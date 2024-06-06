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    Çin’in yapay zekalı aracı Ay’ın uzak tarafından etkileyici fotoğraflar gönderdi

    Çin'in Chang'e 6 aracı Ay’ın uzak tarafına indi ve örnekleri başarıyla topladı. Bu örneklerin son durağı artık Dünya olacak ancak Çin, Ay’ın uzak tarafına ait etkileyici fotoğrafları da paylaştı.
    Çin, Ay’ın uzak tarafına ait etkileyici fotoğrafları paylaştı Tam Boyutta Gör
    Çin, bu ayın başında sofistike Chang'e 6 göreviyle Ay’ın insanlık için gizemli uzak tarafına iniş yaptı. Chang'e 6 görevi ile Çin, Ay’ın yüzeyinden ve derinlerinden örnekler toplamayı hedefliyordu. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) yaptığı açıklamada örneklerin başarıyla toplandığını 4 Haziran Salı günü Pekin saatiyle sabah 7:38'de yörüngeye fırlatıldığını açıkladı. Ajans aynı zamanda Ay’ın uzak yüzüne dair çarpıcı görselleri de paylaştı.

    Ay’ın uzak tarafına ait görseller

    Çin, Ay’ın uzak tarafına ait etkileyici fotoğrafları paylaştı Tam Boyutta Gör
    Ay'ın uzak tarafında yer alan daha büyük Güney Kutbu-Aitken (SPA) Havzası içindeki keşfedilmemiş Apollo Havzası kraterine iniş yapan Chang'e 6, topladığı örnekleri Ay yörüngesinde araca fırlattı. Bugün yapılan açıklamaya göre numuneler başarıyla yörünge aracına kenetlendi. Toplanan örnekler bir sorun yaşanmazsa 25 Haziran tarihinde Dünya’ya atmosferine girecek ve paraşütle iniş yapacak.

    CNSA ayrıca görev kapsamında Apollo havzasından toplanan ilk Ay ve kaya parçalarını gösteren inanılmaz görüntüler de paylaştı. Görüntüler Chang'e 6 iniş aracı ve iniş sonrasında bu araçtan ayrılan 5 kilogramlık otonom mini-robot aracıyla çekildi. Bu minik araç Ay yüzeyinde gezinmek ve fotoğraflar için en uygun açıyı bulmak için yapay zeka yazılımını kullanıyor. Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST) tarafından geliştirilen gezici araç, gelişmiş otonom yeteneklere ve son derece entegre, hafif bir donanıma sahip.

    Çin, Ay’ın uzak tarafına ait etkileyici fotoğrafları paylaştı Tam Boyutta Gör
    Çekilen fotoğraflar ise Ay’ın Dünya’daki insanlar tarafından görülemeyen uzak tarafına ait yüzeyini ve manzarasını gösteriyor. Ayrıca Çin, iniş aracının robotik koluyla Ay yüzeyin “中” (Çin) kelimesini de yazmış durumda. Paylaşılan görseller değerli bilgiler sunsa da aracın topladığı numunelerin önemi paha biçilemez. Daha önce Ay'ın uzak tarafından herhangi bir numune toplanmamıştı. Ay'ın uzak tarafına yumuşak iniş yapan ikinci araç olan Chang'e 6'nın topladığı materyaller Ay'ın nasıl oluştuğuna daha iyi ışık tutabilir

    Bu arada Ay'ın uzak tarafı zaman zaman karanlık tarafı olarak da adlandırılıyor. Ay'ın bu yüzü, Güneş ışınlarını hiç almadığı için değil, Dünya'dan görünmediği için böyle adlandırılıyor. Ay, Dünya'ya gelgitsel olarak kilitlenmiştir ve kendi ekseni etrafındaki bir dönüşünü, gezegenimizin yörüngesinde dönmek için geçirdiği zamanla aşağı yukarı aynı sürede tamamlar. Dolayısıyla Dünya'daki insanlar Ay’ın her zaman aynı tarafını görürler. Ayrıca yörüngede kenetlenme anını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/space/change6-historic-selfie-on-moons-far-side https://www.scmp.com/news/china/science/article/3265548/chinas-change-6-selfie-moons-far-side-taken-ai
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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