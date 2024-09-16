Çin'den çip üretiminde yerli devrimi: Yerli DUV ekipmanı geliştirildi

Çin, kendi DUV ekipmanını yaptı
Bu makineler, silikon plakalar üzerine karmaşık devre desenlerini basan litografi makineleri olarak tanımlanıyor. Bakanlık, bu makinelerin sahip olduğu teknolojik ilerlemelerin yanı sıra fikri mülkiyet haklarına da sahip olduklarını vurgularken, makineleri geliştiren firmaların isimlerini doğrudan açıklamadı.
Tanıtılan makinelerden biri, 193 nanometre (nm) dalga boyunda çalışan bir derin ultraviyole (DUV) litografi makinesi olup, 65nm'nin altında bir çözünürlük ve 8nm'nin altında üst üste bindirme doğruluğu sağlıyor. Diğer DUV makinesi ise 248nm dalga boyunda çalışıyor, 110nm çözünürlüğe ve 25nm üst üste bindirme doğruluğuna sahip.
Ancak bu makineler, piyasadaki en gelişmiş seçeneklerin gerisinde kalıyor. Örneğin, Hollandalı ASML Holding'in en ileri düzey DUV makinelerinden biri (TWINSCAN NXT:2100i), 38nm'nin altında çözünürlüğe ve 1.3nm'nin altında bindirme doğruluğuna sahip. Ayrıca ASML, aşır ultraviyole (EUV) olarak adlandırılan ve mevcut en gelişmiş çiplerin üretiminin yapıldığı litografi makinelerine de sahip. Bunlar, DUV ekipmanlarından daha küçük desenler basabiliyor.
Çin, kendi çiplerini üretebilecek
Bu yerli ArF litografi (Argon florür) makinelerinin başta Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. (AMEC) ve Shanghai Micro Electronics Equipment (SMEE) gibi önde gelen Çinli yarı iletken ekipman üreticileri ve araştırma enstitüleri tarafından geliştirildiği belirtiliyor, spesifik bir firma işaret edilmiyor. Ayrıca, Çin Bilimler Akademisi Mikroelektronik Enstitüsü de bu alanda önemli katkılarda bulunduğuna dikkat çekiliyor.
ABD ve Hollanda geçtiğimiz haftalarda Çin’e yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmıştı. ASML'nin DUV ürün hattındaki orta seviye modelleri olan 1970i ve 1980i makineleri için bile lisans şartı getirilmişti. Dolayısıyla Çin’in kendi litografi yeteneğini geliştirmiş olması tarihi bir adım. Elbette bunların üretim ve kullanımını da görmek gerekiyor ancak Çin, görünüşe göre gelecekteki çip üretiminin çoğu için artık ASML’ye bağımlı olmayacak. Ek olarak şu an itibariyle Çin hükümeti veya üreticilerden bu gelişmeye dair resmi bir açıklama yapılmadı.
(Görseller temsilidir.)Kaynakça https://www.trendforce.com/news/2024/09/16/news-chinas-duv-breakthrough-capable-of-producing-8-nanometer-chips/ https://www.scmp.com/tech/tech-war/article/3278597/china-touts-home-grown-chip-lithography-machines-amid-semiconductor-self-sufficiency-drive Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...