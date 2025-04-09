Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin’den ABD’ye yanıt gecikmedi: Gümrük vergileri yüzde 84'e çıkartıldı

    ABD’nin başlattığı ticaret savaşı büyüyor. ABD Başkanı Trump’ın Çin’e yönelik gümrük vergilerini yüzde 104’e çıkarmasının ardından Çin’de misilleme yaparak vergileri yüzde 84’e yükseltti.
    Çin, ABD ürünlerine yüzde 84 gümrük vergisi getirdi Tam Boyutta Gör
    ABD’nin karşılıklı yüksek gümrük vergileri kısa süre önce yürürlüğe girmişti. Bu kapsamda ABD Başkanı Trump, söylediği gibi Çin’e yönelik gümrük vergilerini yüzde 104 seviyesine yükseltmişti. Çin ise bunun karşılıksız kalmayacağını ifade etmişti. Nitekim Çin sözünde durdu ve ABD’ye karşı misilleme yaparak ABD ürünlerine yüzde 84 gümrük vergisi getirdi.

    Çin karşılık verdi

    Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında giderek tırmanan ticaret savaşı, tüm dünya ekonomileri üzerinde etki yaratıyor. Çarşamba günü yapılan hükümet açıklamasına göre Çin'in karşı önlemleri 10 Nisan'da yürürlüğe girecek. Çin'in hamlesi, Trump'ın son gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesinin ardından geldi.

    Bir gün önce Çin, ABD'nin yeni gümrük vergilerinde ısrar etmesi halinde “sonuna kadar mücadele etme” sözü vermişti. Çin Ticaret Bakanlığı, internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Çin, çıkarlarını, çok taraflı ticaret sistemini ve uluslararası ekonomik düzeni kararlılıkla savunacak" ifadelerine yer verdi. Çin ayrıca altı firmayı güvenilmez kuruluşlar listesine ve 12 ABD kuruluşunu da ihracat kontrol listesine ekledi.

    Trump yönetimi geçen hafta kapsamlı yeni tarife politikası duyurmuş ve diğer ülkeleri misilleme yapmamaları konusunda uyarmıştı. Japonya ve Güney Kore de dahil olmak üzere bazı ülkeler tarifeler konusunda müzakere etmeye istekliyken, Çin ise daha sert bir duruş sergiliyor gibi görünüyor.

    Borsalar düşüşe geçti

    Zaten düşüşte olan Avrupa borsaları, Çin'in ABD ithalatına yüzde 84 oranında gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından daha da düşüşe geçti.

    İngiltere'de listelenen en büyük şirketlerin yer aldığı FTSE 100 endeksi bugün şu ana kadar yüzde 3,3 düşerken, Alman Dax endeksi yüzde 4, Fransız Cac 40 endeksi ise yüzde 4 değer kaybetti. Bu içeriğin yazıldığı sırada ABD borsaları henüz açılmamıştı, ancak işlemler başladığında burada da düşüş görülmesi bekleniyor.

    Kaynakça https://www.cnbc.com/2025/04/09/china-slaps-retaliatory-tariffs-of-84percent-on-us-goods-in-response-to-trump.html https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3305873/china-fires-back-stern-rebuke-trumps-tariff-escalation
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 4 saat önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pentasa kullananların yorumları 2 yıl değişmeyen motor yağı concerta bıraktıktan sonra altın mı faiz mi uzun sigara markaları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno11 FS
    Oppo Reno11 FS
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum