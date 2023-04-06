Çift kutuplu internet tehlikesi! Çin, ABD'ye rakip denizaltı internet kablosu döşeyecek

Proje hakkında bilgilere sahip olan kişilerin Reuters’e bildirdiğine göre Çin’in önde gelen üç telekomünikasyon firması (China Telecom, China Mobile Limited ve Unicom) dünyanın en gelişmiş ve geniş kapsamlı denizaltı kablo ağlarından birinin haritasını çıkarıyor.
Çin, ABD'ye alternatif internet hattı kuruyor
Çin’in bu projesinde kurulacak deniz altı internet ağı, ilk olarak Hong Kong'u Çin'in ada eyaleti Hainan'a bağladıktan sonra Singapur, Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır ve Fransa'ya kadar uzanarak EMEA bölgesini kapsayacak. Bu projenin toplamda 500 milyon dolara mal olacağı belirtilirken döşenecek olan kablonun üretimi Huawei’nin yan şirketi HMN Technologies tarafından üretilecek.
Çin liderliğindeki EMEA projesinin, ABD'li SubCom firması tarafından inşa edilmekte ve Singapur'u Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır ve güzergah üzerindeki yarım düzine ülke üzerinden Fransa'ya bağlayacak olan SeaMeWe-6 (Güneydoğu Asya-Orta Doğu-Batı Avrupa-6) adlı başka bir kabloya doğrudan rakip olması amaçlanıyor. Bu hattın ilk olarak HMN Technologies tarafında inşa edilmesi planlanmıştı ancak ABD’nin baskıları sonucu proje SubCom’a devredildi.
Çift kutuplu internet
Uzmanlar oluşacak çift kutuplu internetin iyi sonuçlarının olmayacağını aktarıyor. Bunun ekonomik ve ticari etkilerinin oldukça derin olabileceği ve güvensizliğin daha da artacağının altı çiziliyor. Ek olarak çift kutuplu internet ağının oluşması halinde casusluğun da artacağına inanılıyor. Büyük denizaltı kablo projelerinin fikir aşamasından teslimat aşamasına geçmesi genellikle en az üç yıl sürüyor. Çinli firmaların sözleşmeleri yıl sonuna kadar tamamlaması ve EMEA denizaltı ağının 2025 yılı sonuna kadar çevrimiçi hale getirilmesi hedefleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı