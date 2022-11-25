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    Çin 2028 yılına kadar Ay'da nükleer enerjiyle çalışan üs kuracak

    Nükleer enerji ile çalışan bir üs kurma projesini 6 yıl içerisinde tamamlamak isteyen Doğu Asya ülkesinin uzaya ilişkin projeleri dikkat çekmeye devam ediyor. Peki bu proje hakkında neler söylendi?
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    Çin'in hem Ay'a hem de uzaya ilişkin planları için keşif programları hazırlayan baş tasarımcı Vu Veyrın, Çin'in devlet televizyonuna (CCTV) konuştu. Çin, Veyrın'ın söylediğine göre Ay'a on yıl içerisinde insanlı seferler düzenleyecek ve 6 yıl içerisinde nükleer enerjiyle çalışan bir üs kuracak.

     

    Bilimsel araştırma istasyonunun temelleri atılacak

    Çin, Emre Aytekin'in yazdığı ve Anadolu Ajansı'nın yayımladığı ilgili habere göre 3 yıl önce Çang'ı 4 isimli robotik aracı Ay'ın karanlık yüzüne indiren ilk ülke oldu. Çang'ı 5 ise bundan 2 yıl sonra fırlatıldı. Bu araç Ay'ın yüzeyinden kaya ve toprak örnekleri toplayıp bunları insanlara ulaştırdı. Vu Veyrın'ın CCTV'ye nükleer enerjiyle çalışan üs ile ilgili söylediği sözler şu şekilde:

    "On yıl içinde Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi öngörüyoruz. 2028'e kadar nükleer enerji ile çalışacak bir üs kurmayı amaçlıyoruz. Çin mitolojisindeki Ay tanrıçasının adını taşıyan keşif görevlerine gelecek yıllarda yenileri eklenecek."

    "Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplamak üzere Çang'ı 6, güney kutbunda keşif yapmak üzere Çang'ı 7 görevleri planlanıyor. 2028'de planlanan "Çang'ı 8" görevi ile Ay'ın güney kutbunda bir bilimsel araştırma istasyonunun temelini oluşturacak bir üs kurmayı hedefliyoruz."

    "Bu üs yörüngedeki bir uydu, iniş mekiği, inip kalkabilen bir keşif aracı, tekerlekli gezginci keşif aracı ve diğer teknik donanımlardan oluşacak. Ay istasyonunun uzun vadeli olan yüksek enerji ihtiyacına karşılık vermesini sağlayan yeni bir sistem geliştiriyoruz."

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