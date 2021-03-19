Çin, askeri personel ve kamu çalışanlarının Tesla kullanmasını yasaklayacak

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Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarlarından biri olan Çin, ABD'li üretici Tesla için de büyük öneme sahip. Bu kapsamda Şanghay'da bir üretim tesisi bile kuran şirket, Çin'deki teslimatların da yardımıyla geçtiğimiz yıl global çapta 500 bin araç teslimatı yaparak kendi rekorunu kırmayı başardı.

Öte yandan ülkedeki üretimi artırmaya devam eden Tesla'nın başında Çin pazarı kaynaklı sıkıntılar da söz konusu. Örneğin geçtiğimiz aylarda Çinli müşterilerden Tesla modellerindeki kalite sorunları nedeniyle pek çok şikayet gelmiş, yetkililer şirkete konuyla alakalı uyarıda bulunmuştu. Şimdi ise ABD'li üretici yine Çin pazarı odaklı başka bir sorunla karşı karşıya.

Gelen haberlere göre Çin hükümeti askeri personelin Tesla kullanmasını yasaklamaya hazırlanıyor. Üstelik aynı durum kamu kurumları ve devlet için kritik öneme sahip şirketlerdeki çalışanlar için de söz konusu. Bunun sebebi ise 'Autopilot' yani otonom sürüş teknolojisiyle meşhur olan Tesla'larda bolca kamera bulunması ve bu kamaraların sürekli kayıt yapıyor olması.

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Kaynaklar ayrıca Tesla'nın aracın ne zaman, nasıl, nerede kullanıldığı ve multimedya sistemiyle eşlenen cep telefonundaki rehber gibi pek çok çeşitli veriyi kaydettiği ve bu verilerin ABD tarafından Çin'e karşı kullanılabileceği endişelerini dile getirdi.

Bu kapsamda Tesla modellerinin askeri tesislere girişi yasaklandı. Askeri personelin işe gelirken aracını tesis dışında herhangi bir yere park etmesi gerekiyor. Aynı durum kamu kurumları ve diğer kritik alanlarda çalışanlar için de geçerli. Hatta bahse konu çalışanların yaşadığı yer hakkında bilgiler bile büyük önem arz ettiği için Tesla modellerinin kullanımı bu kişiler ve aileleri için tamamen yasaklanabilir.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı uzun süredir gündemde. Hatırlanacak olursa ABD, teknoloji devi Huawei'nin Çin ordusunun kontrolünde olduğunu belirterek şirkete oldukça kapsamlı bir kısıtlama uygulama kararı almıştı. Huawei hala bu kısıtlamalar nedeniyle tedarik ve üretim noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyor. İşte Çin'in bu Tesla hamlesi de taraflar arasındaki ticaret savaşında yeni bir adım olarak görülüyor.

Tesla modellerindeki Autopilot sistemi 8 adet kamera, 12 adet ultrasonik sensör ve bir radardan faydalanıyor. Hatta Model 3 ve Model Y'de sürücünün durumunu izleyen bir kamera daha mevcut. Tesla'nın resmi internet sitesinde bu kameraların herhangi bir kaza anından hemen önce kayıt almaya başlayacağı ve görüntülerin Tesla tarafından güvenlik sistemlerinin geliştirilmesi için kullanılabileceği belirtiliyor.

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