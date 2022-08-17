Çin bilimsel okuryazarlık seviyesini %15'e çıkarmayı planlıyor: Peki neden önemli?

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China Daily gazetesinin haberine göre Çin, bilim ve teknolojiyi teşvik etmeye yönelik yeni bir ulusal plan çerçevesinde, 2025 yılına kadar ülke nüfusunun yüzde 15'inden fazlasını bilimsel okuryazar yapmayı hedefliyor.

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Salı günü yayınlanan plan, 2025 yılı için 2020'ye kıyasla yüzde 5 puan daha yüksek bir hedef koyulduğunu gösteriyor. Bilimsel okuryazarlığa sahip Çin vatandaşlarının oranı 2020 yılında yüzde 10.56'ya ulaşarak, ülkenin 13. Beş Yıllık Plan (2016-2020) için belirlediği yüzde 10 hedefini aşmıştı.

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Bilimsel okuryazarlık neden önemli?

Bilimsel okuryazarlık kavramı; bilimsel isteklilik ruhunu, temel bilim ve bilimsel yöntem bilgisini ve bunları sorunları analiz etmek ve çözmek için uygulama becerisini ifade eder. Dolayısı ile vatandaşların olgulara bilimsel bakış açısıyla bakabilmesi adına önemli.

Bilimsel okuryazarlık kişilerin sosyal hayat içerisindeki pek çok olayı daha iyi ve doğru bir şekilde anlamalarına ve yorumlamalarına yardımcı olur. Bu sayede insanlar komplo teorilerine ve yalanlara karşı daha dirençli hale gelirler. Akıllarına takılanları sorgulama ihtiyacı duyarlar.

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Çin, bilimsel okuryazarlık seviyesini %15'e çıkarmayı planlıyor