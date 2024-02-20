Çin’in ASML’ye erişimi askeri nedenlerden dolayı daha da kısıtlanabilir

Çin’e yeni kısıtlamalar gelebilir
Hollanda, ASML’nin gelişmiş derin ultraviyole (DUV) litografi araçlarından bazılarının Çin'e ihracatını yasaklamış olsa da, şirket Çinli müşterilerine yüz milyonlarca dolar değerinde litografi sistemler göndermeye devam ediyor. Reuters’in haberine göre Hollanda Ticaret Bakanı Geoffrey van Leeuwen, ASML'nin ekipmanlarının Çin ordusunu güçlendirmek için kullanılabileceğinden endişe duyuyor.
Geoffrey van Leeuwen’e göre Çin, ASML'nin araçlarını kullanarak yüksek değerli silah sistemleri ve kitle imha silahları için gelişmiş çipler üretebilir. Van Leeuwen, sonuç olarak Hollanda hükümetinin ihracat lisansı kararlarını gözden geçirirken dikkatini istenmeyen kullanım riski üzerine yoğunlaştırması gerektiğinin altını çiziyor. Haliyle bu endişeler Çin’in çip üretim araçlarına erişimini daha da zorlaştırabilir.
Çin, 18 yeni fabrika inşa ediyor
Öte yandan Çinli şirketler hızlı bir şekilde çok sayıda yarı iletken üretim fabrikaları inşa ediyor. Bu türde 18 fabrikanın 2024’te faaliyete geçmesi bekleniyor. Bu tesislerin ASML’nin ekipmanlarına ihtiyacı var ancak bunlar gelişmiş litografilerden ziyade daha olgun süreçlere odaklanacağı söyleniyor. Günümüzde 28nm veya daha önceki nesiller “olgun” ve “eski” süreçler olarak kabul edilse de bu teknolojilerle üretilen ekipmanların askeri amaçlı kullanımı performans açısından bir sorun yaratmıyor.
Bu nedenden dolayı son dönemlerde ABD'nin Çin’e yönelik ihracat kısıtlamalarını genişletmeyi düşündüğü söylentileri ortaya çıkmış durumda. Eğer ABD böyle bir karar alırsa DUV ekipmanlarında gördüğümüz gibi Japonya, Hollanda, Tayvan ve Güney Kore’nin de kısıtlamalara katılması olası.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.