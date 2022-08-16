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    Çin, dünyanın en güçlü mıknatısını geliştiriyor: Manyetik alan rekoru tekrar kırıldı

    Çin'in Hefei kentinde bulunan Sürekli Yüksek Manyetik Alan Tesisi'nde (SHMFF) , dünya'nın manyetik çekirdeğinden bir milyon kat daha güçlü bir mıknatıs inşa edildi. Manyetik alan rekoru tekrar kırıldı
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    Çin’de dünyanın en güçlü mıknatısı inşa edildi
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    Çin Bilimler Akademisi'nde görev yapan araştırmacılar, Sürekli Yüksek Manyetik Alan Tesisi'nde (SHMFF) yeni bir dünya rekoruna imza attı. 2016’dan günümüze kadar devam eden çalışmalar sonucunda, hibrit bir mıknatıs kullanılarak Dünya'nın manyetik çekirdeğinden bir milyon kat daha güçlü 45.22 tesla (T) şiddetinde sabit bir manyetik alan oluşturuldu.

    Yeni araştırmalara ışık tutacak

    South China Morning Post tarafından bildirilenlere göre 33 mm çapında süper iletken bir dış halkadan ve içeriye yerleştirilen dirençli bir ek parçadan oluşan mıknatıs, Çin'de ve dünyada manyetik teknolojinin gelişmesinde önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.

    Geçmişte en güçlü manyetik alan rekoru 45 tesla (T) ile 1999 yılında ABD'de bulunan Ulusal Yüksek Manyetik Alan Laboratuvarı'nda kaydedilmişti. 2016 yılında ise ABD merkezli MagLab, 30 megavatlık güç girişi ile 45,5 tesla (T) şiddetinde bir manyetik alan oluşturmayı başardı. Öte yandan SHMFF tarafında bu değer 45.22 teslaya (T) 26,9 megavat olarak ölçüldü.

    SHMFF Yüksek Manyetik Alan Laboratuvarı akademik direktörü Prof. Kuang Guangli, ''Daha yüksek manyetik alanlar elde etmek için mıknatısın yapısını yeniledik ve yeni malzemeler geliştirdik'' sözlerini dile getirdi. Bilim adamlarına göre Manyetik Alan Tesisi, yaşlanma sürecinden potansiyel kanser tedavilerine kadar birçok araştırmaya ışık tutacak.

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