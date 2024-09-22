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    Anlık Bildirim

    Tarihi Ay görevinden gelen örnekler ilk defa analiz edildi

    Çin, Chang'e 6 göreviyle Ay’ın uzak tarafından tarihte ilk defa örnek toplayarak Dünya’ya getirdi. Bilim insanları bu tarihi görev ile toplanan örneklerin ilk analizini gerçekleştirdi.
    Tarihi Ay görevinden gelen örnekler ilk defa analiz edildi Tam Boyutta Gör
    Çin, Chang'e 6 göreviyle Ay’ın uzak tarafından tarihte ilk defa örnek toplamış ve bunları Dünya’ya getirmişti. Şimdi bu örneklerin ilk analizi gerçekleştirilerek bilimsel bir makale yayınlandı. Makale, örneklerin Ay'ın yakın tarafından toplanan örneklerden bazı yönlerden farklı olduğunu ortaya koyuyor.

    Çin, ilk örnekleri inceledi

    Çin, 53 gün süren karmaşık Chang'e 6, Ay'ın uzak tarafından örnek getirme görevini Mayıs ayı başında başlatmıştı. Görevin iniş aracı Apollo krateri olarak bilinen bir alanda örnekler için kazı ve sondaj yaptıktan sonra toplanan örnekleri bir fırlatma aracıyla Ay yörüngesinde bekleyen sondaya ulaştırdı. Ardından ise Dünya’ya gönderilen yaklaşık 2 kilogramlık numuneler, özel olarak geliştirilmiş laboratuvarlarda saklanarak bilimsel incelemeler için hazır hale getirildi. Yakın zamanda yayımlanan bir çalışma, bu değerli malzemelere dair ilk bilgileri ortaya koydu.

    Araştırmacılar, Ay'ın uzak tarafından toplanan örneklerin, yakın tarafındaki örneklerden daha düşük yoğunlukta ve daha gözenekli olduğunu keşfetti. Özellikle, bu örneklerin doğal ortamlarında çok daha gevşek bir yapıya sahip olduğu belirtildi. Ayrıca, uzak taraftan alınan numunelerde, feldspat ve cam gibi daha açık renkli partiküllerin oranının daha fazla olduğu gözlemlendi.

    Tarihi Ay görevinden gelen örnekler ilk defa analiz edildi Tam Boyutta Gör
    Bu durum, numune toplama bölgesine dışarıdan gelen malzemelerin etkisiyle oluşmuş olabileceğini düşündürüyor. Örneğin, bir göktaşı çarpmasının etkisiyle dış katmanlardan fırlayan parçaların bu bölgeye düşmüş olabileceği belirtiliyor. Ay’ın Dünya’dan görünmeyen bu uzak yüzü, bize bakan tarafa kıyasla çok sayıda kratere sahip.

    Ek olarak uzak taraf örnekleri, yakın taraftan toplanan örneklere kıyasla daha düşük oranda potasyum, nadir toprak elementleri ve fosfor içeren kayaç bileşimine (KREEP) sahip. Bu asimetri, Ay'ın iki yüzeyi arasındaki farklılıkları kısmen açıklıyor. Bu veriler, Ay'ın erken evrimi, volkanik aktivitelerin farkları, Güneş Sistemi’nin aksiyon dolu geçmişi ve Ay'ın kabuğu ile mantosunun yapısı hakkında yeni bulgular sunma potansiyeline sahip.

    Araştırmacılar, bu örneklerin Ay’ın kökeni ve evrimi hakkında yeni teorilere kapı açacağını belirtiyor. Çinli bilim insanlarının bu materyalleri incelemesi devam ederken, uluslararası araştırmacıların da iki yıl içinde örneklere erişim sağlayabileceği ifade ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 12 saat önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 5 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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