 ay
Başlığı ISIS diye okudum, robot falan diyince dank etti.
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