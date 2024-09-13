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    Anlık Bildirim

    ABD’ye rağmen Çin, çip üretiminde ilerliyor: Yeni EUV patenti alındı

    ABD ve müttefikleri Çin’in yarı iletken üretimini sınırlamak amacıyla yeni yaptırımlar uyguluyor. Çin'in çip üretim kabiliyeti ise ABD yaptırımlarına rağmen yeni EUV patenti ile ilerleme gösteriyor.
    ABD’ye rağmen Çin, çip üretiminde kritik bir patent aldı Tam Boyutta Gör
    Çin, yarı iletken üretiminde yaşanan sıkıntılara rağmen önemli bir adım atarak EUV (aşırı ultraviyole) litografi alanında yeni bir patentle dikkat çekiyor. Shanghai Micro Electronics Equipment (SMEE) tarafından geliştirilen bu patent, ABD yaptırımlarına rağmen Çin'in yerli litografi ekipmanlarında ilerleme kaydettiğini gösteriyor.

    Çin, EUV teknolojisinde ilerliyor

    2023 yılının Mart ayında başvurusu yapılan “aşırı ultraviyole [EUV] radyasyon jeneratörleri ve litografi ekipmanı” patenti, geçtiğimiz günlerde halka açıklandı. Ancak bu patent hâlâ Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi tarafından inceleniyor. SMEE'nin geliştirdiği bu teknoloji, ülkenin yarı iletken sektöründeki zayıf noktalardan biri olan EUV litografisinde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

    Yıllar süren çabalara rağmen SMEE, 28 nanometre ve altındaki işlemler için kullanılabilecek litografi donanımını güvenilir bir şekilde seri üretme konusunda EUV alanının tekeli ASML’nin gerisinde kalmış durumda. 2019'dan beri ASML’nin bu ekipmanları Çin'e ihraç etmesi kısıtlanıyor.

    ABD’ye rağmen Çin, çip üretiminde kritik bir patent aldı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan SMEE, Çin'in gelişmiş litografi araçları üretimindeki en güçlü yerli oyunculardan biri olarak öne çıkıyor. Ancak, bu şirket ABD Ticaret Bakanlığı tarafından Aralık 2022'de kara listeye alınarak ABD teknolojilerini ithal etme konusunda ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Çin'in litografi makineleri pazarında yüzde 99'luk bir paya sahip olan ASML, Nikon ve Canon gibi Japon ve Hollandalı şirketler sektörü domine ediyor. Çin, bu alanda dışarıya ciddi oranda bağımlı.

    Yaptırımlar Çin'i zorluyor

    Bu firmalardan sadece Hollandalı ASML, 7 nanometre altındaki çipleri üretebilecek makineler geliştirebiliyor. EUV litografisi, 13.5 nanometrelik bir dalga boyu kullanarak, daha eski teknolojilere kıyasla neredeyse 14 kat daha küçük dalga boyuna sahip olan ışınlarla çip üretimine olanak tanıyor. Bu araçlar sayesinde bugün iPhone, Galaxy S24 ve aklınıza gelebilecek en gelişmiş çipler TSMC ve Samsung gibi üreticiler tarafından üretilebiliyor.

    ABD’ye rağmen Çin, çip üretiminde kritik bir patent aldı Tam Boyutta Gör
    Hollanda'nın ihracat kısıtlamalarını güncellediği 6 Eylül tarihinden itibaren ASML'nin Çin'deki litografi sistemleri için yedek parça ve yazılım güncellemeleri sağlaması için de lisans alması zorunlu kılındı.

    Çin, yaptırımlar gelmeden veya sıkılaşmadan önce EUV litografi araçları olamasa da daha eski DUV (derin ultraviyole) ekipmanlarını yoğun bir şekilde satın aldı. Bu araçları kullanan ve aynı zamanda ABD'nin de yaptırım uyguladığı Çin'in en büyük dökümhanesi Semiconductor International Manufacturing Corporation (SMIC), Huawei'nin geçen yıl piyasaya sürdüğü amiral gemisi Mate 60 telefonuna güç veren 7nm’lik Kirin 9000’leri üretmişti. Ancak SMIC, bunu başarabilmek için çoklu desenleme yöntemini kullanmak zorunda kaldı; bu da, üretim verimini düşürerek daha az kusursuz ürün elde edilmesine neden oluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 4 gün önce

    çöp

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    onderweb 5 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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