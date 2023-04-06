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    Çift kutuplu internet tehlikesi! Çin, ABD'ye rakip denizaltı internet kablosu döşeyecek

    Çin ile ABD arasındaki teknoloji savaşı durmak bir yana giderek daha da hızlanıyor. Çin, ABD destekli projeye rakip olmak için 500 milyon dolarlık denizaltı internet ağı inşa etmeyi planlıyor.
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    Çin bir konuda daha ABD’ye rakip oldu: Çift kutuplu internet! Tam Boyutta Gör
    Çin devletine ait telekom şirketleri Asya, Orta Doğu ve Avrupa'yı birbirine bağlayacak ve ABD destekli benzer bir projeye rakip olacak 500 milyon dolarlık bir denizaltı fiber-optik internet kablo ağı geliştiriyor. Çin ve ABD arasındaki teknoloji savaşı ışığında bu proje internetin dokusu için risk oluşturabilir.

    Proje hakkında bilgilere sahip olan kişilerin Reuters’e bildirdiğine göre Çin’in önde gelen üç telekomünikasyon firması (China Telecom, China Mobile Limited ve Unicom) dünyanın en gelişmiş ve geniş kapsamlı denizaltı kablo ağlarından birinin haritasını çıkarıyor.

    Çin, ABD'ye alternatif internet hattı kuruyor

    Çin’in bu projesinde kurulacak deniz altı internet ağı, ilk olarak Hong Kong'u Çin'in ada eyaleti Hainan'a bağladıktan sonra Singapur, Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır ve Fransa'ya kadar uzanarak EMEA bölgesini kapsayacak. Bu projenin toplamda 500 milyon dolara mal olacağı belirtilirken döşenecek olan kablonun üretimi Huawei’nin yan şirketi HMN Technologies tarafından üretilecek.

    Çin bir konuda daha ABD’ye rakip oldu: Çift kutuplu internet! Tam Boyutta Gör
    Denizaltı kabloları tüm uluslararası internet trafiğinin yüzde 95'inden fazlasını taşımakta. On yıllardır bu yüksek hızlı kanallar, verilerin dünya çapında sorunsuz bir şekilde hareket edebilmesi için bu geniş ağları inşa etmek üzere kaynaklarını bir araya getiren telekom ve teknoloji şirketleri tarafından yapılıyor. Ancak casusluk ve sabotajlara karşı savunmasız olan bu kablolar, ABD ve Çin arasında tırmanan rekabette bir silah haline geldi.

    Çin liderliğindeki EMEA projesinin, ABD'li SubCom firması tarafından inşa edilmekte ve Singapur'u Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır ve güzergah üzerindeki yarım düzine ülke üzerinden Fransa'ya bağlayacak olan SeaMeWe-6 (Güneydoğu Asya-Orta Doğu-Batı Avrupa-6) adlı başka bir kabloya doğrudan rakip olması amaçlanıyor. Bu hattın ilk olarak HMN Technologies tarafında inşa edilmesi planlanmıştı ancak ABD’nin baskıları sonucu proje SubCom’a devredildi.

    Çift kutuplu internet

    Çin bir konuda daha ABD’ye rakip oldu: Çift kutuplu internet! Tam Boyutta Gör
    Çin’in alternatif projesinde Fransa, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan ile bir mutabakat zaptı da imzalanmış durumda. Çinli şirketler ayrıca Singtel olarak bilinen devlet kontrolündeki Singapore Telecommunications Limited ile de görüşmelerde bulunurken Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki diğer ülkelere de konsorsiyuma katılmaları için çağrıda bulunulduğu belirtiliyor.

    Uzmanlar oluşacak çift kutuplu internetin iyi sonuçlarının olmayacağını aktarıyor. Bunun ekonomik ve ticari etkilerinin oldukça derin olabileceği ve güvensizliğin daha da artacağının altı çiziliyor. Ek olarak çift kutuplu internet ağının oluşması halinde casusluğun da artacağına inanılıyor. Büyük denizaltı kablo projelerinin fikir aşamasından teslimat aşamasına geçmesi genellikle en az üç yıl sürüyor. Çinli firmaların sözleşmeleri yıl sonuna kadar tamamlaması ve EMEA denizaltı ağının 2025 yılı sonuna kadar çevrimiçi hale getirilmesi hedefleniyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 4 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 6 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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