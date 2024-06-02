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    Çin, Ay’ın uzak tarafına indi, işte o anlar! Peki, görevin amacı ne?

    Çin'in Chang'e-6 sondası Ay'ın uzak yüzüne başarıyla iniş yaptı. Çin Ulusal Uzay İdaresi'ne ait Chang'e-6 sondası, iniş yaptığı devasa kraterden örnekler toplayıp Dünya’ya gönderecek.
    Çin, Ay’ın uzak tarafına indi, işte o anlar! Görevin amacı ne? Tam Boyutta Gör
    Çin'in Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplaması için 3 Mayıs'ta Long March 5 roketiyle uzaya gönderdiği Chang'e-6 (Telaffuz: Çang'ı 6) adlı keşif aracı başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdi. Çin Ulusal Uzay İdaresi’nden (CNSA) yapılan açıklamaya göre, keşif aracı bugün sabah saatlerinde inişini gerçekleştirdi. Chang'e-6, iniş yaptığı devasa kraterden örnekler toplayıp Dünya’ya gönderecek.

    Çin, Ay’ın uzak tarafına indi

    Güneş Sistemi'ndeki bilinen en büyük çarpma kraterlerinden biri olan devasa Güney Kutbu-Aitken Havzası'na iniş yapan Chang'e-6, Ay'ın nadiren keşfedilen bu bölgesinden örnek toplamaya yönelik ilk girişim olma özelliğini de taşıyor. Bununla birlikte Çin, daha önce de Ay’ın uzak tarafına iniş yapmıştı; Ocak 2019'da bir iniş aracı-araç kombinasyonu bırakan Chang'e 4.

    Chang'e-6 için her şey plana uygun giderse Çin’in uzay tarihinde yeni bir sayfa daha eklenmiş olacak. Chang'e-6 göreviyle Çin, numuneleri toplayıp Dünya'ya geri göndermeyi ve araştırmacılara Ay'ın bu kısmındaki materyallere ilk kez yakından bakma imkanı vermeyi amaçlıyor. Sonda başka deneyler de gerçekleştirecek. Bu sürecin iki gün sürmesi ve iki farklı toplama yönteminin kullanılması planlanıyor: Yüzeyin altından numune toplayacak bir matkap ve yüzeyden numune alacak robotik bir kol.

    Toplama işlemi tamamlandıktan sonra Ay'ın her zaman karanlıkta kalan tarafından daha öne benzeri görülmemiş bir fırlatmanın yapılması gerekiyor. Bu arada Ay'ın karanlık tarafı, Güneş ışınlarını hiç almadığı için değil, Dünya'dan görünmediği için böyle adlandırılıyor. Ay, Dünya'ya gelgitsel olarak kilitlenmiştir ve kendi ekseni etrafındaki bir dönüşünü, gezegenimizin yörüngesinde dönmek için geçirdiği zamanla aşağı yukarı aynı sürede tamamlar. Dolayısıyla Dünya'daki insanlar Ay’ın her zaman aynı tarafını görürler.

    Çin, Ay’ın uzak tarafına indi, işte o anlar! Görevin amacı ne? Tam Boyutta Gör
    Bu bize uzak olan tarafın araştırmalar için büyük umut vaat ettiği, çünkü kraterlerinin yakın yüze kıyasla eski lav akıntılarıyla daha az örtülü olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla karanlık taraftan toplanan materyaller Ay'ın nasıl oluştuğuna daha iyi ışık tutabilir.

    Çin’in Chang'e 4'ten önceki tüm Ay yüzeyi görevleri yakın tarafı hedeflemişti. Zira bu bölgelere inmek ve keşfetmek nispeten daha kolay. Uzak tarafa gitmek ise daha zorlu çünkü, iletişim için bazı ek araçlara ihtiyaç duyuluyor. Çin, hem Chang'e 4 hem de Chang'e 6'dan önce fırlattığı özel röle uyduları ile bunların altyapısını hazırlamıştı. CNSA, Queqiao-2 adlı yeni Ay röle uydusunun Chang'e 6'nın inişine yardımcı olduğunu söyledi.

    Chang'e-6 görevinin amacı ne? 

    Çin, Ay’ın uzak tarafına indi, işte o anlar! Görevin amacı ne? Tam Boyutta Gör
    Chang'e-6, Güney Kutbu-Aitken Havzası’ndaki Apollo kraterine iniş yaptı. Araç şimdi çevresini inceleyerek ve yaklaşık 2 kilogram Ay toprağı ve kayası toplayacak. Bu örneklerin bir kısmı yüzeyden toplanacak, bir kısmı ise yerin 2 metre kadar altından alınacak. Bu malzeme daha sonra iniş aracıyla birlikte inen bir roket tarafından Ay yörüngesine fırlatılacak. Roketteki örnekler, Chang'e 6 görevi kapsamında Ay görüngesinde dönen araca aktarılacak. Chang'e 6 yörünge aracı numuneleri aldıktan sonra Dünya’ya dönecek ve 25 Haziran’da atmosfere girip paraşütle iniş yapacak. Chang'e 6 görevi aynı zamanda küçük bir Ay gezgini de taşıyor ve iniş aracında çeşitli bilimsel deneyler bulunuyor.

    Bilim insanları Ay'ın tarihi ve evrimi hakkında bilgi edinmek ve Ay'ın uzak yüzünün yakın yüzüne göre neden bu kadar farklı olduğuna dair bir görüş elde edebilmek için toplanan örnekleri inceleyecek. Toplanan örnekler Chang'e 5 tarafından Ay'ın yakın tarafında toplanan örneklerle karşılaştırılacak.

    Çin’in Ay ve uzay yolculuğu hızla ABD ve Rusya’ya yaklaşıyor. Son 17 yılda atılan adımlar ve devletin büyük desteğiyle birlikte Çin, Mars ve Ay'a robot keşif araçları indirdi. Ülke aynı zamanda yörüngeye bağımsız olarak insan yerleştiren üçüncü ülke konumunda. Ay’ın uzak tarafından numune toplayan ilk ülke olma ayrıcalığı da uzakta bulunmuyor. Çin, 2030 yılına kadar Ay'a mürettebatlı bir görev göndermeyi hedefliyor ve Ay yüzeyinde bir üs inşa etmeyi planlıyor. ABD de Artemis 3 göreviyle 2026 yılına kadar Ay'a astronot göndermeyi planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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