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    Anlık Bildirim

    Çin'den çip üretiminde yerli devrimi: Yerli DUV ekipmanı geliştirildi

    Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) kısa bir süre önce önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Çin, geliştirdiği DUV litografi makinesini ile ASML'ye olan bağlılığından kurtuluyor.
    Çin, ASML yardımı olmadan artık yerli ekipmanı ile çip üretecek Tam Boyutta Gör
    Çin, teknoloji dünyasında önemli bir atılım gerçekleştirdi. Çin hükümeti, ABD yaptırımları karşısında teknoloji alanında kendi kendine yetebilme çabalarını hızlandırırken, yerli üretim iki çip üretim makinesini ön plana çıkarıyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri  Bakanlığına (MIIT) görebu makineler önemli teknolojik ilerlemeler kaydetmiş durumda ancak henüz piyasada performans göstermiş değiller. Bu gelişme, ABD, Hollanda ve Japonya’nın Çin’e yönelik yeni yaptırım kararlarından sonra geldi.

    Çin, kendi DUV ekipmanını yaptı

    Bu makineler, silikon plakalar üzerine karmaşık devre desenlerini basan litografi makineleri olarak tanımlanıyor. Bakanlık, bu makinelerin sahip olduğu teknolojik ilerlemelerin yanı sıra fikri mülkiyet haklarına da sahip olduklarını vurgularken, makineleri geliştiren firmaların isimlerini doğrudan açıklamadı.

    Tanıtılan makinelerden biri, 193 nanometre (nm) dalga boyunda çalışan bir derin ultraviyole (DUV) litografi makinesi olup, 65nm'nin altında bir çözünürlük ve 8nm'nin altında üst üste bindirme doğruluğu sağlıyor. Diğer DUV makinesi ise 248nm dalga boyunda çalışıyor, 110nm çözünürlüğe ve 25nm üst üste bindirme doğruluğuna sahip.

    Ancak bu makineler, piyasadaki en gelişmiş seçeneklerin gerisinde kalıyor. Örneğin, Hollandalı ASML Holding'in en ileri düzey DUV makinelerinden biri (TWINSCAN NXT:2100i), 38nm'nin altında çözünürlüğe ve 1.3nm'nin altında bindirme doğruluğuna sahip. Ayrıca ASML, aşır ultraviyole (EUV) olarak adlandırılan ve mevcut en gelişmiş çiplerin üretiminin yapıldığı litografi makinelerine de sahip. Bunlar, DUV ekipmanlarından daha küçük desenler basabiliyor.

    Çin, kendi çiplerini üretebilecek

    Çin, ASML yardımı olmadan artık yerli ekipmanı ile çip üretecek Tam Boyutta Gör
    Çin, yarı iletkenler alanında teknoloji bağımsızlığına ulaşma yolunda uzun yıllardır mücadele ediyor. Ancak gelişmiş çiplerin seri üretimi için gerekli olan litografi sistemlerinin üretiminde ilerlemeler yavaş gerçekleşiyor. Ülkedeki litografi makinelerinin neredeyse tamamı, gelişmiş EUV makinelerine erişimleri kesilen ve ABD'nin baskıları altında olan ASML'den geliyor.

    Bu yerli ArF litografi (Argon florür) makinelerinin başta Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. (AMEC) ve Shanghai Micro Electronics Equipment (SMEE) gibi önde gelen Çinli yarı iletken ekipman üreticileri ve araştırma enstitüleri tarafından geliştirildiği belirtiliyor, spesifik bir firma işaret edilmiyor. Ayrıca, Çin Bilimler Akademisi Mikroelektronik Enstitüsü de bu alanda önemli katkılarda bulunduğuna dikkat çekiliyor.

    ABD ve Hollanda geçtiğimiz haftalarda Çin’e yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmıştı. ASML'nin DUV ürün hattındaki orta seviye modelleri olan 1970i ve 1980i makineleri için bile lisans şartı getirilmişti. Dolayısıyla Çin’in kendi litografi yeteneğini geliştirmiş olması tarihi bir adım. Elbette bunların üretim ve kullanımını da görmek gerekiyor ancak Çin, görünüşe göre gelecekteki çip üretiminin çoğu için artık ASML’ye bağımlı olmayacak. Ek olarak şu an itibariyle Çin hükümeti veya üreticilerden bu gelişmeye dair resmi bir açıklama yapılmadı.

    (Görseller temsilidir.)

    Kaynakça https://www.trendforce.com/news/2024/09/16/news-chinas-duv-breakthrough-capable-of-producing-8-nanometer-chips/ https://www.scmp.com/tech/tech-war/article/3278597/china-touts-home-grown-chip-lithography-machines-amid-semiconductor-self-sufficiency-drive
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 saat önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 saat önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 6 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 6 gün önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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