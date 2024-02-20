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    Çin’in ASML’ye erişimi askeri nedenlerden dolayı daha da kısıtlanabilir

    Hollanda, ASML’nin Çin’e DUV ekipmanı satışını geçtiğimiz dönemlerde yasaklamıştı. Şimdi ise Hollanda, Çin'in ASML araçlarından askeri avantaj elde etmeye çalıştığını söyledi.
    Çin’in ASML’ye erişimi daha da kısıtlanabilir Tam Boyutta Gör
    Hollanda, bu yılın başlarında ABD'nin ihracat kısıtlamalarını takiben bazı çip üretim ekipmanlarının Çin'e sevkiyatına ilişkin ihracat lisanslarını iptal etmiş ve ASML'nin satışları durdurulmuştu. Bu vesileyle Çin’in ASML’den almayı planladığı DUV (Derin Ultraviyole) makinelerinin satışı engellenmişti. Ancak görünüşe göre Çin’in ASML’ye erişimi daha da kısıtlanabilir. Zira Hollanda, Çin'in ASML araçlarından askeri avantaj elde etmeye çalıştığını düşünüyor.

    Çin’e yeni kısıtlamalar gelebilir

    Hollanda, ASML’nin gelişmiş derin ultraviyole (DUV) litografi araçlarından bazılarının Çin'e ihracatını yasaklamış olsa da, şirket Çinli müşterilerine yüz milyonlarca dolar değerinde litografi sistemler göndermeye devam ediyor. Reuters’in haberine göre Hollanda Ticaret Bakanı Geoffrey van Leeuwen, ASML'nin ekipmanlarının Çin ordusunu güçlendirmek için kullanılabileceğinden endişe duyuyor.

    Geoffrey van Leeuwen’e göre Çin, ASML'nin araçlarını kullanarak yüksek değerli silah sistemleri ve kitle imha silahları için gelişmiş çipler üretebilir. Van Leeuwen, sonuç olarak Hollanda hükümetinin ihracat lisansı kararlarını gözden geçirirken dikkatini istenmeyen kullanım riski üzerine yoğunlaştırması gerektiğinin altını çiziyor. Haliyle bu endişeler Çin’in çip üretim araçlarına erişimini daha da zorlaştırabilir.

    Çin, 18 yeni fabrika inşa ediyor

    Çin’in ASML’ye erişimi daha da kısıtlanabilir Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde getirilen lisans zorunluluğuna rağmen Hollanda hükümeti Çin'e gelişmiş yarı iletken ekipman ihracatı için birkaç lisansı onaylarken bazılarını da iptal etmişti. ASML ise Çin'e yönelik kısıtlamaların sıkılaşması halinde işlerinin etkileneceği uyarısında bulunuyor.

    Öte yandan Çinli şirketler hızlı bir şekilde çok sayıda yarı iletken üretim fabrikaları inşa ediyor. Bu türde 18 fabrikanın 2024’te faaliyete geçmesi bekleniyor. Bu tesislerin ASML’nin ekipmanlarına ihtiyacı var ancak bunlar gelişmiş litografilerden ziyade daha olgun süreçlere odaklanacağı söyleniyor. Günümüzde 28nm veya daha önceki nesiller “olgun” ve “eski” süreçler olarak kabul edilse de bu teknolojilerle üretilen ekipmanların askeri amaçlı kullanımı performans açısından bir sorun yaratmıyor.

    Bu nedenden dolayı son dönemlerde ABD'nin Çin’e yönelik ihracat kısıtlamalarını genişletmeyi düşündüğü söylentileri ortaya çıkmış durumda. Eğer ABD böyle bir karar alırsa DUV ekipmanlarında gördüğümüz gibi Japonya, Hollanda, Tayvan ve Güney Kore’nin de kısıtlamalara katılması olası.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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