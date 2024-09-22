Tarihi Ay görevinden gelen örnekler ilk defa analiz edildi

Çin, ilk örnekleri inceledi
Çin, 53 gün süren karmaşık Chang'e 6, Ay'ın uzak tarafından örnek getirme görevini Mayıs ayı başında başlatmıştı. Görevin iniş aracı Apollo krateri olarak bilinen bir alanda örnekler için kazı ve sondaj yaptıktan sonra toplanan örnekleri bir fırlatma aracıyla Ay yörüngesinde bekleyen sondaya ulaştırdı. Ardından ise Dünya’ya gönderilen yaklaşık 2 kilogramlık numuneler, özel olarak geliştirilmiş laboratuvarlarda saklanarak bilimsel incelemeler için hazır hale getirildi. Yakın zamanda yayımlanan bir çalışma, bu değerli malzemelere dair ilk bilgileri ortaya koydu.
Araştırmacılar, Ay'ın uzak tarafından toplanan örneklerin, yakın tarafındaki örneklerden daha düşük yoğunlukta ve daha gözenekli olduğunu keşfetti. Özellikle, bu örneklerin doğal ortamlarında çok daha gevşek bir yapıya sahip olduğu belirtildi. Ayrıca, uzak taraftan alınan numunelerde, feldspat ve cam gibi daha açık renkli partiküllerin oranının daha fazla olduğu gözlemlendi.
Ek olarak uzak taraf örnekleri, yakın taraftan toplanan örneklere kıyasla daha düşük oranda potasyum, nadir toprak elementleri ve fosfor içeren kayaç bileşimine (KREEP) sahip. Bu asimetri, Ay'ın iki yüzeyi arasındaki farklılıkları kısmen açıklıyor. Bu veriler, Ay'ın erken evrimi, volkanik aktivitelerin farkları, Güneş Sistemi’nin aksiyon dolu geçmişi ve Ay'ın kabuğu ile mantosunun yapısı hakkında yeni bulgular sunma potansiyeline sahip.
Araştırmacılar, bu örneklerin Ay’ın kökeni ve evrimi hakkında yeni teorilere kapı açacağını belirtiyor. Çinli bilim insanlarının bu materyalleri incelemesi devam ederken, uluslararası araştırmacıların da iki yıl içinde örneklere erişim sağlayabileceği ifade ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)