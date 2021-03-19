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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MG, Avrupa odaklı yeni elektrikli SUV modeli Marvel R'ı tanıttı

    Ülkemize Doğan Holding'in distribütörü olduğu MG, yeni Marvel R'ı mayıs ayında bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunacak. Otomobilin Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini henüz bilmiyoruz.
    19 Mart 2021, 16:30 (5 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    MG, Avrupa odaklı yeni elektrikli SUV modeli Marvel R'ı tanıttı
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    Çinli SAIC Motor bünyesinde faaliyet gösteren MG, yeni elektrikli SUV modeli Marvel R'ı tanıttı. Hedef noktası Avrupa pazarı olan MG Marvel R'ın önümüzdeki mayıs ayında satışa sunulması planlanıyor.

    Elektrikli MG Marvel R'da dört tekerlekten sürüş özelliğine imkan veren üç elektrik motoru bulunuyor. Motorlardan biri ön aksta diğer ikisi arka aksta yer alıyor. Bu sayede toplamda 284 beygir güç ve 665 Nm tork değerlerine sahip olan elektrikli SUV'un 0'dan 100 km/s hıza ulaşması 4.9 saniye sürüyor. Maksimum hızı 200 km/s ile sınırlı olan otomobilin 750 kg çekme kapasitesine sahip olduğu belirtilirken, ilerleyen süreçte arkadan itişli bir versiyonun geleceği de açıklandı.

    MG'nin yeni elektrikli SUV modeli WLTP'ye göre 400 kilometre sürüş menziline sahip. Aracın batarya kapasitesi henüz açıklanmadı fakat şarj istasyonlarında 11 kW dahili 3 fazlı şarj kablosuyla doldurulabileceği ve DC hızlı şarj desteği sayesinde 30 dakikada yüzde 0-80 arası dolumun mümkün olduğu belirtildi. Ayrıca Marvel R'daki batarya ile başka bir elektrikli aracı veya elektronik cihazları şarj etmek mümkün.

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    MG Marvel R'ın uzunluğu 4674 mm, genişliği 1919 mm, yüksekliği 1618 mm, aks mesafesiyse 2800 mm şeklinde açıklandı. 357 litre bagaj hacmi sunan araçta bu alanı arka koltukları yatırarak 1396 litreye kadar yükseltmek mümkün. Ayrıca ön kaputun altında da 150 litre depolama alanı mevcut.

    MG, Avrupa odaklı yeni elektrikli SUV modeli Marvel R'ı tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Elektrikli SUV'un ön bölümünde boydan boya uzanan LED gündüz farları ve sportif tampon tasarımı dikkat çekiyor. Yan bölümde büyük jantlar, yüksek omuz çizgisi ve gizli kapı kolları göze çarparken, arka tarafta yine bir LED şeritle birleşen stop grubu, bagaj spoyleri ve hava kanallarına sahip tampon yer alıyor. Ayrıca çamurluk ve eteklerde koruma amaçlı siyah plastik eklentilere de yer verilmiş.

    Otomobilin iç mekanına baktığımızda ise konsol, kol dayama ve kapı içlerinin yumuşak deri malzemeyle kaplı olduğu görülüyor. Multimedya tuşlarına sahip üç kollu direksiyonun hemen arkasında 12.3 inçlik dijital gösterge ekranı yer alıyor. Merkezde ise dikey biçimde konumlandırılmış 19.4 inçlik devasa bir multimedya ekranı mevcut. Görünen o ki araçla ilgili pek çok fonksiyon bu ekran üzerinden kontrol ediliyor.

    MG Marvel R önümüzdeki mayıs ayında Avrupa'da satışa sunulacak. Fiyatı ise henüz belli değil. MG'nin Türkiye distribütörü Doğan Holding'in bu yeni modeli ülkemize getirip getirmeyeceğini henüz bilmiyoruz.



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    mert1907 3 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 1 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Batuhan Gökçe LEGTN (Batuhan Gökçe) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arkası B3 Tucson'un daha ledli hali gibi. Güzel araç.
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    M merdal (erdal yeşilkaya) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel araçlar, lakin sadece bakıyorum,daha alt modeli ülkemize gelecekti ,son ÖTV artışı sonrası oda yalan oldu.
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