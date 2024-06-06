Çin’in yapay zekalı aracı Ay’ın uzak tarafından etkileyici fotoğraflar gönderdi

Tam Boyutta Gör Çin, bu ayın başında sofistike Chang'e 6 göreviyle Ay’ın insanlık için gizemli uzak tarafına iniş yaptı. Chang'e 6 görevi ile Çin, Ay’ın yüzeyinden ve derinlerinden örnekler toplamayı hedefliyordu. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) yaptığı açıklamada örneklerin başarıyla toplandığını 4 Haziran Salı günü Pekin saatiyle sabah 7:38'de yörüngeye fırlatıldığını açıkladı. Ajans aynı zamanda Ay’ın uzak yüzüne dair çarpıcı görselleri de paylaştı.

Ay’ın uzak tarafına ait görseller

Tam Boyutta Gör Ay'ın uzak tarafında yer alan daha büyük Güney Kutbu-Aitken (SPA) Havzası içindeki keşfedilmemiş Apollo Havzası kraterine iniş yapan Chang'e 6, topladığı örnekleri Ay yörüngesinde araca fırlattı. Bugün yapılan açıklamaya göre numuneler başarıyla yörünge aracına kenetlendi. Toplanan örnekler bir sorun yaşanmazsa 25 Haziran tarihinde Dünya’ya atmosferine girecek ve paraşütle iniş yapacak.

CNSA ayrıca görev kapsamında Apollo havzasından toplanan ilk Ay ve kaya parçalarını gösteren inanılmaz görüntüler de paylaştı. Görüntüler Chang'e 6 iniş aracı ve iniş sonrasında bu araçtan ayrılan 5 kilogramlık otonom mini-robot aracıyla çekildi. Bu minik araç Ay yüzeyinde gezinmek ve fotoğraflar için en uygun açıyı bulmak için yapay zeka yazılımını kullanıyor. Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST) tarafından geliştirilen gezici araç, gelişmiş otonom yeteneklere ve son derece entegre, hafif bir donanıma sahip.

Tam Boyutta Gör Çekilen fotoğraflar ise Ay’ın Dünya’daki insanlar tarafından görülemeyen uzak tarafına ait yüzeyini ve manzarasını gösteriyor. Ayrıca Çin, iniş aracının robotik koluyla Ay yüzeyin “中” (Çin) kelimesini de yazmış durumda. Paylaşılan görseller değerli bilgiler sunsa da aracın topladığı numunelerin önemi paha biçilemez. Daha önce Ay'ın uzak tarafından herhangi bir numune toplanmamıştı. Ay'ın uzak tarafına yumuşak iniş yapan ikinci araç olan Chang'e 6'nın topladığı materyaller Ay'ın nasıl oluştuğuna daha iyi ışık tutabilir

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Bu arada Ay'ın uzak tarafı zaman zaman karanlık tarafı olarak da adlandırılıyor. Ay'ın bu yüzü, Güneş ışınlarını hiç almadığı için değil, Dünya'dan görünmediği için böyle adlandırılıyor. Ay, Dünya'ya gelgitsel olarak kilitlenmiştir ve kendi ekseni etrafındaki bir dönüşünü, gezegenimizin yörüngesinde dönmek için geçirdiği zamanla aşağı yukarı aynı sürede tamamlar. Dolayısıyla Dünya'daki insanlar Ay’ın her zaman aynı tarafını görürler. Ayrıca yörüngede kenetlenme anını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

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