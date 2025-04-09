Çin’den ABD’ye yanıt gecikmedi: Gümrük vergileri yüzde 84'e çıkartıldı

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Tam Boyutta Gör ABD’nin karşılıklı yüksek gümrük vergileri kısa süre önce yürürlüğe girmişti. Bu kapsamda ABD Başkanı Trump, söylediği gibi Çin’e yönelik gümrük vergilerini yüzde 104 seviyesine yükseltmişti. Çin ise bunun karşılıksız kalmayacağını ifade etmişti. Nitekim Çin sözünde durdu ve ABD’ye karşı misilleme yaparak ABD ürünlerine yüzde 84 gümrük vergisi getirdi.

Çin karşılık verdi

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında giderek tırmanan ticaret savaşı, tüm dünya ekonomileri üzerinde etki yaratıyor. Çarşamba günü yapılan hükümet açıklamasına göre Çin'in karşı önlemleri 10 Nisan'da yürürlüğe girecek. Çin'in hamlesi, Trump'ın son gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesinin ardından geldi.

Bir gün önce Çin, ABD'nin yeni gümrük vergilerinde ısrar etmesi halinde “sonuna kadar mücadele etme” sözü vermişti. Çin Ticaret Bakanlığı, internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Çin, çıkarlarını, çok taraflı ticaret sistemini ve uluslararası ekonomik düzeni kararlılıkla savunacak" ifadelerine yer verdi. Çin ayrıca altı firmayı güvenilmez kuruluşlar listesine ve 12 ABD kuruluşunu da ihracat kontrol listesine ekledi.

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Trump yönetimi geçen hafta kapsamlı yeni tarife politikası duyurmuş ve diğer ülkeleri misilleme yapmamaları konusunda uyarmıştı. Japonya ve Güney Kore de dahil olmak üzere bazı ülkeler tarifeler konusunda müzakere etmeye istekliyken, Çin ise daha sert bir duruş sergiliyor gibi görünüyor.

Borsalar düşüşe geçti

Zaten düşüşte olan Avrupa borsaları, Çin'in ABD ithalatına yüzde 84 oranında gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından daha da düşüşe geçti.

İngiltere'de listelenen en büyük şirketlerin yer aldığı FTSE 100 endeksi bugün şu ana kadar yüzde 3,3 düşerken, Alman Dax endeksi yüzde 4, Fransız Cac 40 endeksi ise yüzde 4 değer kaybetti. Bu içeriğin yazıldığı sırada ABD borsaları henüz açılmamıştı, ancak işlemler başladığında burada da düşüş görülmesi bekleniyor.

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Çin, ABD ürünlerine yüzde 84 gümrük vergisi getirdi